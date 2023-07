Women’s Ashes : Angleterre contre Australie, troisième match international d’une journée – en direct

il y a 5 m 08h32 HAE

8e au dessus : Angleterre 31-2 (Knight 11, Sciver-Brunt 8) Champ latéral de jambe empilée pour Megan Schutt, deux midwickets et un mid ainsi qu’un midwicket profond et une jambe fine, lui permettant de se balancer et de cibler les souches. Ça marche, deux points et un large à partir du dessus.