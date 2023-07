Women’s Ashes: Alice Capsey propulse l’Angleterre vers la victoire de la série T20 alors que la victoire à Lord’s maintient les Ashes multiformats en vie | Nouvelles du cricket

Alice Capsey a tiré un superbe 46 sur 23 balles pour voir l’Angleterre remporter une première victoire en série T20 contre l’Australie depuis 2017, les hôtes remportant un troisième international T20 affecté par la pluie à Lord’s par cinq guichets.

L’Angleterre traîne toujours derrière l’Australie 6-4 dans la série multi-format, mais leur succès dans les T20 garantit que les Ashes sont toujours en vie avant les trois internationaux d’une journée pour conclure la série.

L’Australie, mise au bâton par Heather Knight au tirage au sort, a affiché 155-7 sur ses 20 overs mais, après un deuxième délai de pluie plus long entre les manches, l’objectif de l’Angleterre a été ajusté à 119 en 14 overs.

Danni Wyatt a poursuivi son demi-siècle de vedette dans la victoire de l’Angleterre à The Oval mercredi avec un tir rapide de 26 balles sur 15 en tête de la commande avant qu’elle et sa partenaire d’ouverture Sophia Dunkley (9) ne tombent rapidement dans des livraisons consécutives pour faire basculer l’Angleterre. démarrage rapide.

Mais le talent adolescent Capsey est entré et n’a montré aucune peur, la jeune fille de 18 ans brisant quatre quatre et deux six dans son coup vedette, tandis que Nat Sciver-Brunt (25 ans) a joué un bon rôle de soutien dans un stand de 68 points pour le troisième guichet.

Il y a eu une oscillation tardive, avec Capsey, Sciver-Brunt et Heather Knight (6) partant dans des overs consécutifs, mais les efforts de Capsey avaient placé l’Angleterre bien en avance sur le taux requis et Danielle Gibson a calmement inversé sa première balle pendant quatre pour décrocher un mémorable. la victoire.

Après avoir remporté le tirage au sort et le bowling en premier pour la première fois de la série T20, l’Angleterre a pris un départ discipliné avec le ballon, réussissant bien à restreindre le puissant premier ordre de l’Australie tout en réduisant régulièrement les guichets.

Charlie Dean (1-22) a récupéré Alyssa Healy (16), l’off-spinner épinglant le capitaine australien Lbw, tandis que Gibson (1-24) a battu la pâte T20 classée n ° 1 au monde, Tahlia McGrath (10) à moindre coût. .

Beth Mooney (32 ans) et Ashleigh Gardner (32 ans) ont toutes deux menacé de s’éloigner de l’Angleterre avant que Sciver-Brunt ne les empoche toutes les deux, la première éliminée en cherchant à renverser la rampe du sertisseur et Gardner est allé à une formidable prise réflexe par le gardien de guichet Amy Jones, debout contre les souches.

Un premier épisode de pluie a emporté les joueurs à la marque des 15 overs, juste au moment où l’Australie avait élevé sa centaine et, après une reprise rapide, les visiteurs ont pillé 49 points des cinq derniers overs – Ellyse Perry signalant leur intention en écrasant le première balle de retour pour six.

Après que 17 points aient été récoltés à partir du 18e de Sciver-Brunt, Perry (34 sur 25) est finalement parti, lbw à Lauren Bell (1-24), tandis que deux autres guichets ont été ajoutés dans le dernier de Sophie Ecclestone (1-31).

Annabel Sutherland (3) a été battue par le meilleur quilleur de balles blanches au monde et Grace Harris (25) a été épuisée pour terminer les manches, mais pas avant que deux attrapés simples aient été effectués dans le champ extérieur pour en faire quatre pour les manches. pour l’Angleterre.

Mais les chances manquées ne devaient pas s’avérer coûteuses car, après que la pluie ait menacé de saboter le concours, l’Angleterre était très impressionnante avec la batte pour ramener son objectif ajusté.

Ils se dirigent maintenant vers Bristol pour le premier ODI de cette série de trois matchs à la suite de victoires consécutives et ne traînent l’Australie que de deux points dans leur quête pour regagner les Cendres pour la première fois depuis 2014.

Et après?

La série multi-format passe désormais à la série ODI de trois matchs, en commençant par le match d’ouverture à Bristol, en direct sur Sky Sports Cricket à partir de 12h30 le mercredi, avec jeu à partir de 13h.

Les deux équipes se rendront ensuite à l’Ageas Bowl de Southampton le dimanche 16 juillet (début à 11h) et à Taunton pour le dernier match de la série le mardi 18 juillet (début à 13h).

Horaire des cendres féminines (tous les matchs en direct sur Sports du ciel)

Match test (pont de Trent) – L’Australie a gagné par 89 points

– Premier T20 international (Edgbaston) – L’Australie gagnée par quatre guichets

– Deuxième T20 international (The Kia Oval) – L’Angleterre a gagné par trois points

– Troisième international T20 (Lord’s) – Angleterre gagnée par cinq guichets

Première journée internationale je (Stade Unique, Bristol) – Mercredi 12 juillet (début 13h)

je – Mercredi 12 juillet (début 13h) Deuxième journée internationale je (Le bol Ageas) – Dimanche 16 juillet (départ 11h)

je – Dimanche 16 juillet (départ 11h) Troisième international d’une journée (Taunton) – Mardi 18 juillet (début 13h)

