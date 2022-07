Women Who Care of Will County fait un don à Angels Grace Hospice – Shaw Local

Women Who Care of Will County a remis à Angels Grace Hospice of Bolingbrook un don de 6 150 $ le 2 juin.

Angels Grace apporte confort, dignité et paix pour aider les personnes atteintes de maladies limitant la vie à vivre pleinement chaque instant de la vie tout en apportant un soutien à leurs proches. Le don aidera à organiser, payer et rembourser les familles de soins palliatifs et les patients en crise.

Women Who Care of Will County est conçu pour avoir un impact immédiat et positif sur la vie des personnes de sa communauté.