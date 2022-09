Women United of Lake County’s Diversity, Inclusion & Belonging Initiative organise un forum gratuit intitulé “Apprentissage émotionnel social : qu’est-ce que c’est et pourquoi est-ce important ?” de 18h à 19h30 le 19 sept.

L’éducation socio-émotionnelle formelle se déroule maintenant dans bon nombre de nos écoles publiques dès l’âge préscolaire en raison de recherches qui montrent que les enfants qui ont des compétences et des outils SEL ont un meilleur chemin vers la réussite scolaire que ceux qui n’en ont pas.

Sandra Bankston, coprésidente de l’initiative Diversité, inclusion et appartenance de Women United, a souligné l’importance de ce sujet.

«Pendant des années, nous nous sommes concentrés sur la fourniture d’un soutien pour répondre aux besoins académiques dans les communautés mal desservies, et à juste titre», a-t-elle déclaré. “Mais nous comprenons maintenant mieux que si nous n’abordons pas l’apprentissage socio-émotionnel, il n’y a pas de fondement ou d’échafaudage pour permettre au soutien scolaire de s’implanter.”

Inscrivez-vous à cet événement en ligne en envoyant un e-mail au spécialiste du soutien aux étudiants du programme TRiO Educational Talent Search Scholars au College of Lake County et à un ancien conseiller du Waukegan High School; Lesley Bracero, enseignante en maternelle à l’école élémentaire Greenwood ; et le Dr Michael Allen, ancien directeur d’école et actuel consultant en leadership pédagogique auprès de l’Illinois Principals Association. Sandra Bankston et Trish Myers, membres de Women United, animeront la discussion.

Inscrivez-vous à cet événement en ligne en envoyant un courriel à[ mailto:Alina.Mozo@uwlakeco.org ]Alina.Mozo@uwlakeco.org et pour recevoir le lien Zoom.

Pour en savoir plus sur l’adhésion à Women United, rejoignez leur prochain événement de membres potentiels Wine & Learn de 17 h 30 à 19 h le 7 décembre.

Pour plus d’informations, contactez Lori Miller, présidente de Women United, à Lori.Miller@uwlakeco.org.