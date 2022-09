Au début de Femmes qui parlent – à la fois le film et le roman dont il est adapté – on nous dit que c’est une œuvre de “l’imagination féminine”. La question est alors : quelle histoire est imaginée ?

C’est peut-être évident. L’histoire découle d’une horrible histoire vraie de 2011, dans laquelle sept hommes d’une colonie mennonite ultra-conservatrice en Bolivie (peuplée par les descendants des Européens de l’Est qui s’y sont installés en 1874) ont été reconnus coupables d’avoir drogué et violé en série plus de 100 femmes. de leur communauté. (Un huitième a été condamné pour avoir fourni la drogue, un anesthésique de vache dérivé de la belladone.) L’auteure Miriam Toews, qui a grandi dans une communauté mennonite et se considère comme une “mennonite laïque” bien qu’elle ait été excommuniée, a pris l’histoire et s’est enfuie. Elle a imaginé un scénario dans lequel les femmes de la communauté décident de ne rien faire, de rester dans la communauté et de se battre, ou de partir.

Le roman qui en résulte a souvent été considéré comme un cri de défi désespéré, dans un sens métaphorique pour les luttes des femmes du monde entier, qu’elles soient ou non issues d’une communauté religieuse oppressive et patriarcale. Le fait qu’il ait été initialement publié en 2018 – moins d’un an après que le hashtag #MeToo soit devenu un mouvement et un synonyme – ajoute certainement à cette lecture.

Pour le film, l’écrivaine et réalisatrice Sarah Polley, qui a récemment écrit sur ses propres expériences avec le comportement destructeur des hommes, a fait ce que toute bonne adaptation devrait faire et a trouvé sa version de l’histoire à l’intérieur de l’original. Avec un casting qui comprend Rooney Mara, Jessie Buckley, Claire Foy, Ben Whishaw et Frances McDormand (dans un rôle minuscule mais thématiquement crucial), elle raconte une histoire qui consiste à apprendre à désapprendre l’oppression, à embrasser la liberté après la violence. C’est un film habilement réalisé et axé sur la conversation qui déballe les différentes façons dont les femmes ont réagi à la violence et aux abus au cours des siècles et à travers le monde : vivre avec l’assujettissement, le combattre, le fuir ou essayer de réformer la société de l’intérieur. Il imagine un avenir féministe.

Pourtant, la lecture attentive du roman révèle des couches supplémentaires – des couches qui disparaissent dans le film. L’épine dorsale explicite du roman a à voir avec une figure de l’histoire chrétienne ancienne : saint Augustin, qui se reflète dans le narrateur du livre, August Epp, ainsi que dans les conversations des femmes sur l’écoulement du temps, la nature de la mémoire, le sens de la foi, et plus encore qui se sentent tirés de la pensée augustinienne. Dans le film, August Epp et les conversations demeurent, mais cette référence a disparu. Cela a des ramifications pour le film, bien qu’un fil augustinien les lie toujours.

Dans le roman, August nous raconte que le nom de sa mère était Monica, et que sa famille a été excommuniée de la colonie quand il était enfant, pensait-il à l’époque pour un acte coupable qu’il avait commis : voler des poires. Lecteurs du livre séminal d’Augustin Aveux sachez qu’en tant que garçon, Augustin a fait la même chose, volant une charge de poires avec ses amis simplement pour profiter de l’acte répréhensible. Il attribue à sa mère Monica (elle-même la sainte patronne des mères) le mérite d’avoir été la force qui l’a guidé vers la foi.

Dans l’un des textes les plus célèbres d’Augustin, Cité de Dieu, écrit après la chute de Rome, Augustin propose l’idée que les gens habitent soit la Cité de Dieu, marquée par ceux qui recherchent la vérité, soit la Cité des Hommes, habitée par ceux qui ne recherchent que leur propre plaisir et les soucis de ce monde. De nombreuses conversations de femmes, dans les livres et les films, font écho à cette préoccupation, bien qu’il soit facile de passer à côté sans les marqueurs d’Augustine. La Cité de Dieu se caractérise par l’amour des autres ; la Cité des Hommes ne parle que d’amour de soi. Et la Cité de Dieu, dit Augustin, est celle qui ne s’effondrera pas.

Les femmes reconnaissent facilement cette vérité, et l’une des femmes, Ona, propose aux femmes de poursuivre “une nouvelle religion, extrapolée de l’ancienne mais centrée sur l’amour”. Dans le roman, lorsque les femmes discutent de la communauté qu’elles rêvent de construire, elles discutent de la construction de la Cité de Dieu sur terre. (Ils sont, catégoriquement, ne pas voulant recréer une autre cité des hommes.)

La capacité des femmes à arriver à des conclusions similaires en tant que père de l’église donne le sens distinct qu’elles n’ont pas besoin d’être conduites à la vérité par les hommes ; ayant connu la souffrance et passé leur vie dans un service plus ou moins forcé, lorsqu’on leur donne un minimum de liberté pour se parler, ils arrivent au même endroit que les plus grands esprits.

Soulignant tout cela, le roman nomme un personnage nommé Peters, qui agit en tant que chef de la colonie et donc son principal méchant. Même s’il n’a pas violé les femmes lui-même, il est complice de l’acte et a abrité les hommes qui l’ont fait. “Pierre” est le nom de l’apôtre sur lequel Jésus a dit qu’il bâtirait son église, et Pierre est souvent considéré comme le premier Pape. L’implication est accablante.

Une grande partie de cela est éliminée, plus ou moins nécessairement, dans la version cinématographique de Femmes qui parlent. De nombreuses conversations sont conservées, mais sous une forme abrégée et largement axées sur la question de rester, de se battre ou de partir. Peters n’est pas nommé, ni Monica. August n’est plus le narrateur de l’histoire, bien qu’il reste un personnage. D’autres éléments des livres disparaissent également : un incident avec deux frères d’une communauté voisine et deux adolescentes ; la suggestion que les femmes pourraient se diriger directement vers un feu qui fait littéralement rage; la connaissance que non seulement les femmes sont analphabètes, mais qu’elles ne peuvent même pas parler l’espagnol, la langue de leurs voisins, n’ayant appris que le bas allemand de leurs ancêtres.

Femmes qui parlent est de savoir que les hommes qui vous blessent, qui commettent le mal au nom de Dieu ou d’eux-mêmes, n’obtiendront jamais leur récompense dans cette vie. Les cicatrices restent.

Ces omissions ne nuisent pas vraiment au film lui-même, mais elles changent la nature de ce qui est imaginé. Femmes qui parlent, le roman, parle de savoir que les hommes qui vous blessent, qui commettent le mal au nom de Dieu ou d’eux-mêmes, n’obtiendront jamais leur récompense dans cette vie. Les cicatrices restent. Les enfants nés d’un viol entrent dans le monde. Les souvenirs ne disparaissent pas. Alors, comment imaginez-vous un avenir? Quel monde les femmes peuvent-elles imaginer pour elles-mêmes ? Peuvent-ils concevoir une vie en dehors de cette colonie ?

Un dernier morceau du roman – la révélation de l’identité du vrai père d’August – rassemble cette lecture et laisse l’histoire dans un endroit pas tout à fait confortable. Les femmes sont parties, mais elles pourraient se diriger droit vers la catastrophe. August sait qu’il doit rester dans la colonie, mais il ne sait pas comment il va continuer. Le livre ne se termine pas sur une note de triomphe. C’est un sentiment de calamité imminente.

La fin du film est plus optimiste. Il n’y a pas de feu imminent, pour commencer, bien qu’il y ait des dangers. Nous ne sommes pas tout à fait conscients qu’August voit en lui-même un rappel de la violence et de l’acte héroïque de rester. Et, bien sûr, les couches augustiniennes disparaissent. Femmes qui parlentle film, c’est partir à la recherche d’une vie meilleure ; c’est une histoire de défi féministe, de couper le patriarcat à ses genoux.

Pourtant, les deux versions de l’histoire s’appuient sur la même question augustinienne, qui est ce qui les relie. Car ce qui a animé l’écriture d’Augustin tout au long de sa vie, c’est la lutte contre le problème du mal (parfois appelé « théodicée »), le plus succinctement énoncé dans une question familière : si Dieu est bon, pourquoi de mauvaises choses se produisent-elles ? Ou pour le dire autrement : comment pouvez-vous croire en un Dieu bon et tout-puissant alors que ce Dieu n’arrête pas le mal dans le monde ? Comment donner un sens à cette contradiction ?

Pour certaines femmes de la colonie, la réponse est de refuser. McDormand – sans doute le plus grand nom du film – est jeté dans une partie mineure presque silencieuse précisément pour montrer la diminution qui se produit lorsque nous décidons que nous devons simplement continuer sans parler du tout. Vous continuez à attendre qu’elle ait une grande révélation, qu’elle change, et… elle ne le fait tout simplement pas. Toutes les femmes ne veulent pas renverser l’ordre des choses.

Mais honnêtement, quand je pense à Femmes qui parlentapproche ultime de la question, j’ai des frissons dans le dos. Comment donner un sens au mal ? La réponse des femmes découle d’une longue réponse augustinienne, qui est : vous ne le faites pas.

Comme l’écrit Augustin, le mal n’a pas été créé par Dieu ; c’est une perversion du bien créé. Et bien que nous souhaitions vivre et travailler avec ferveur pour un monde sans mal, nous n’y parviendrons jamais dans cette vie. Donner du « sens » au mal, l’expliquer, le diminuerait. Dans le livre comme dans le film, les femmes le comprennent.

La solution d’Augustin est de nature profondément chrétienne — croire en la victoire éventuelle du mal par un Dieu qui l’a enduré lui-même sur une croix — mais il n’est pas nécessaire d’y croire (et il n’est pas clair Femmes qui parlent les personnages font soit) pour voir comment l’histoire réagit. À la fin des deux histoires, August est chargé de faire une liste de tout ce qui est bon dans le monde. Soleil. Étoiles. Seaux. Naissance. La moisson. Il inclut Mouches. Fumier. Vent. Et Femmes. Augustine a suggéré que les humains sont définis par ce qu’ils aiment et ce qu’ils désirent, et August note dans le roman lorsqu’il termine la liste que « Ma liste est listée, apathique. L’origine: lister, du moyen anglais, signifiant désir. C’est aussi l’origine du mot “écouter”.

Et cela pourrait être le plus grand cadeau de voir Femmes qui parlent traduit d’une page à l’autre. Dans le changement de médium, nous ne lisons plus. Les femmes parlent, et nous sommes écoute.

Femmes qui parlent a été présenté en première au Telluride Film Festival et joué au Festival international du film de Toronto. Il ouvre dans les salles le 2 décembre 2022.