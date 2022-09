Women Rock Garba à Times Square à New York

Le festival propice de neuf jours de Navratri a commencé le 26 septembre et est célébré dans toute l’Inde avec beaucoup de pompe et de zèle. Alors que les festivités battent leur plein, les gens entrent également dans le rythme avec la fièvre Garba non seulement en Inde mais dans le monde entier. Maintenant, une vidéo a fait le tour sur Internet de deux filles interprétant Garba à Times Square à New York. Dans la bobine Instagram désormais virale, on peut voir les filles danser pendant que la foule autour d’elles les regarde ou les enregistre. Ils balancent leurs pas groovy sur la piste gujarati Dakla.

Elle a écrit avec justesse la légende de la vidéo : “Navratri arrive et les gujjus ont déjà commencé à se balancer !”

Elle a également partagé l’histoire de l’endroit où la vidéo a été tournée à 2 heures du matin. Le plan initial pour faire la vidéo était le matin, mais ils ont réalisé qu’il serait beaucoup mieux la nuit.

Et l’extrait de la légende disait: “La seule fois où nous avons pu faire une vidéo, c’était après 12 heures, alors nous nous sommes préparés à faire cette vidéo.”

Un utilisateur a déclaré dans la section des commentaires : “Garba ham Gujarati ke kun kun mai hai”. Un autre a écrit: “J’ai l’air ravissant dans le traditionnel.” Quelqu’un a également ajouté: “C’est tellement cool.” “Incroyable… vous rockez tous les deux”, Un autre utilisateur commenté.

La vidéo a recueilli plus de 95 000 vues depuis sa mise en ligne.

Les gens font preuve de créativité cette saison et partagent leur version créative de la danse folklorique traditionnelle. Un de ces clips avait fait surface sur Internet depuis Udaipur, au Rajasthan, où un groupe d’hommes et de femmes jouaient Garba dans une piscine. Le groupe se tenait dans l’eau jusqu’à la taille et dansait sur les airs de Chogada Tara du film Loveyatri.

Navaratri est célébrée pour marquer la victoire du bien sur le mal pendant le mois d’Ashwin qui, selon le calendrier grégorien, se situe entre le mois de septembre et octobre. Le festival se terminera le 5 octobre.

