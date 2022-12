Women Groove to ‘Saami Saami’ avant la sortie de Pushpa en Russie, la vidéo fait surface en ligne

Pushpa la fièvre est sans fin ! Le drame d’action indo-télougou de 2021 est devenu un succès instantané avec Allu Arjun et Rashmika Mandanna qui ont conquis les cœurs avec leurs performances emblématiques. Même les chansons ‘Srivalli’ et ‘Samis Samis‘ est devenu immensément populaire et s’est répandu sur les bobines d’Instagram. L’étape de signature de Rashmika Mandanna dans ‘Samis Samis’ est devenu le favori de tous alors qu’ils ont commencé à essayer les mouvements de danse avec tout l’amour et l’enthousiasme.

Juste comme ça, un groupe de femmes russes est descendu dans les rues du Musée historique d’État pour danser sur ‘Saami Saami’ sur la Place Rouge à Moscou. Ils ont dansé sur la chanson de l’album avant la sortie du film en Russie. Pushpa : l’ascension est prêt à sortir dans les salles le 8 décembre en Russie. Pendant ce temps, une vidéo de fans russes vibrant sur la chanson est devenue virale sur les réseaux sociaux.

L’utilisatrice d’Instagram, Natalia Odegova, a publié la bobine Instagram où elle pouvait être vue danser avec son gang de filles sur ‘Saami Samis’. Dans le clip, six femmes pouvaient être aperçues portant des manteaux d’hiver et dansant au rythme de la chanson qui aurait été une version traduite de l’original. Même une petite fille a adorablement partagé la scène avec les dames qui avaient l’air enthousiastes à secouer une jambe pour de Pushpa chanson populaire.

“Les meilleures émotions de Sofia sur #saamisaami Danser avec mes filles”, lit-on dans la légende.

“Rashmika Mandanna, je suis une grande fan”, a répondu un internaute sur la vidéo de filles russes groovant sur la célèbre chanson de l’actrice du sud de l’Inde. “OMG I LOVE THISSS”, a écrit un autre utilisateur. L’un d’eux a également dit: “Belle belle chanson.”

Plus tôt, une fille indienne a fait fondre les cœurs avec sa performance énergique sur ‘Samis Samis’ alors que ses rebondissements et ses expressions ont été séduits par les fans qui ne pouvaient s’empêcher de verser de l’amour sur la jolie fille. Certains l’ont même appelée “Small Rashmika” car sa danse ressemblait parfaitement à ce que l’actrice faisait dans la version originale.

