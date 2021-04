Le membre du Congrès de Floride, Matt Gaetz, a été choisi pour diriger un événement Women for America First à l’hôtel Trump Doral de Miami, a-t-il été révélé.

Gaetz, qui fait face à des allégations selon lesquelles il aurait trafiqué une fille de 17 ans à des fins sexuelles, a été annoncé comme un invité spécial lors du sommet Save America qui se tiendra à l’hôtel Trump Doral en Floride ce week-end.

La nouvelle intervient après qu’il aurait demandé à l’ancien président Donald Trump des pardons préventifs pour lui-même et ses alliés pour tout crime qu’ils auraient pu commettre des mois avant qu’il ne soit révélé faire l’objet d’une enquête fédérale pour trafic sexuel.

Le représentant Matt Gaetz a été un leader intrépide à Washington. Peu de membres du Congrès ont été plus disposés que Matt à se lever et à se battre au nom du président Trump et de son programme America First », a tweeté Women for America First.

«Nous sommes honorés que @RepMattGaetz prenne la parole au #SaveAmericaSummit!»

Gaetz a également annoncé qu’il parlerait dans son propre tweet et a remercié l’organisation

Gaetz a également annoncé qu’il parlerait dans son propre tweet, en écrivant: «Merci à« Women for America First »pour l’invitation à partager ma vision de notre grande nation.

Le groupe à but non lucratif Women for America First était « fortement impliqué » et a obtenu le permis pour le rassemblement où Trump s’est entretenu avec des partisans avant qu’ils ne prennent d’assaut le bâtiment du Capitole le 6 janvier, a noté The Daily Beast.

Parmi les autres orateurs présents à l’événement, citons le sénateur Rand Paul et les théoriciens du complot QAnon connus, Marjorie Taylor Greene et Jack Posobiec, selon le site Web de l’événement.

L’événement devrait inclure des sujets tels que «l’intégrité électorale» et «Big Tech & Censorship» ainsi que «vaincre l’agenda radical de Biden / Harris».

«Notre nation est à un point de basculement. Si nous voulons SAUVER L’AMÉRIQUE et notre liberté, il est temps de riposter. Il est temps d’arrêter de regarder dans notre rétroviseur et de commencer à regarder vers l’avenir », lit-on dans les détails de l’événement sur le site Web.

Deux sources ont déclaré au New York Times que Gaetz, l’un des plus féroces défenseurs de Trump, avait contacté le président avec la demande extraordinaire au cours de ses dernières semaines en fonction.

Les enquêteurs du ministère de la Justice ont commencé à interroger les associés de Gaetz au sujet d’allégations contre lui, notamment selon lesquelles il aurait eu une relation sexuelle avec une jeune fille de 17 ans, selon le journal.

Le Times a noté qu’il n’est pas clair si Gaetz ou la Maison Blanche étaient au courant de l’enquête du DOJ au moment où il a approché Trump, car les sources ont déclaré qu’il n’avait fait aucune mention d’allégations lors de la demande.

Certains associés de Trump ont maintenant commencé à spéculer sur le fait que Gaetz a fait sa demande de grâce de groupe parce qu’il connaissait des difficultés à se diriger vers lui, a rapporté le Times.

En novembre, Gaetz avait publiquement appelé Trump à accorder des pardons généraux à tous ses alliés – y compris lui-même – pour se protéger de la « soif de sang » des opposants politiques.

«Le président Trump devrait pardonner à Michael Flynn. Il devrait pardonner la dinde de Thanksgiving. Il devrait pardonner à tout le monde, de lui-même à ses responsables administratifs et à Joe Exotic s’il le faut », a déclaré Gaetz à Fox News.

« Vous voyez de la gauche radicale une soif de sang qui ne sera éteinte que si elle vient après les gens qui ont travaillé si dur pour animer l’administration Trump avec les politiques, la vigueur et l’efficacité qui ont permis au peuple américain. »

Trump a finalement délivré 116 pardons au cours de son dernier mois au pouvoir, mais aucun d’entre eux n’était préventif.

L’événement avec Gaetz devrait se tenir au Trump Doral à Miami, en photo, ce week-end

Un signe pour Trump National Doral Resort à Miami, Floride est vu t l’entrée du golf resort

Gaetz a proposé à sa fiancée Ginger Lucky au Palm Beach Club de Donald Trump en décembre

Approché par le Times cette semaine, un porte-parole de Gaetz a nié avoir demandé pardon en privé à Trump.

« Les agents politiques d’entrée de gamme ont confondu un appel de grâce du représentant Gaetz – où il a appelé le président Trump à pardonner » à tout le monde, de lui-même, à son administration, à Joe Exotic « – avec ces allégations partisanes fausses et de plus en plus bizarres contre lui, » a déclaré le porte-parole.

« Ces commentaires sont enregistrés depuis un certain temps et le président Trump a même retweeté le membre du Congrès, qui les a lui-même tweetés. »

Trump et ses alliés sont jusqu’à présent restés silencieux sur les allégations entourant Gaetz, ne parvenant pas à défendre la défense du législateur républicain assiégé.

Et leur silence est assourdissant alors que Gaetz se bat pour sauver sa carrière politique au milieu d’une série d’allégations sinistres, y compris des allégations selon lesquelles il aurait été impliqué dans un jeu sexuel sur le thème de Harry Potter, payé pour des relations sexuelles avec Apple Pay et montré à des collègues du Congrès à la Chambre des photos de femmes nues.

Gaetz était l’un des principaux alliés de Trump à Capitol Hill, défendant vigoureusement l’ancien président lors de son premier procès en destitution de son perchoir au comité judiciaire de la Chambre.

Trump, qui n’a pas hésité à faire des déclarations sur un éventail de questions, n’en a pas encore envoyé une sur Gaetz. Et un porte-parole de l’ancien président n’a pas répondu aux demandes de renseignements de DailyMail.com.

Gaetz, quant à lui, utilise le propre livre de jeu du président pour élaborer sa défense les allégations, y compris les allégations selon lesquelles le ministère de la Justice enquête pour savoir s’il a trafiqué une fille de 17 ans.

Le républicain de Floride a commis l’infraction, réagissant rapidement aux succès et apparaissant sur les réseaux d’information conservateurs pour affirmer qu’il était victime d’un complot.

Il prétend être victime d’un complot d’extorsion impliquant l’ancien fonctionnaire du ministère de la Justice David McGee, qui tentait d’exhorter 25 millions de dollars à sa famille pour aider à sauver l’otage américain Robert Levinson d’Iran. McGree a nié l’accusation de Gaetz.

Mais, Trump et ses cadres ayant abandonné Gaetz pour le moment, le membre du Congrès a été laissé à lui-même.

« Cela ne fonctionne que pour Donald Trump », a déclaré un ancien responsable de l’administration Trump au Washington Post à propos des tactiques de réponse de Gaetz.

L’ancien président surveille la situation depuis sa résidence de Mar-a-Lago, a rapporté le Daily Beast, mais, jusqu’à présent, il tient compte des conseils des assistants de rester silencieux et de rester en dehors.

Ceux qui se trouvent sur l’orbite de Trump voient Gaetz comme « une grenade dont la broche avait déjà été tirée », a rapporté Politico dans un article qui notait que le membre du Congrès de 38 ans avait « la réputation d’un style de vie personnel sauvage qui, selon les associés, frôlait parfois l’insouciance. ».

« Peu de gens sont surpris », a déclaré un allié de Trump au média.

« Quiconque a déjà passé 10 minutes avec le gars se rendrait compte qu’il est une personne peu sérieuse », a déclaré un ancien assistant de campagne de Trump.

Le leadership républicain à Capitol Hill ne défend pas non plus Gaetz. Le chef du GOP à la Chambre, Kevin McCarthy, a déclaré que Gaetz serait retiré de ses attributions au comité si les allégations se révélaient vraies.

Gaetz était un invité fréquent à Mar-a-Lago, qui était assis à environ une heure de son district du Congrès de Floride. Il a même proposé à sa fiancée Ginger Lucky au Trump’s Palm Beach Club en décembre dernier.

