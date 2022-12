Woman Prank Calls Pizza Outlet dans la voix de Neha Kakkar, la vidéo hilarante devient virale

Une fille de Noida, Pranjli, a appelé une livraison de pizza et s’est fait passer pour la voix de Neha Kakkar en passant sa commande. L’auteur-compositeur-interprète, Pranjli, a posté la vidéo sur Instagram le 18 novembre. La vidéo désormais virale la montre en train de faire une farce au restaurant Domino’s et de donner des instructions à l’homme en chantant avec la voix de Neha. Elle modifie hilarante les paroles tout en le faisant.

Quand l’homme demande à Pranjli s’il peut prendre sa commande, elle lui répond en chantant : « Tumko commande pasand hai, mujhko commande mai pizza. Cela laisse l’homme confus. Pranjli imite ensuite la chanson Blue Hai Panni et chante, “are bola maine baar baar baar baar baar, mujhko pizza dede yaar yaar yaar yaar yaar.” L’appel devient plus chatouilleux. Après cela, l’homme lui demande quel type de pizza elle veut. Elle demande alors une pizza au fromage. Pranjli dit à l’homme qu’elle est la préférée de l’Inde, Neha Kakkar. Avant de déconnecter l’appel, elle dit qu’elle vient de Mumbai et que la localité est Andheri.

Depuis que la vidéo a été partagée, elle a reçu plus de quatre-vingt-treize mille vues. Les internautes, qui ont adoré sa farce, ont submergé la section des commentaires. “Quelle confiance”, articule un internaute. Un autre utilisateur a écrit: «Pendant ce temps, je m’entraîne cent fois avant d’appeler Domino’s: je parle de cet endroit et j’ai besoin d’une pizza. Puis sur appel : je suis une pizza. Un troisième utilisateur a écrit: « Hahahahaha mec ne peut pas arrêter de rire. ça doit devenir viral.”

Ce n’était pas la seule fois que Pranjli a réussi cette farce. Une semaine plus tard, elle a appelé Mcdonald’s et a de nouveau chanté les chansons de Neha Kakkar tout en essayant de passer la commande. Bien qu’ils lui aient raccroché au nez.

