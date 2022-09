“Woman King”, Viola Davis et l’aboutissement d’une lutte

TORONTO – Lorsque Viola Davis, sculptée et endurcie après des mois d’entraînement, s’est tenue pour la première fois dans la tenue complète des femmes guerrières Agojie, les pieds nus dans le sable africain, ce n’était pas seulement l’aboutissement de la poussée de plusieurs années à faire ” The Woman King », mais d’une bataille de toute une vie.

“C’était une sorte de métaphore non seulement de tout ce que j’avais fait pour me préparer à ce rôle, mais de tout ce que j’avais fait en tant que femme noire pour me préparer à ce moment”, a déclaré Davis. “Ce qui est d’être un guerrier.”

“The Woman King”, qui sort en salles vendredi, est une épopée d’action de 50 millions de dollars, qui se déroule dans les années 1820 en Afrique de l’Ouest, sur l’armée entièrement féminine du royaume du Dahomey. Fabriqué en grande partie par des femmes et mettant en vedette une distribution presque entièrement noire, il est puissamment différent de tout ce que Hollywood a jamais produit. Et tout autant que “The Woman King” dramatise les combats acharnés des Agojie, le film représente sa propre lutte.

« Se battre pour les acteurs. Se battre pour le réalisateur. Vous devez vous battre pour l’écrivain », a déclaré Davis, également producteur, dans une interview au Festival international du film de Toronto. « Des années et des années et des années passent et vous vous battez toujours. Vous vous battez pour le budget. Vous vous battez même pour les aspects commerciaux de l’histoire. Vous vous battez pour vos cheveux. Lutte. Lutte. Lutte.”

“Chaque fois que vous faites quelque chose de nouveau, cela nécessite l’esprit guerrier”, explique Davis. “Ce que je ressens maintenant, c’est : ça valait le coup.”

“The Woman King”, réalisé par Gina Prince-Bythewood (“The Old Guard, “Love & Basketball”), a commencé comme une idée il y a sept ans, après un voyage en Afrique de Maria Bello, la productrice et actrice. Séduite par l’histoire de l’Agojie, elle a apporté le concept à la productrice Cathy Schulman, productrice du “Crash” oscarisé et ancienne directrice de Women in Film.

Schulman savait que le film pourrait être un portrait puissant de la force féminine, mais elle ne s’attendait pas à ce que, suite au renversement de Roe v. Wade, cela puisse servir de cri de ralliement à un moment où beaucoup considèrent les droits des femmes assiégés.

“Il ne pourrait pas y avoir de moment plus important pour un film sur le courage féminin, sur la fraternité, sur la complexité de l’expérience féminine, sans parler de la physicalité de nos corps”, déclare Schulman.

Mais les producteurs et Davis, qui a été attaché très tôt, ont eu du mal à convaincre les dirigeants et les financiers de financer “The Woman King” avec un budget suffisamment important pour lui donner l’ampleur qu’il méritait.

« ‘Braveheart’, ‘Gladiator’, ‘Dernier des Mohicans.’ J’adore ces films », déclare Prince-Bythewood. “Maintenant, voici notre chance de raconter notre histoire dans ce genre.”

“The Woman King”, un coup de poing émotionnel entraînant qui fusionne parfaitement le drame intérieur avec le spectacle d’action, a été acclamé par tous lors de sa première à Toronto en tant que plaisir de la foule d’un autre genre. Mais le calcul hollywoodien de ce qui pourrait plaire à un large public a traditionnellement signifié “Les Blancs le regarderont-ils ?”

“Les Noirs n’avaient pas besoin d’aimer ‘Thelma & Louise’ pour que ‘Thelma & Louise’ soit créé”, déclare Davis. “Les Blancs doivent aimer ‘The Woman King’ pour que ‘The Woman King’ soit fait – selon Hollywood.”

Un moment charnière est venu lorsque “Black Panther” est sorti. Le film de Ryan Coogler présentait une fiction de l’Agojie, la Dora Milaje, et son énorme box-office mondial (1,3 milliard de dollars) était un signal d’alarme pour l’industrie.

« Nous n’aurions pas pu faire ‘Woman King’ sans ‘Black Panther’, dit Davis. “Je suis éternellement reconnaissant à ‘Black Panther’.”

Pour se préparer au tournage en Afrique du Sud, Davis et les autres membres de la distribution, Thuso Mbedu, Lashana Lynch et Sheila Atim, ont suivi un régime exténuant d’un mois d’haltérophilie et d’entraînement au combat. Les acteurs ont ensuite réalisé leurs propres cascades dans le film. Davis, qui à 57 ans se décrit comme «la guerrière OG» parmi ses jeunes camarades de casting, dit qu’elle ne s’est jamais sentie aussi fière de son corps. “Pas seulement pour son apparence, mais pour la façon dont il m’a servi.”

Lynch, l’acteur britannique de “No Time to Die”, sera plus tard étonné de se voir dans le film.

“J’ai du mal à croire que c’était vraiment moi”, dit Lynch. “Cela m’a vraiment beaucoup appris sur ce que les femmes viennent avec. Nous avons tellement de choses à faire pour surmonter la douleur et donner naissance à des enfants et lutter contre les pressions du monde.

“The Woman King”, écrit par Dana Stevens, tourné par Polly Morgan et édité par Terilyn Shropshir, était composé de Prince-Bythewood avec des femmes et des personnes de couleur dans la plupart des postes de chef de département.

“Cela respire un ensemble tellement plus agréable”, déclare Schulman. « Manque de drame. Plus d’attitude du travail d’abord. Moins de hiérarchie. Je n’ai jamais vu de travail qu’une femme ne puisse pas faire. Tout cela était une erreur.

Lynch, visiblement émue par son expérience de la création de “Woman King”, a été pour la première fois témoin d’un drame d’action se déroulant en Afrique mis en scène en dehors du regard masculin blanc.

“” The Woman King “sera son propre plan que j’espère que les cinéastes et les chefs de studios pourront prendre comme exemple”, a déclaré Lynch.

Certains ont été sceptiques quant à la façon dont “The Woman King” aborde l’histoire. Le mois dernier, le 1619 auteur du projet Nikole Hannah-Jones a écrit sur Twitter qu'”il sera intéressant de voir comment un film qui semble glorifier l’unité militaire entièrement féminine du Dahomey traite du fait que ce royaume tire sa richesse de la capture d’Africains pour la traite transatlantique des esclaves”.

Les Agojie étaient en effet une armée brutale et sanguinaire qui participait à des raids d’esclaves. “The Woman King”, comme la plupart des épopées historiques, prend une licence artistique. Mais la traite des esclaves est un élément central de son récit. Schulman dit que les années 1820 ont été choisies dans l’histoire 1600-1904 du royaume du Dahomey spécifiquement pour la toile de fond du conflit avec le puissant empire d’Oyo, ainsi que la pression croissante des colonisateurs européens pour les captifs.

“The Woman King” espère entrer dans l’histoire en ouvrant une nouvelle voie à l’industrie cinématographique. La sortie de Sony Pictures espère animer les salles de cinéma après une accalmie prolongée à la fin de l’été au box-office.

“J’ai l’impression que le film est événementiel”, déclare Schulman. “Mon anticipation est que nous sommes prêts pour ce film. Nous ne savons tout simplement pas à quel point nous sommes vraiment prêts.

Davis, pour sa part, a l’impression d’avoir été prête toute sa vie. Elle a commencé à appeler “The Woman King” son “magnum opus” parce que sa société de production l’a produit, parce qu’elle s’est battue si fort pour cela.

“Ce fut une bataille durement gagnée”, déclare Davis. « Et je l’ai gagné. J’ai l’impression d’avoir gagné la bataille.”

C’est un accomplissement qui renvoie Davis à ses rêves initiaux de show business en tant que jeune fille ayant grandi pauvre dans le Rhode Island. Avant de rencontrer la réalité de l’industrie cinématographique, ses rêves de cinéma étaient sans limites.

“Ce film affirme que c’est possible”, déclare Davis. “Qu’il n’y a pas de limites à mes rêves. Ça, en fait, j’avais raison.