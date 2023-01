Wolves vs Liverpool diffusion en direct, aperçu du match, nouvelles de l’équipe et heure du coup d’envoi de ce match de FA Cup

Wolves vs Liverpool diffusion en direct et aperçu du match, mardi 17 janvier, 19h45 GMT

Wolves vs Liverpool diffusion en direct et aperçu du match

A la recherche d’un loup (s’ouvre dans un nouvel onglet) contre Liverpool (s’ouvre dans un nouvel onglet) direct? Nous avons ce qu’il vous faut. Wolves vs Liverpool est sur BBC One au Royaume-Uni. Britannique à l’étranger ? Utilisez un VPN pour regarder la FA Cup avec votre abonnement (s’ouvre dans un nouvel onglet) de partout.

Après un match nul 2-2 passionnant à Anfield lors de leur premier match nul au troisième tour, les Wolves et Liverpool réessayeront lors d’une rediffusion à Molineux.

Les détenteurs de Liverpool ne sont sortis de la FA Cup à ce stade qu’une seule fois au cours des 11 dernières saisons – en 2019, lorsqu’ils ont perdu contre… les Wolves.

Les deux équipes entrent dans cette rencontre après des week-ends contrastés en Premier League: les Wolves ont battu West Ham 1-0 pour leur première victoire en championnat à domicile sous Julen Lopetegui, tandis que la misérable course de Liverpool s’est poursuivie alors qu’ils s’inclinaient 3-0 à Brighton.

Le coup d’envoi est donné à 19h45 GMT. Assurez-vous de savoir comment regarder la FA Cup où que vous soyez.

Nouvelles de l’équipe

Lopetegui a fait tourner son onze de départ plus fortement que Jurgen Klopp pour le match nul d’origine, mais à la lumière de la performance médiocre de Liverpool contre Brighton, les Wolves pourraient bien sentir le sang et nommer une équipe plus forte cette fois-ci.

Quoi qu’il en soit, les hôtes sont toujours sans Pedro Neto et son compatriote ailier Chiquinho pour cet affrontement.

Le milieu de terrain Boubacar Traoré est également écarté, tandis que la signature estivale Sasa Kalajdzic devrait manquer le reste de la saison après s’être blessé à l’ACL lors de ses débuts en septembre.

Liverpool a une liste de blessés encore plus longue et devra se passer de plusieurs hommes clés pour le voyage dans les West Midlands.

À l’arrière, Virgil van Dijk devrait manquer encore quelques semaines en raison d’un problème aux ischio-jambiers; au milieu de terrain, les Reds ne peuvent toujours pas accueillir Arthur, absent depuis septembre après une opération à la cuisse.

Mais c’est en attaque que Klopp a vraiment vu ses options diminuer : Roberto Firmino, Luis Diaz et l’ancien homme des Wolves Diogo Jota sont tous absents, tandis que Darwin Nunez est incertain.

Former

La victoire des Wolves sur West Ham ce week-end était leur première depuis un triomphe 2-1 à Everton le lendemain de Noël. Cependant, ils n’ont perdu qu’une seule fois en 90 minutes sous Lopetegui (ils sont également sortis de la Coupe Carabao aux tirs au but contre Nottingham Forest la semaine dernière), 1-0 à domicile contre Manchester United le soir du Nouvel An.

Liverpool, quant à lui, après des victoires consécutives contre Aston Villa et Leicester à Noël, a perdu les deux matches de championnat de part et d’autre du match nul de la FA Cup avec les Wolves: 3-1 à Brentford avant cette défaite à Brighton la dernière fois. Perdez ici et les Reds seront sur leur plus longue série sans victoire depuis plus d’un an.

Stade

Wolves vs Liverpool se jouera à Molineux d’une capacité de 32 050 places à Wolverhampton.

Coup d’envoi et chaîne

Le coup d’envoi des loups contre Liverpool est à 19h45 GMT au mardi 17 janvier au Royaume-Uni. Le jeu est diffusé sur BBC One et BBC iPlayer.

Aux États-Unis, l’heure du coup d’envoi est 14 h 45 HE / 11 h 45 HP. Le match sera diffusé sur ESPN+ (s’ouvre dans un nouvel onglet) aux Etats-Unis. Voir ci-dessous pour les options de diffusion internationales.

Guide VPN

Si vous êtes à l’extérieur du pays pour un match nul de la FA Cup, vous ne pourrez pas regarder sur votre service de streaming national comme d’habitude. Le diffuseur sait où vous êtes grâce à votre adresse IP (boo !) et vous empêche de le regarder. Vous pouvez cependant utiliser un VPN pour contourner cela, sans recourir aux flux illégaux que vous avez trouvés sur Reddit.

Un réseau privé virtuel (VPN), en supposant qu’il soit conforme aux conditions générales de votre diffuseur, crée une connexion privée entre votre appareil et t’internet, ce qui signifie que le service ne peut pas déterminer où vous êtes et vous permettra de regarder. Et toutes les informations échangées sont entièrement cryptées, anonymes et sûres – et c’est un résultat.

Il existe de nombreuses options de bon rapport qualité-prix. Pour la FA Cup, QuatreQuatreDeux recommande actuellement :

(Crédit image : futur)

Droits TV internationaux de la FA Cup

• ROYAUME-UNI: Au Royaume-Uni, les droits de la FA Cup sont partagés entre les deux principaux diffuseurs terrestres, la BBC et ITV.

• ETATS-UNIS: ESPN+ (s’ouvre dans un nouvel onglet) est le siège de la FA Cup aux États-Unis.

• Canada: Au Canada, Sportsnet MAINTENANT (s’ouvre dans un nouvel onglet) est l’endroit idéal pour assister à l’action de la FA Cup.

• Australie: Paramount + est l’endroit où vous pouvez regarder les matchs de la FA Cup en Australie.

• Nouvelle-Zélande: En Nouvelle-Zélande, Sky Sport détient les droits de la FA Cup.