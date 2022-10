Wolves vs Leicester City: couverture télévisée

Les loups et Leicester City sont en action dimanche, et voici comment en savoir plus sur la couverture télévisée.

Les loups et Leicester sont les équipes préférées des fans qui ne prospèrent pas exactement dans la campagne actuelle. Par conséquent, ce match entre les deux arrive à un moment important. La Coupe du monde mettant un terme à la saison, les points entrant dans le tournoi sont rares. Cela est particulièrement vrai pour une paire de clubs actuellement dans la zone de relégation.

Bien qu’il ne s’agisse pas nécessairement d’une rivalité, attendez-vous à des feux d’artifice de la part d’équipes qui s’attendent à se battre pour des places européennes, sans éviter le championnat.

Couverture télévisée des loups contre Leicester

Heure du coup d’envoi : 9 h HE / 6 h PT – dimanche 23 octobre

Regardez maintenant (aux États-Unis): En direct sur USA et Sling Blue

Commentateurs : Steve Banyard et David Edwards

Télévision américaine : Match est sur USA Network (disponible via Sling Blue)

C’est l’un des quatre coups d’envoi à 9 heures dimanche en Premier League. NBC a choisi de mettre ce jeu sur USA Network sur des jeux comme Leeds-Fulham ou Southampton-Arsenal. Cela témoigne peut-être du désespoir potentiel des deux côtés.

Avant le match, Premier League Mornings vous prépare pour ce coup d’envoi, ainsi que pour les autres tout au long de la journée. Ensuite, Premier League Live suit avant le coup d’envoi de 11h30.

Loups-Leicester

La saison dernière, ces deux clubs ont terminé dans le top 10. Après avoir lutté, Wolverhampton Wanderers a relevé son entraîneur-chef, Bruno Lage, de son poste à Molineux. Pour Leicester, Brendan Rodgers est sur le billot depuis un certain temps.

Ce montage, s’il se passe dans le mauvais sens, pourrait très bien être un désastre pour Rodgers. Il en va de même pour les loups. Si l’une de ces équipes perd, elle est solidement ancrée dans la bataille de relégation, même s’il est encore relativement tôt dans la saison.

