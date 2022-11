Wolves vs Arsenal: plans de couverture télévisée

L’offre de Premier League de samedi voit les Wolves accueillir Arsenal à Molineux, et les téléspectateurs américains pourront le regarder en direct avec les plans de couverture suivants.

Julen Lopetegui a été nommé nouvel entraîneur des Wolves, en remplacement de Bruno Lage. Cependant, il ne sera pas dans la pirogue à domicile samedi. Son emploi officiel commence le 14 novembre.

Arsenal, quant à lui, est une unité aussi stable que possible. Mikel Arteta a tout le monde tirant dans la même direction et les Gunners sont désespérés de se diriger vers la pause de la Coupe du monde en haut du tableau.

Les Gunners n’ont subi qu’une seule défaite et ont été tenus à un match nul en Premier League jusqu’à présent. Cependant, ils n’ont pas encore affronté Manchester City, qui a encore une longueur d’avance sur eux en tant qu’équipe.

Les loups ont été pauvres ce trimestre. En attaque, leur talent a été pratiquement inexistant. Avec seulement huit buts, Wolverhampton est le plus mauvais buteur de la division.

Il est difficile de voir comment cela va changer face à une équipe aussi forte qu’Arsenal.

Les loups sont à l’autre bout du tableau que leurs adversaires samedi. Ils sont 19e et à égalité de points avec le club le plus bas, Nottingham Forest. Seule une victoire miraculeuse samedi pourrait les faire sortir de la zone de largage avant la Coupe du monde.

Plans de couverture télévisée des loups contre Arsenal

Heure du coup d’envoi : 14 h 45 HE / 11 h 45 HP – samedi 12 novembre

Regardez maintenant (aux États-Unis): En direct sur Sling Blue

Commentateurs : Jon Champion et Andy Townsend

Télévision américaine : Match est sur USA Network (disponible via Sling Blue)

Comparaison de la forme récente d’Arsenal et des Wolves

Les Wolverhampton Wanderers n’ont plus gagné en Premier League depuis le 15 octobre.

Lors de leurs cinq derniers matchs, ils ont enregistré une seule victoire contre Nottingham Forest, mais leur succès s’est arrêté là. Depuis lors, les Wolves ont perdu contre Crystal Palace, Leicester City et Brighton. Leur dernier point est survenu lors d’un match nul 1-1 contre Brentford.

En comparaison, Arsenal est invaincu lors de ses cinq derniers matches de Premier League. Dans ces cinq matchs, les Gunners n’ont perdu que des points lors d’un match nul 1-1 contre Southampton.

Leurs quatre victoires ont été contre Liverpool, Leeds United, Nottingham Forest et Chelsea.

Les victoires sur Chelsea et Liverpool ont vraiment cimenté les références du titre d’Arsenal.

Compositions prévues

Les loups ont été paralysés par un manque d’options offensives cette saison. La signature estivale Sasa Kalajdzic a subi une rupture du LCA en septembre et n’a pas encore eu d’impact. Il reste dehors.

Pedro Neto, Raul Jimenez, Toti et Matheus Nunes s’attendent tous à manquer le match contre les Gunners en raison d’une blessure. Cependant, Nunes pourrait faire face à un test de fitness tardif.

L’entraîneur intérimaire des Wolves, Steve Davis, ne pourra compter ni sur Diego Costa ni sur Nelson Semedo samedi. Les deux joueurs sont suspendus avec Semedo banni pour un match et Costa ayant été giflé avec une suspension de trois matchs pour un coup de tête.

Mikel Arteta a un bon état de santé avant le voyage à Molineux. Seul Emile Smith-Rowe devrait manquer le match en raison d’une blessure.

Onze de départ prévu des Wolves (4-2-3-1) : Sa, Jonny, Collins, Kilman, Bueno, Neves, Moutinho, Traoré, Podence, Guedes, Hwang

Le onze de départ prévu d’Arsenal (4-2-3-1) : Ramsdale, White, Saliba, Gabriel, Zinchenko, Partey, Xhaka, Saka, Odegaard, Martinelli, Jesus

PHOTO : IMAGO / PA Images