Wolves v Liverpool: rediffusion du troisième tour de la FA Cup – en direct

il y a 1 m 15h20 HNE 35 mn : Keita glisse Carvalho dans l’espace par le canal intérieur droit. Carvalho entre dans la surface et siffle un tir bas confiant devant Sa et en bas à gauche. Mais le drapeau apparaît, à juste titre, car Carvalho était à des kilomètres du hors-jeu.



il y a 3 m 15h19 HNE 33 mn : Heureusement pour Sa, qui ne s’est pas couvert de gloire jusqu’à présent ce soir, rien ne vient du coin. “Je viens de voir une rediffusion du but, ce n’était pas tout à fait dans la lucarne, mais le gardien était hors de sa ligne, donc ça l’a lobé au milieu”, rapporte Andy (pas celui-là) Flintoff. “C’était une bonne frappe, mais avec un positionnement légèrement meilleur, je pense que le gardien de but l’aurait sauvé assez confortablement.”



il y a 4 mois 15h17 HNE 32 mn : Elliott se fraye un chemin vers la droite avant de glisser Gakpo dans la surface. Gakpo flamboie au-dessus du bar. Dès le redémarrage, les Wolves jouent par l’arrière, seulement pour que Sa contrôle maladroitement un backpass et le tire en corner.



il y a 5 m 15.16 HNE 30 minutes: Ait-Nouri arrête un Milner en vol qui progresse vers la droite. Sa – qui n’était pas le mieux placé pour le but, aussi bon que la frappe d’Elliott l’était – s’effondre. Une partie de tennis de tête se termine lorsque Konate fait embarquer Collins.



Tout ce chahut de la BBC d'avant-match a été expliqué. Eh bien, nous avons trouvé ceci scotché à l'arrière de l'ensemble. En ce qui concerne le sabotage, c'était assez amusant.



il y a 9 mois 15.13 HNE 28 mn : Maintenant Traoré est renversé à droite par Tsimikas. Liverpool concède pas mal de fautes ici, et les supporters locaux ne sont pas satisfaits de la nature répétitive de celle-ci. Le coup franc de Moutinho est balancé dans la surface et à moitié dégagé. Neves frappe un perlier vers le but, mais il est bloqué. Les supporters locaux rugissent néanmoins leur approbation.



il y a 11 min 15.11 HNE 26 mn : Milner passe une jambe sur Moutinho, qui marchait à grands pas au milieu du parc. Un coup franc pour les Wolves, à 30 mètres. Lopetegui fait encore une fois sa noix. Mais pas de réservation. Rien ne vient du coup de pied arrêté.



il y a 12 mois 15h10 HNE 24 mn : Gakpo essaie de frapper le ballon devant Ait-Nouri dans la surface des Wolves mais se heurte à son homme à la place. Il veut un penalty, mais il le cherchait et on lui dit en termes clairs de se lever.



il y a 13 mois 15.09 HNE 23 mn : Le coup franc ne sert à rien. Neves a échappé à une réservation, ce qui est plutôt généreux compte tenu du cynisme inhérent au défi, mais les Wolves n’ont pas eu de chance avec les officiels dans cette égalité, ils doivent donc faire une pause.



il y a 14 mois 15.08 HNE 22 mn : Toti tente de jouer à l’arrière. Il est traqué par Keita et Elliott et panique, roulant un laissez-passer d’hôpital sur le devant de sa propre boîte vers Neves, qui n’a d’autre choix que de faire tomber Carvalho, qui se préparait à se rendre dans la zone.



il y a 17 mois 15.05 HNE 20 min: Les loups ont bien réagi au retard, dans la mesure où ils ont passé la majeure partie du temps suivant dans la moitié de terrain de Liverpool. Cependant, ils ne font pas grand-chose avec leur avantage territorial.



il y a 18 mois 15.04 HNE 18 mn : Lopetegui était furieux après le but de Liverpool. Il a affirmé que le tir d’Ait-Nouri avait été géré par Gomez. Les rediffusions montrent qu’il a touché le coude de Gomez, mais uniquement sur le ricochet et à bout portant. Ce n’était jamais un coup de pied ponctuel… et cela a été vérifié par VAR, qu’ils ont remis en marche, juste à temps.



il y a 20 mois 15.02 HNE 16 mn : Carvalho glisse Tsimikas dans la surface des Wolves en bas à gauche. Tsimikas souffle sauvagement sur la barre sous un angle serré. Il avait des options à l’intérieur.



il y a 22 mois 15.00 HNE 15 minutes: … donc Liverpool n’a pas encaissé le premier but pour une fois. Molineux est bruyant maintenant, bien que les fans itinérants fassent la plupart du bruit (non classé XXX).

il y a 23 mois 14h59 HNE BUT! Loups 0-1 Liverpool (Elliott 13) Quel but c’est ! Aït-Nouri coupe dans la surface de Liverpool par la gauche mais son tir est bloqué. Compteur de Liverpool. Elliott récupère le ballon à droite du cercle central, continue de descendre le canal et lance un étourdissant en haut à droite à 25 mètres! Ouah. Harvey Elliott de Liverpool marque le premier but de l’équipe. Photographie : Shaun Botterill/Getty Images

il y a 24 mois 14h57 HNE 11 minutes : Tsimikas, qui a marqué le penalty gagnant lors de la finale de l’an dernier, avance sur la gauche mais perd finalement le contrôle. Ça a été un début de soirée tranquille, les cris (peut-être impertinents et classés XXX) sur la BBC à part.

il y a 27 min 14h55 HNE 9 minutes : La presse de Liverpool panique les Wolves pour qu’ils envoient une demi-chance à Gakpo à distance. Son pea-roller dribble inoffensivement vers Sa, qui n’a pas besoin de deuxième occasion cette fois.



il y a 28 mois 14h54 HNE 8 minutes : Liverpool avance enfin, Elliott faisant une boucle haute dans la surface des Wolves depuis l’aile droite. Sa fait un repas de cueillette, mais le fait à la deuxième tentative sous la pression de Carvalho.



il y a 29 min 14h53 HNE 7 minutes : Le préambule de la BBC était également accompagné d’un bruit de crissement assourdissant. Tout a été très étrange.



il y a 30 min 14h51 HNE 6 minutes : Les loups remportent le premier corner de la soirée sur la droite. Moutinho prend. Ses coéquipiers n’en font rien, et Kelleher encaisse. “Peut-être que Klopp pense que la meilleure chance de Liverpool est d’avancer sous le couvert de l’obscurité”, ironise Richard Hirst, parce que quelqu’un devait le faire.



il y a 31 min 14h50 HNE 5 minutes : La coupure de courant qui a affecté les projecteurs a de toute évidence effacé les écrans du VAR. Quelle débâcle technologique cette égalité a été jusqu’à présent, lorsque vous tenez également compte du chaos VAR qui a sans doute coûté la victoire aux Wolves à Anfield.



il y a 33 mois 14h48 HNE 3 minutes : Traoré a la chance de traverser avec les lumières allumées cette fois. Sa balle est rencontrée par Jimenez, qui dirige inoffensivement à droite. Un démarrage rapide par les hôtes.



il y a 34 mois 14h48 HNE 2 minutes : Les lumières, de nouveau allumées, sont suffisamment brillantes pour que nous puissions continuer. Les loups sont furieux que Liverpool reçoive une balle pour redémarrer, alors que Traoré était à l’attaque et se préparait à en fouetter une dans le mélangeur. Les loups sont livide. Voilà pour les matches amicaux illuminés de Molineux ! La nuit où les loups sont devenus «champions du monde» contre Honved | Nick Miller Lire la suite



il y a 35 mois 14h46 HNE Les loups lancent cette rediffusion du troisième tour. Traoré dévale l’aile droite et s’apprête à centrer… quand les projecteurs s’éteignent momentanément ! Molineux descend dans l’obscurité pendant quelques secondes avant de revenir. Très étrange.



il y a 37 min 14h44 HNE Les équipes sont de sortie ! Les loups portent leur célèbre vieil or, tandis que Liverpool arbore leur rouge tout aussi légendaire. Une ambiance ancienne rare dans un Molineux très froid. Salut Wolverhampton. “Bonjour Scott, de la Californie ensoleillée.” Bonjour Mary Waltz, de Grande-Bretagne gelée. “Je soutiens le côté bleu de la Mersey, menacé de relégation, mais je suis désolé pour Klopp. Je sais que je ne suis pas censé le faire, mais l’effondrement de Liverpool a été si soudain et le joyeux Klopp de l’année ou des deux dernières années me manque. Sullen Klopp est triste à regarder. Il semblait assez heureux dans cette interview d’avant-match sur le Beeb, pour être juste. Combien de temps cela durera, nous verrons. Nous partirons dans quelques minutes.



il y a 41 min 14h40 HNE Julen Lopetegui est interrogé par la BBC s’il fulmine toujours sur la performance de l’arbitre et de la VAR à Anfield… “Aujourd’hui, nous avons un gros match à domicile contre l’une des meilleures équipes du monde. Nous devons nous concentrer uniquement sur cela. Nous avons essayé de choisir notre meilleur line-up, sachant que nous devons être à 100%, tous les joueurs. … tandis que Jurgen Klopp se demande si le revirement rapide du fiasco de Brighton est une bénédiction pour Liverpool. “Nous verrons! Après un match comme celui-là, il n’y a aucune chance de bonne humeur. Vous avez besoin de temps pour traiter et laisser s’installer. Il y a toujours le prochain match, ce qui est bien, et cela vous donne une nouvelle opportunité, et c’est pour cela que nous sommes là. Nous voulons passer au tour suivant. Je sais à quoi ça ressemble en ce moment. Lors du dernier match, les Wolves ont marqué un but qui aurait peut-être dû être accordé, ou non, mais maintenant nous sommes ici et voulons essayer. Certains changements que nous devions apporter, d’autres que nous voulions apporter. Nous voulons que les jambes fraîches aient une meilleure chance de gagner.



il y a 1h 13h59 HNE Les loups font deux changements par rapport au XI nommé à Anfield. Jose Sa et Joao Moutinho remplacent Matija Sarkic et Goncalo Guedes. Diego Costa revient de l’atelier et prend place sur le banc. En revanche, Liverpool le déchire et recommence. Seuls trois joueurs qui ont commencé la rencontre initiale gardent leur place : Ibrahima Konate, Thiago et Cody Gakpo. Viennent ensuite Caoimhin Kelleher, James Milner, Joe Gomez, Kostas Tsimikas, Stefan Bajcetic, Naby Keita, Harvey Elliott et Fabio Carvalho. Darwin Nunez reste blessé. (Pour mémoire, c’est aussi huit changements par rapport à la populace envoyée pour la débâcle de samedi dernier à Brighton, avec Konate, Thiago et Gakpo encore une fois les trois seuls à garder leur place, donc quelle que soit la façon dont vous le tranchez, Jurgen Klopp a tout donné un bon vieux shoogle.)

il y a 2h 13h48 HNE Les équipes Wanderers de Wolverhampton : Sa, Lembikisa, Collins, Toti, Jonny, Hodge, Neves, Moutinho, Traoré, Jimenez, Aït-Nouri.

Remplaçants : Sarkic, Podence, Hwang, Cunha, Semedo, Kilman, Nunes, Costa, Bueno. Liverpool : Kelleher, Milner, Gomez, Konate, Tsimikas, Bajcetic, Thiago, Keita, Elliott, Carvalho, Gakpo.

Remplaçants : Alisson, Fabinho, Salah, Oxlade-Chamberlain, Jones, Robertson, Matip, Phillips, Doak.

il y a 2h 13h46 HNE Les équipes. ✌️ Deux changements de l’équipe qui évoluait à Anfield.

Deux changements de l'équipe qui évoluait à Anfield. Sa et Moutinho présentés. Voici comment nous nous alignons pour affronter les loups ce soir dans le #EmiratesFACup