Wolves ‘Traoré utilise de l’huile pour bébé pour rester hors de portée des défenseurs

Adama Traoré applique de l’huile pour bébé sur ses bras avant et pendant les matchs. Alex Pantling / Piscine via AP

L’ailier de Wolverhampton Wanderers, Adama Traoré, utilise de l’huile pour bébé pour se libérer des défenseurs collants de la Premier League cette saison.

L’international espagnol s’est toujours soutenu contre n’importe quel arrière latéral grâce à son rythme effréné et sa solidité à toute épreuve et les Wolves ont mis au point un stratagème pour rendre presque impossible de l’attraper sur le terrain.

Afin d’empêcher les défenseurs de s’emparer de Traoré, le service médical des Wolves a mis au point la solution ingénieuse de faire mousser les bras de l’Espagnol avec de l’huile avant et pendant les matchs.

Le manager des Wolves, Nuno Espirito Santo, a déclaré que cette astuce avait permis de ne pas perdre Traoré à cause de blessures insignifiantes.

« Je pensais que c’était honnêtement une idée fantastique du département médical parce que cela venait de la blessure qu’il avait à l’épaule », a déclaré Nuno lors d’une conférence de presse avant le voyage de mardi aux leaders de la ligue en fuite, Manchester City.

« Cela a été causé essentiellement à cause de la tenue de son bras et de la création de ce fort impact sur son épaule et il a été blessé à cause de cela.

« Il est très difficile d’arrêter Adama, et cela (huile pour bébé) évite cette situation. Il devient plus glissant, donc nous profitons de sa vitesse et de son talent. C’était une option pour l’éviter, et à partir de là, il a continué. le faire et c’est bien. «

Traoré a enregistré quatre buts et neuf passes décisives dans la ligue la saison dernière pour aider les Wolves à décrocher une septième place pour une deuxième saison consécutive, bien qu’ils soient actuellement 12e.

Le joueur de 25 ans n’a pas encore apporté de contribution au but dans la compétition ce trimestre, mais reste une menace offensive constante avec ses compétences en passes et en dribbles.