Deux équipes de Premier League en forme se rencontrent à Molineux samedi soir alors que les Wolves affrontent Newcastle.

Les deux equipes marquent Les deux équipes ont marqué lors de chacun des sept derniers matches des Wolves

Les deux équipes ont marqué lors de chacun des sept derniers matches des Wolves Hwang Hee-Chan marquera Le Sud-Coréen a marqué le plus de buts pour les deux équipes parmi les joueurs en sélection.

Le Sud-Coréen a marqué le plus de buts pour les deux équipes parmi les joueurs en sélection. Bruno Guimaraes sera breveté Le milieu de terrain brésilien a reçu plus de cartons jaunes que quiconque dans les deux équipes.

Le milieu de terrain brésilien a reçu plus de cartons jaunes que quiconque dans les deux équipes. Plus de 2,5 buts Les trois derniers matches de championnat de Newcastle ont consisté en 16 buts, alors qu’il y en a eu 29 lors des sept derniers matchs des Wolves.

La série de huit matches sans défaite de Newcastle a pris fin mercredi soir lorsque les Magpies ont subi une défaite 1-0 à domicile contre le Borussia Dortmund en Ligue des champions, qui a également vu leur attaquant de premier choix Alexander Isak se blesser en début de match.

L’équipe d’Eddie Howe a cependant remporté quatre de ses cinq derniers matches de championnat, ce qui lui a permis de grimper en flèche au classement de la Premier League après avoir perdu trois de ses quatre premiers matches cette saison.

Les Magpies occupent actuellement la sixième place du classement, à seulement quatre points des quatre premiers après leur victoire 4-0 sur Crystal Palace samedi après-midi.

Les loups ont également réussi à retrouver une certaine forme dans la ligue récemment et occupent la 12e place du classement, à seulement un point de la moitié supérieure, bien qu’ils soient prédits par beaucoup d’être relégués à la fin de la saison.

Gary O’Neil n’a repris le club en tant qu’entraîneur que quelques jours avant le début de la saison, et après un démarrage lent, l’équipe des West Midlands est invaincue lors de ses trois derniers matchs, dont une victoire contre Manchester City et un point contre Manchester City. Aston Villa.

Le club avait connu des difficultés plus tôt dans la saison, remportant seulement un de ses cinq premiers matchs, mais les résultats récents ont montré que les Wolves étaient une équipe difficile à affronter, en particulier à Molineux.

Newcastle a remporté deux de ses trois derniers matches contre les Wolves, mais Molineux n’a pas été un terrain de chasse aussi heureux pour eux, avec seulement deux victoires depuis 1990 et aucune lors de leurs cinq dernières visites.

Comment regarder les Wolves contre Newcastle

Emplacement: Molineux, Wolverhampton

Molineux, Wolverhampton Date et l’heure: Samedi 28 octobre 2023, 17h30

Samedi 28 octobre 2023, 17h30 Comment regarder : Événement principal de Sky Sports, Sky Sports Premier League, Sky Sports Ultra HDR

