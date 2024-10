Wolves 1-2 Manchester City : Premier League – comme c’est arrivé | Première Ligue

Événements clés Afficher uniquement les événements clés Veuillez activer JavaScript pour utiliser cette fonctionnalité

Voici notre rapport de match… …ce qui signifie que nous avons fini ici. Bien sûr, vous voudrez rejoindre Niall Mcveigh pour Liverpool contre Chelsea, mais sinon, c’est au revoir de ma part ; la paix. Partager

Partager

Partager

#WOLMCI – 95′ RENVERSEMENT DU VAR Le but des Stones a été refusé sur le terrain car Bernardo Silva était en position de hors-jeu et dans le champ de vision du gardien de but. Le VAR a estimé que Bernardo Silva n’était pas dans le champ de vision et n’avait aucun impact sur le gardien de but et a recommandé un sur le terrain… pic.twitter.com/4o1AHBWyzb – Centre de matchs de Premier League (@PLMatchCentre) 20 octobre 2024 Partager

Nous avons dit plus tôt que même si les Wolves perdaient aujourd’hui, ils ont pu démarrer leur saison avec une bonne performance, et ils en ont livré une cet après-midi. En défense, ils ont été solides, disciplinés et compacts, tandis qu’en attaque, même s’ils ont eu du mal à attaquer aussi souvent qu’ils le voulaient, lorsqu’ils ont pu contrer, ils ont constitué une menace. S’ils maintiennent ce niveau, tout ira bien cette saison. Partager

Partager

Partager

La ville était vraiment pauvre aujourd’hui, inhabituellement lourd en attaque. Mais ils y sont parvenus, et sauront à quel point leur victoire aura déçu Arsenal et Liverpool, ces derniers devant désormais se remettre la tête froide pour un grand match face à un adversaire en forme. Ils n’ont pas l’air aussi bons qu’avant, mais je ne suis pas sûr que ceux qui les entourent aient les minéraux ou la qualité nécessaires pour s’améliorer sur 38 matchs. Partager

City revient donc en tête du classement – ​​où il restera si Liverpool ne parvient pas à battre Chelsea – tandis que les Wolves passent de l’avant-dernier au bas, désormais en dessous de Southampton sur la différence de buts. Partager

Faites-vous votre propre idée. « Je comprends pourquoi les Wolves se sentiraient lésés à ce moment particulier » Micah Richards se demande si le deuxième de Man City aurait dû tenir le coup 🗣 pic.twitter.com/8qtwFKHlUK – Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) 20 octobre 2024 Partager

Voici la loi : Un joueur en position de hors-jeu au moment où le ballon est joué ou touché* par un coéquipier n’est pénalisé que s’il est impliqué dans le jeu actif par : Je ne vois pas comment nous pouvons dire que la dernière de ces mises en garde n’a pas été respectée. Partager

En regardant à nouveau le but, Bernardo recule contre le gardien de telle sorte que Sa le repousse puis, quand la tête arrive, Bernardo se baisse en dessous. Je ne sais pas comment l’arbitre peut regarder les images et en déduire que rien n’a été fait pour affecter la capacité du gardien à effectuer l’arrêt. Partager Mis à jour à 11h17 HAE

TEMPS PLEIN : Wolverhampton Wanderers 1-2 Manchester City La ville trouve un moyen ! Bien sûr qu’ils le font ! Partager

90+8 minutes C’était, en passant, une très bonne tête, Stones se décollant pour récupérer le ballon derrière lui et rentrer chez lui. Partager

90+8 minutes Quelqu’un sur le banc des Wolves est réservé, et je suis certain que Gary O’Neil aura quelques réflexions à ce sujet. Partager

90+8 minutes Mais l’objectif tient ! Il s’avère que le juge de touche a fait signe de l’interdire, mais l’arbitre a décidé que Bernardo n’interférait pas avec le jeu après avoir évalué les images. Partager Mis à jour à 11h15 HAE

90+7 minutes L’arbitre est appelé à l’écran et on sait ce que cela signifie généralement… Partager

90+6 minutes Mais Bernardo Silva était-il hors-jeu ? Il est devant le gardien et certainement en position de hors-jeu, mais a-t-il gêné le jeu ? Je ne pense pas…. Silva esquive alors que Stones marque. Photographie : David Davies/PA Partager Mis à jour à 10h58 HAE

BUT! Wolverhampton Wanderers 1-2 Manchester City (Stones 90+5) La ville trouve un moyen ! Foden centre au premier poteau, Stones est bien en place, et il punit d’une tête dans les filets ! Il a encore sauvé City tard ! John Stones de Manchester City marque son deuxième but. Photographie : Jason Cairnduff/Action Images/Reuters Partager Mis à jour à 10h57 HAE

90+5 minutes City gagne un corner sur la droite, Foden prend. Ce doit sûrement être leur dernière chance… Partager

90+4 minutes Mieux de City, Guedes s’est surpassé avant que Gundogan ne trouve Haaland à l’intérieur droit, le ballon se dirigeant vers Nunes de l’autre côté de la surface. Il plonge à l’intérieur tandis que Molineux retient son souffle, expirant de soulagement collectif lorsque son tir passe à côté. Partager

90+2 minutes City a manqué de dynamisme dans ses passes aujourd’hui, ce qui est logique compte tenu de l’absence de ses deux principaux tempos, Rodri et De Bruyne. Sans eux, Bernardo Silva est beaucoup moins efficace, recevant le ballon plus tard et sous plus de pression qu’il ne le souhaiterait. Et même s’il est un joueur brillant, il n’est pas transcendantal. Partager

90 minutes Nous aurons au moins cinq minutes supplémentaires. Si City leur survit, ils établiront un nouveau record de club de 31 matches de championnat sans défaite. Partager Mis à jour à 10h50 HAE

90 minutes Autre changement pour les Wolves, Bellegarde remplace Joao Gomes – qui a bien joué. Partager

89 minutes Grealish erre sur la gauche et pousse dans le champ intérieur, où Bernardo se jette dans le filet latéral le plus proche. Partager

88 minutes City remporte un corner sur la gauche et Dawson en fait assez pour établir le premier contact, le ballon est ensuite reposé pour Grealish, Sa se précipitant pour aligner son éraflure basse. Partager

87 minutes À venir et en direct maintenant : Partager

86 minutes City remplace Kovacic par Nunes, qui obtient le bâton attendu des supporters locaux nauséeux par la façon dont il a publiquement fait campagne pour un déménagement des Wolves. C’est un bien meilleur joueur que ce qu’il a montré jusqu’à présent à l’Etihad, et il doit espérer que l’absence de Rodri lui donnera plus de chances de s’établir. Partager

84 minutes Lewis inverse et glisse une passe derrière pour Haaland, qui pourrait la cuir du premier coup mais prend plutôt une touche, ce qui permet à Dawson de relever le défi. Partager

82 minutes Il manque à City Kevin de Bruyne, dont le centre aurait été très utile aujourd’hui. Mais revenons à ceux sur le terrain, Grealish réduit pour Foden, dont le tir bas touche les talons de Lewis et rebondit en sécurité. Partager

81 minutes City trouve Grealish mais sur pied, alors Semedo le relève puis le bloque. Nelson Semedo de Wolverhampton Wanderers et Jack Grealish (à droite) de Manchester City se battent pour le ballon. Photographie : David Davies/PA Partager Mis à jour à 10h51 HAE

81 minutes Vérifiez-le : Partager

79 minutes Strand Larsen a des crampes, donc après avoir soulagé la douleur immédiate, il est remplacé par Goncalo Guedes. Partager

78 minutes Si j’étais Pep Guardiola, je dirais à mes joueurs d’affronter Grealish en tête-à-tête avec Semedo. S’il peut engager son homme, il y a toutes les chances qu’il décroche une passe ou inflige un penalty. Partager

77 minutes Comment diable Scott Carson est-il toujours sur le banc de City ? Richard Wright joue-t-il toujours pour Arsenal ? Partager

75 minutes Nunes se préparait à entrer en jeu, mais Bernardo veut continuer. Partager

74 minutes Grealish se recroqueville au deuxième poteau où Bernardo revient tandis que Foden lui lance une volée dans le Suédois. Il saigne, donc il y a une pause pendant qu’il est soigné. Partager

74 minutes Autre changement pour City, Grealish remplaçant Savinho – qui a l’air talentueux, mais manque de produit final. Partager

72 minutes Les passes de City « dans et autour » de la surface n’ont pas été aussi fluides qu’on pourrait s’y attendre. S’ils parviennent à lancer le jeu en une seule touche, ils peuvent déplacer les Wolves, mais ils n’ont pas vraiment essayé – ils ont été beaucoup trop laborieux et prévisibles en possession. Partager

70 minutes Une façon de battre une défense massive est de courir dessus et Bernardo se fraye un chemin à travers trois hommes avant de se placer – derrière Haaland mais trouvant Savinho, qui s’enroule par-dessus. Partager

69 minutes «Je me souviens vaguement avoir lu que, dans la communauté du ballet, la solution idéale pour une petite ruée vers le sucre était une cuillerée de miel», explique Eric Peterson. « Naturel, prédigéré grâce à nos amies les abeilles, rapidement biodisponible, ne rassasie pas. Que quelqu’un me corrige là-dessus avant qu’IA ne récupère ce que je viens de taper et ne commence à le prêcher comme un évangile. Mais pas très amusant. Partager

67 minutes Et immédiatement Forbs entre en action, Doyle fait irruption à mi-chemin et glisse un ballon derrière. Mais après avoir attiré des hommes vers lui, Forbs ne parvient pas à repérer Strand Larsen à ses côtés. Attention pour City cependant. Partager

67 minutes Un changement chacun, City envoyant Foden pour Doku et Wolves essayant Forbs pour Cunha. Partager

66 minutes Doku, qui cède sa place à Foden, tente une dernière fois Ait-Nouri, qui se glisse à nouveau pour remporter un défi. Partager

64 minutes Phil Foden attend son entrée depuis plus de cinq minutes maintenant. Partager

63 minutes Encore plus d’indignation puisque Joao Gomes est réservé pour avoir lutté contre Kovacic – qui fait bien d’éviter une punition similaire. Le coup franc de Gundogan est ensuite bloqué derrière, avant qu’un autre corner perdu ne donne un peu de répit aux Wolves. Partager Mis à jour à 10h23 HAE

61 minutes Jolis pieds de Kovacic sur le bord, reprenant le ballon à Lemina, qui est indigné lorsqu’il est pénalisé après avoir étendu une jambe et fait tomber son homme. Coup franc de City à l’intérieur du D… Partager

60 minutes « Je ne suis pas vraiment un exemple d’alimentation saine, il suffit de demander à mon médecin et à mes expériences de mort imminente », explique Mary Waltz. Je vais mieux mais je cède aux jolis desserts à base de sucre et les sucreries saines n’existent pas. Mais quand vous dites « l’élément fraise », je me sens obligé d’être un bourrin ennuyeux et ennuyeux. Ce n’est même pas du tout « fraise ». Ce sont des produits chimiques et du sirop de maïs. Optez pour le réel, ne succombez pas à l’alternative synthétique des entreprises. Répondez à vos envies avec de la qualité. J’apprécie le meilleur et le pire. Je pense que c’est juste. Partager

59 minutes City remporte un corner sur la gauche, Savinho sort et provoque une légère panique lorsque le ballon tombe, Sa faisant bien d’étouffer avec Gvardiol une fois de plus sur la scène. Partager

57 minutes Ouais, Haaland tire sur Totti, Savinho espionnant un décalage potentiel et cajolant un coup de pied croisé vers le poteau arrière. Mais Totti n’est pas intimidé et s’empresse de s’en aller ; La discipline défensive des loups a été excellente jusqu’à présent. Partager

56 minutes Ait-Nouri continue et a Cunha à ses côtés, glissant une passe dans le champ et dans la foulée. Cunha contrôle la course, jette un coup d’œil et frappe encore un autre joueur de curling bas juste à côté du poteau. Partager