Wolves 1 – 0 Leeds

Le regretté vainqueur de Boubacar Traoré a envoyé les Wolves en huitièmes de finale de la Coupe Carabao.

Le remplaçant a frappé à cinq minutes de la fin pour vaincre Leeds, qui avait beaucoup changé, et sceller une victoire 1-0 pour les hôtes.

Cela a réglé un match sans incident qui semblait se diriger vers des tirs au but et a donné matière à réflexion au nouveau patron des Wolves Julen Lopetegui et à ses entraîneurs.

Lopetegui doit se rendre à la base d’entraînement du club à Compton vendredi, avant de regarder la visite d’Arsenal samedi, avant de prendre officiellement en charge lundi.

Boubacar Traoré a marqué le but du vainqueur des Wolves à Molineux





Les lieutenants de l’ancien entraîneur espagnol étaient à Molineux après s’être brièvement présentés à l’équipe et ils auraient été concernés et encouragés dans la même mesure dès le début.

Confiant Leeds – soutenu par des victoires successives en Premier League – est allé à leurs hôtes et Matija Sarkic a battu le coup franc dévié de Jack Harrison avant de parer la tête de Leo Hjelde.

Les visiteurs ont menacé de dépasser les Wolves mais les hôtes ont surmonté la tempête pour retrouver un peu de sang-froid, avec Ruben Neves enroulant un coup franc large et Adama Traoré perçant à travers la bouche de but.

À partir de là, cependant, les niveaux d’excitation se sont calmés, aucune des équipes n’étant en mesure de déterminer un avantage alors que le jeu réclamait une certaine qualité.

C’était trop décousu pour maintenir un quelconque élan et un Molineux modéré devait être patient.

Max Kilman a été confortablement refusé par Joel Robles peu de temps après le redémarrage et mieux devait venir de l’ancien gardien de but d’Everton lorsqu’il a empêché l’effort improvisé de Connor Ronan.

L’imprévisible Adama Traoré, qui trop souvent flatte de tromper, a commencé à au moins étirer Leeds mais n’a trouvé aucun produit final.

Cela a été le problème des Wolves toute la saison. Ils occupent le deuxième rang de la Premier League après avoir marqué seulement huit fois et, alors que le match se déroulait jusqu’aux 10 dernières minutes, les idées des hôtes semblaient s’être taries.

Harrison a bouclé large pour Leeds mais Boubacar Traoré a sorti un superbe vainqueur de nulle part avec cinq minutes à jouer.

Nathan Collins récupère le ballon sur la droite et nourrit Daniel Podence qui trouve le remplaçant pour s’écraser d’une belle frappe du bord de la surface.

Davis : Je ne m’attendais pas à ça de la part de Traoré !

Le patron gardien des loups, Steve Davis: “Je ne m’attendais pas à ça, il s’entraîne au tir, ils ont tendance à aller partout sauf au but. C’était une technique magnifique.

“Il ne parle pas beaucoup anglais, la communication est difficile mais il commence à s’intégrer assez bien et il ne nous laisse pas tomber.

“Toute victoire est importante. Nous avons plutôt bien joué en première mi-temps, la seconde a été très décousue. Le match n’a jamais vraiment coulé mais, de notre point de vue, nous avions des remplaçants à faire pour garder les gens frais pour samedi (contre Arsenal). ).

“Ce fut un mois difficile, cette semaine a été difficile avec trois matchs. Nous avons fait beaucoup de changements, ils ont travaillé dur mais maintenant il s’agit de récupérer pour samedi.”

Marsch : Nous n’avons pas tenté notre chance

Le patron de Leeds, Jesse Marsch: “Nous pensons que le groupe que nous avons mis sur le terrain a joué un très bon match. La performance des jeunes était très bonne. Nous savons que nous avons une très bonne équipe et des joueurs talentueux qui ont besoin de ces étapes pour se développer.

“Au cours des dernières semaines, nous avons eu des matchs très intenses. Des joueurs qui ne sont pas aussi frais que le groupe que nous avons sorti n’auraient peut-être pas été aussi bons. Je n’ai aucun regret.

“Nous sommes évidemment déçus car je pensais que nous aurions pu gagner. Nous avons pris un très bon départ et avons eu des occasions tout au long du match que nous n’avons pas saisies.”