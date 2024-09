Wolverine V3 Pro de Razer veut rendre les manettes de jeu plus semblables à celles d’une souris

Nous savons depuis des années que les consoles sont simplement devenues des PC pré-emballés, et maintenant regardez : nous nous attaquons également à leurs contrôleurs. Le Razer Wolverine V3 Pro (et son cousin filaire, le Wolverine V3 Tournament Edition) s’est tourné vers les périphériques de bureau à la recherche d’un meilleur fonctionnement des boutons, cannibalisant la plutôt bonne série de souris de jeu Razer Viper pour ses commutateurs. Le résultat est un pad très performant et d’un clic satisfaisant qui, oui, fonctionne à merveille sur PC – même s’il vous rince quatre fois (!) Plus qu’un contrôleur Xbox standard.

200 £ / 200 $pour être exact, ce qui donne l’impression que Razer a inclus le coût de la Viper qu’ils ont déchirée pour entailler ses cliqueurs. Mais le Wolverine V3 Pro a plus en commun avec des mises à niveau haut de gamme comme la Xbox Elite Series 2, et bien plus encore : quatre commutateurs à palette arrière, deux pare-chocs supplémentaires pour les poignées à griffes, des joysticks à effet Hall résistants à la dérive, une sensibilité et une zone morte. l’ajustement et la technologie de connexion HyperSpeed ​​à faible latence de Razer font partie de sa liste de fonctionnalités.

En ce qui concerne l’utilisation du PC, il vise clairement à être votre pilote quotidien, par opposition à un contrôleur placé dans une armoire qui n’est dépoussiéré qu’occasionnellement parce que votre clavier est nul pour piloter des jeux. Et si je suis honnête, cela semble à la hauteur. Les manettes sont fabuleuses, lisses mais fermes, et adhérentes sans être collantes. Et même si je ne suis pas un grand amateur de pagaies – il suffit de demander aux boutons négligés du panneau arrière de mon Steam Deck – ils ont un clic décisif et agréablement tactile.



Crédit image : Fusil de chasse en papier de roche

Ce sont ces derniers, ainsi que les déclencheurs d’épaule, qui sont les principaux bénéficiaires des mécanismes éprouvés de la souris. Les déclencheurs ont en fait deux modes, activés par de petits interrupteurs situés en dessous : la traction analogique traditionnelle et une pression plus rapide et peu profonde, à des fins de compétition en sueur. Quoi qu’il en soit, ils sont aussi solides et robustes que n’importe quel déclencheur d’épaule de manette de jeu que j’ai utilisé, y compris les déclencheurs adaptatifs sophistiqués de la PS5 DualSense. C’est juste un pad très bien fait en général, depuis les manettes généreusement concaves jusqu’à la texture subtile de la poignée, et je n’ai jamais eu de problèmes de fatigue ou de crampes après des heures de sessions avec lui.

Le Wolverine V3 Pro ne partage pas seulement les qualités des souris. Le point bas tangible des boutons et leur retour audio net ont plus qu’un soupçon de clavier mécanique. Cela n’impressionnera aucune pauvre âme qui doit partager une chambre avec vous pendant que vous jouez, du moins à en juger par le récent regard latéral de ma femme, mais avoir ce va-et-vient sensoriel supprime toute ambiguïté quant à savoir si vous avez réussi à frapper. la commande prévue. Cela présente des avantages évidents, par exemple, pour les jeux de combat, mais je l’ai apprécié dans les jeux de plateforme simples et au-delà. Bizarrement, je l’ai trouvé très utile dans Elden Ring ; sur mon ancienne manette Xbox officielle, j’avais tendance à échouer dans les puzzles de saut, mes dernières pensées avant de coller dans le sol sombre d’une crypte étant de savoir si j’appuyais assez fort sur le bouton A. Maintenant, je ne meurs que quand c’est entièrement ma faute.



Crédit image : Fusil de chasse en papier de roche

Je ne suis toujours pas convaincu de dépenser 200 £ pour un seul, attention. Même à côté de la Xbox Elite Series 2 de Microsoft, c’est de l’argent hyper-enthousiaste, et tout n’est pas le meilleur de sa catégorie. La durée de vie typique de la batterie, par exemple, est de 20 heures, et en dehors des deux remplacements de poignées de bâton fournis, le Wolverine V3 Pro n’a pas la modularité que vous pouvez attendre d’une manette de jeu haut de gamme.

Je pourrais cependant me laisser tenter par 100 £ / 100 $ Édition Tournoi. Il perd les poignées caoutchoutées et est câblé, ce qui semble un peu vieux chapeau en 2024, mais sinon, il possède tous les mêmes excellents boutons, commutateurs et déclencheurs que le Wolverine V3 Pro, pour la moitié du prix. Ou! Peut-être que le concept de commutateurs de souris dans un contrôleur pourrait être appliqué à un modèle sans fil plus abordable sans les palettes et les boutons d’épaule supplémentaires. Razer, vous pouvez l’avoir gratuitement.