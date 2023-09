Wolverine fête ses 50 ans avec la mini-série de Chris Claremont

Au fil des décennies, divers écrivains ont pris Carcajou pour un trajet après l’autre. Et s’il y a un écrivain dont l’héritage pèse lourd sur le personnage de X-Men, ce serait certainement Chris Claremont, qui a contribué à faire du personnage l’un des personnages clés de Marvel et un grande marque pour lui-même.

Qui devrait être le nouveau Wolverine ? Choix io9

Wolverine n’aura pas 50 ans avant l’année prochaine, en octobre/novembre 2024 plus précisément, mais Marvel prend de l’avance avec le prochain Wolverine : Chevaliers Madripoor mini-série. La bande dessinée en cinq parties verra Claremont faire équipe avec l’artiste Edgar Salazar (X-23 : Régénération mortelle, X-Force) alors que Logan travaille avec Steve Rogers et Natasha Romanoff pour traquer une « arme menaçant la planète » vendue sur Madripoor. Cependant, les choses ne sont jamais ennuyeuses sur l’île sans loi, et avant que les trois ne s’en rendent compte, ils se battent pour mettre la main sur l’arme avant que d’autres forces comme la Main ne le puissent.

Les fans de longue date du personnage seront peut-être ravis d’entendre Chevaliers Madripoor est destiné à faire suite à Étrange X-Men #268 de Claremont et Jim Lee, l’une des histoires « les plus appréciées » de Claremont qui a vu la première rencontre canonique de Wolverine avec Steve et Natasha pour la première fois pendant la Seconde Guerre mondiale. Dans un petit texte de présentation sur Marvel Sur le site Internet, Claremont a déclaré que la bande dessinée « révèlerait des vérités cachées sur deux de mes personnages préférés dans l’aventure qui a façonné leur vie ».

Image : Philip Tan/Marvel Comics

Si tout se passe bien, 2024 sera une année mouvementée pour le mutant de la liste A de Marvel. En plus de la mini-série, Dead Pool 3 verra Wolverine revenir sur grand écran pour la première fois depuis 2017 Logan, et a Hugh Jackman arborant le costume classique bleu et jaune. La renaissance de l’ancien X Men série (alias X-Men ’97) a également été repoussé à l’année prochaine, et cela pourrait également être le cas lorsqu’Insomniac Games lèvera le rideau sur son prochain Wolverine de Marvel jeu pour la PlayStation 5.

Jusque là, Wolverine : Chevaliers Madripoor débutera sa parution de cinq numéros le 7 février 2024.

Vous voulez plus de nouvelles sur io9 ? Découvrez quand vous attendre aux dernières nouvelles merveille, Guerres des étoileset Star Trek sorties, quelle est la prochaine étape pour le DC Universe au cinéma et à la télévisionet tout ce que vous devez savoir sur l’avenir de Docteur Who.