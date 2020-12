24 décembre (Reuters) – Le milieu de terrain de Tottenham Hotspur, Giovani Lo Celso, ne jouera probablement pas avant le nouvel an après s’être blessé aux ischio-jambiers contre Leicester City ce week-end, a déclaré le manager Jose Mourinho.

L’Argentin a dû se retirer dès le début de la deuxième mi-temps lors de la défaite 2-0 à domicile dimanche et le joueur de 24 ans ratera les rencontres festives lorsque les Spurs joueront trois fois en sept jours.

Mais le milieu de terrain Tanguy Ndombele est disponible après avoir raté la victoire 3-1 à Stoke City en quart de finale de la Coupe de la Ligue mercredi.

« Gio non, il ne sera pas en forme », a déclaré Mourinho aux journalistes avant le voyage de dimanche à Wolverhampton Wanderers.

«Je ne sais pas (quand il reviendra), il ne jouera certainement pas en cette période de Noël et du Nouvel An.

« Tanguy est en forme mais il n’est pas venu à Stoke. Ma décision, mais il est en forme. »

Harry Kane a joué les 90 minutes au cours des quatre derniers matches, mais Mourinho a déclaré qu’il ignorerait les appels au repos de l’attaquant qui a été impliqué dans 19 buts en championnat cette saison.

« J’espère qu’il rejouera le prochain match. C’était mercredi, le prochain match aura lieu dimanche », a ajouté Mourinho.

« Un joueur comme lui qui travaille dur et prend bien soin de lui avec une belle vie professionnelle, je crois que dans trois jours, il sera prêt à jouer contre les Wolves. »

Les Spurs étaient en tête de la ligue plus tôt ce mois-ci, mais ont glissé à la sixième place après avoir récolté un point lors de leurs trois derniers matchs.

Mourinho a déclaré que cela ne serait pas plus facile même s’ils affrontent des équipes de la moitié inférieure à Fulham et Leeds United après les Wolves.

« Nous étions dans une période où nous devions jouer contre les six meilleures équipes considérées où nous les avons placées dans une rangée et certaines personnes peuvent dire que maintenant nous allons avoir une série de matchs plus facile », a-t-il déclaré.

« Ce n’est pas plus facile. C’est une ligue où nous sommes et nous devrions être très heureux et pas tristes … Nous devrions être heureux parce que c’est une ligue fantastique. » (Reportage de Rohith Nair à Bengaluru; Édité par Ken Ferris)