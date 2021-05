Wolverhampton Wanderers vs Manchester United – Rapport de match de football – 23 mai 2021

La victoire 2-1 de Manchester United à Wolverhampton Wanderers a vu l’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer devenir la première équipe à remporter une saison de Premier League invaincue à l’extérieur depuis Arsenal en 2003-04.

La course de United, qui remonte à une défaite à Liverpool en janvier 2020, les a vu en gagner 12 et faire match nul sept de leurs matchs sur la route cette saison.

Les Invincibles d’Arsène Wenger ont également évité la défaite à domicile en 2003-04 alors que cette équipe d’Arsenal est devenue la première, et jusqu’à présent la seule, équipe à traverser une saison complète sans défaite.

Une équipe de fortune de United a terminé sa campagne de Premier League sur un sommet alors que l’attaquant de 19 ans Anthony Elanga a marqué son premier but pour le club lors de la victoire de dimanche à Molineux.

Elanga a tiré United devant à la 13e minute et Juan Mata a inscrit un penalty dans le temps d’arrêt de la première mi-temps, donnant à United la victoire après que l’ailier Nelson Semedo avait égalisé avec son premier but pour les Wolves.

Avec la qualification pour la Ligue des champions assurée et United se préparant pour la finale de la Ligue Europa de mercredi contre le club espagnol de Villarreal, Solskjaer a reposé ses partants réguliers alors qu’Elanga rejoignait Amad Diallo, 18 ans, en attaque.

Le jeune suédois a ouvert le score à son deuxième départ pour United avec une tête sourde de huit mètres après que Daniel James l’ait choisi avec un beau centre de la gauche.

Un mouvement fluide a permis à Semedo de égaliser à la 39e minute, avant que Mata ne rétablisse l’avance de United alors qu’il envoyait le gardien local Rui Patricio dans le mauvais sens avec une pénalité prise froidement, après un long contrôle VAR.

United est resté deuxième avec 74 points, 12 derrière les champions de Manchester City, tandis que les Wolves ont terminé 13e avec 45 points, leurs fans ayant ovationné le manager Nuno Espirito Santo après son dernier match aux commandes.

Espirito Santo est sur le point de partir après quatre saisons à la tête du club, après avoir ramené le club des Midlands dans l’élite en 2018, puis remporté deux septièmes places successives.

Les supporters locaux ont ovationné Espirito Santo après le coup de sifflet final, les Wolves terminant 13e ce trimestre alors qu’ils avaient du mal à faire face aux blessures et au départ de certains joueurs clés.

« J’ai promis de rester fort mais c’était très spécial et très émouvant », a déclaré le Portugais à BT Sport. « Ça me manquera. Maintenant, je veux me reposer. »

Solskjaer a salué la performance de son équipe et pour avoir terminé la saison avec un record invaincu à l’extérieur en championnat, mais il est resté discret sur la question de savoir si United offrira un nouveau contrat au milieu de terrain de 33 ans Mata.

« Très heureux, fier d’eux », a-t-il déclaré. « Ils ont bien pris le ballon, créé des occasions et obtenu la victoire qu’ils méritaient. Très heureux pour [Elanga] et il a un brillant avenir devant lui.

« Notre forme à domicile n’a pas été la meilleure, mais quel exploit de rester invaincu une saison.

« Nous parlons à Juan et c’est un peu ce qu’il veut aussi. Je ne lui laisse pas assez de temps de jeu mais il est tellement professionnel et de qualité supérieure. Nous aurons une discussion. »