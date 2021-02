Wolverhampton Wanderers vs Leeds United – Rapport de match de football – 19 février 2021

Un but bizarre contre son camp du gardien Illan Meslier a donné à Wolverhampton Wanderers une victoire 1-0 à domicile contre Leeds United en Premier League vendredi et leur a permis de devancer leurs adversaires au classement.

Le résultat a laissé les Wolves 11e avec 33 points en 25 matchs, un de plus que Leeds, 12e, qui a un match en main mais a raté plusieurs occasions lors d’une rencontre rapide à Molineux.

L’équipe locale a attrapé un vainqueur à la 64e minute quand Adama Traoré a battu deux défenseurs avec une course mazy sur le flanc gauche et son coup de foudre de 25 mètres a canoné les boiseries avant de frapper Meslier dans le dos et de passer au-dessus de la ligne.

Leeds a raté un gardien à peine une minute plus tôt lorsque le gardien des Wolves Rui Patricio a superbement paré une tête à bout portant de Patrick Bamford, dont le suivi a été effacé.

Bamford a eu une finition clinique de l’intérieur de la surface de réparation exclue pour un hors-jeu marginal après un contrôle VAR à la 79e minute alors que Leeds pressait à la recherche d’un égaliseur.

Patricio a réussi une paire d’arrêts vitaux dans le temps d’arrêt, empêchant un tir de Helder Costa avec ses pieds lorsque le remplaçant de Leeds était au but avant de faire basculer une tête de Raphinha autour du poteau.

Les joueurs de Wolves célèbrent après avoir marqué un but contre Leeds United en Premier League. Getty Images

Le manager de Leeds, Marcelo Bielsa, a insisté sur le fait que son équipe n’était pas surclassée, bien qu’il ait réprimé la débauche à l’avant.

« Il n’y a eu que quelques moments dans le match où nous n’avons pas dominé », a-t-il déclaré à BT Sport.

« Le match offensif que nous avons eu a été suffisant pour marquer au moins un but et dans un match à petites marges, j’ai eu le sentiment que nous étions l’équipe supérieure. »

Une première mi-temps remplie d’action a vu Meslier parer deux tirs de Nelson Semedo après que Pedro Neto l’ait eu à bout de bras avec un pilon à longue portée, tandis que Mateusz Klich a frappé le poteau sous un angle serré à l’autre bout.

Neto était satisfait du résultat et a souligné que Traoré méritait tout le mérite du vainqueur des Wolves.

« Le but était malchanceux [that Traore didn’t score himself] parce que c’était un excellent tir et qu’il a fait un excellent travail « , a-t-il déclaré à BT Sport. » Nous travaillons très bien. Il était important de garder une feuille blanche donc nous sommes heureux.

Le capitaine des Wolves, Conor Coady, a déclaré à la BBC: « Une énorme victoire contre une vraie meilleure équipe. Nous voulons continuer à améliorer chaque match. Nous apprécions ce soir, c’était une performance fantastique. C’était un match rapide et difficile à jouer. »