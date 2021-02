Arsenal a terminé avec neuf hommes alors que leur impressionnante récente résurgence de la Premier League a été stoppée par une défaite 2-1 contre Wolverhampton Wanderers lors d’un Molineux balayé par la pluie mardi.

L’effort à longue portée de Joao Moutinho peu de temps après la pause a mis fin à une série de huit matchs sans victoire en championnat pour les Wolves.

Arsenal, cependant, n’a que lui-même à blâmer pour avoir abandonné une course de championnat invaincue qui s’était étendue à sept matchs avant leur nuit d’autodestruction.

Les Londoniens auraient dû mener par plus que le superbe but de Nicolas Pepe à la 32e minute car ils ont complètement dominé les Wolves en première mi-temps avant que tout ne change en un instant.

Quelques secondes avant l’intervalle, le défenseur d’Arsenal David Luiz a été expulsé pour avoir abattu par inadvertance l’attaquant des Wolves Willian Jose et Ruben Neves a converti le penalty.

Quatre minutes après le début de la seconde période, le piledriver de Moutinho a survolé le gardien de but d’Arsenal Bernd Leno et la nuit des visiteurs est allée de mal en pis alors que l’Allemand a ensuite reçu un carton rouge pour avoir manipulé imprudemment le ballon en dehors de sa zone.

Cela signifiait qu’Arsenal a joué les 20 dernières minutes avec neuf hommes et qu’ils avaient rarement l’air de troubler une équipe des Wolves qui pouvait à peine croire à leur bonne fortune alors qu’ils remportaient un doublé en première division contre Arsenal pendant 42 ans.

La défaite a laissé l’équipe de Mikel Arteta à la 10e place avec 31 points en 22 matchs, cinq points devant les Wolves en 13e.

Quand Arsenal a commencé le match en découpant à volonté la défense des Wolves, le score final semblait improbable.

Bukayo Saka aurait pu réussir un triplé dans les 10 premières minutes. Dans les deux premières minutes, il a frappé le poteau après avoir été joué par la passe de Thomas Partey, puis il a forcé un bel arrêt de Rui Patricio avec un tir net sur le turn.

Saka a battu Patricio avec une finition brillante à la 10e minute après le retrait d’Alexandre Lacazette, mais Lacazette a été correctement déclaré hors-jeu après un contrôle VAR.

Les loups ont eu leurs moments avec Max Kilman venant d’un coin, mais ce n’était pas une surprise quand Arsenal est passé devant.

Recevant le ballon sur la gauche, Pepe a effectué deux tacles fragiles, puis a lancé une flèche au-delà de Patricio.

Les loups auraient été heureux d’atteindre l’intervalle avec un seul but en retard, mais ils ont eu un énorme coup de main.

Dans une attaque rare des Wolves, Daniel Podence a glissé une passe au bon moment à Jose, faisant ses débuts à domicile, et il semblait prêt à marquer avant que le Brésilien Luiz, à la traîne derrière lui, ne se coupe accidentellement le talon, envoyant l’attaquant tomber sur le pont.

Il y a eu un contact minime mais alors que le malheureux Luiz s’éloignait, Neves envoya son penalty bien au-delà de Leno.

« Eh bien, c’était une grande décision. S’ils ont bien compris et peuvent justifier qu’ils l’ont bien fait, je lève la main et je m’excuse », a déclaré Arteta aux journalistes à propos du carton rouge de Luiz. «Je viens de voir la rediffusion 10 fois sous cinq angles différents et je ne vois aucun contact.

« Je voudrais voir si le VAR a des angles différents. Tout ce que je dis, c’est que je suis assis ici et que je ne vois aucun contact et c’est vraiment, vraiment frustrant parce que c’est un grand moment.

« Bien sûr, ça a changé le jeu. Tu joues avec 10 hommes pendant 45 minutes sans ton défenseur central contre cette opposition bien sûr ça change la donne. »

Arsenal a sacrifié l’attaquant français Lacazette à la mi-temps, faisant venir le défenseur Gabriel, mais ils ont été stupéfaits à la 49e minute lorsque le vétéran Moutinho a levé les yeux à 30 mètres du but et a envoyé un entraînement du pied droit au fond du filet au pied du poteau.

Les visiteurs ont dû faire face à une tâche difficile avant même que Leno n’utilise inexplicablement ses mains pour dégager le ballon après s’être précipité hors de son but pour intercepter une longue passe. Après cela, c’était mission impossible.