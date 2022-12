Wolverhampton Wanderers signe Matheus Cunha en prêt avec obligation d’achat à l’Atletico Madrid

Wolverhampton Wanderers a confirmé la signature de Matheus Cunha prêté pour le reste de la saison par l’Atletico Madrid.

Bien que Cunha soit initialement prêté au club des Midlands, les Wolves ont l’obligation d’acheter l’attaquant pour 43 millions de livres sterling cet été, ce qui en fera un transfert record du club.

Le joueur de 23 ans devient la première signature de Julen Lopetegui en tant qu’entraîneur-chef et directeur sportif des Wolves, Matt Hobbs pense qu’il était important de faire une déclaration car cette décision pourrait influencer d’autres futurs arrivants dans le club.

S’exprimant à l’arrivée de Cunha, Hobbs a déclaré: “Quand un manager arrive et est si fort, avec autant de confiance en un joueur, il est important pour le club de s’assurer que l’affaire soit conclue pour montrer au manager que le club est derrière lui. C’était important. Il s’agissait d’obtenir cette première pièce du puzzle, et dès le premier jour, c’était Matheus.

“C’est un joueur que nous aimions avant, mais quelqu’un que nous ne pensions pas être réalisable pour nous dans notre position actuelle. Maintenant, c’est un peu une déclaration, donc d’autres joueurs à qui nous parlons, qui peuvent regarder notre position dans la ligue, regardent maintenant le manager, et une fois qu’ils voient la première signature, cela leur donne foi et croyance dans le projet qui Julen et moi en avons parlé.

Depuis son arrivée à l’Atletico en 2021, Cunha a marqué sept fois et enregistré huit passes décisives en 54 apparitions.

Cunha a également été sélectionné à huit reprises pour le Brésil et Hobbs estime qu’il a la bonne qualité pour aider l’équipe de Lopetegui dans la seconde moitié de la saison.

“Nous nous sommes vraiment penchés sur lui en tant que joueur”, a ajouté Hobbs.

“J’ai passé beaucoup de temps avec lui mercredi et il a tellement faim et la façon dont il parle, avec une telle faim, je pense qu’il sent qu’il a quelque chose à prouver. C’est un international brésilien et je ne connais pas trop d’attaquants qui ont joué pour le Brésil qui n’aient pas été des joueurs de haut niveau.

“A son âge – pas encore à son apogée – et la faim qu’il a, il est un grand atout pour le club à l’avenir.”

Hobbs a également confirmé que les Wolves travaillaient dans les coulisses pour ajouter d’autres ajouts dans la fenêtre de transfert de janvier.

Il a déclaré: «Nous voulons que notre travail soit fait tôt. Nous ne voulons pas gâcher janvier. Nous travaillerons d’arrache-pied tout au long de Noël, en entrant dans la nouvelle année, en essayant d’en faire un ou deux de plus bientôt, c’est sûr.

Les loups sont actuellement 20e en Premier League.

ALLER PLUS LOIN Pourquoi les loups ciblent la paire brésilienne de l’Atletico Matheus Cunha et Felipe

(Photo : Getty Images)