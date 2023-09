Wolverhampton Wanderers 1-3 Liverpool (16 septembre 2023) Analyse du match

Liverpool a battu les Wolves 3-1 samedi grâce à deux buts tardifs lors d’un retour scintillant qui a propulsé les Reds – au moins temporairement – ​​en tête du classement de la Premier League.

Les hôtes ont dominé la première mi-temps à Molineux contre un Liverpool inhabituellement lent et bâclé, Hwang Hee-chan marquant un but à la 7e minute après une brillante course de Pedro Neto, avant que les Wolves ne ratent une série d’occasions supplémentaires.

Cependant, Liverpool est sorti transformé en seconde période, égalisant à la 55e minute lorsque Mohamed Salah a mis en place son compatriote attaquant Cody Gakpo pour un tap-in.

Portant le brassard de capitaine lors de sa 200e apparition en Premier League, Andy Robertson a glissé dans le deuxième but de Liverpool sur une autre passe de Salah à la 85e minute alors que les visiteurs affluaient vers l’avant.

Liverpool a marqué le troisième but dans le temps additionnel, Hugo Bueno des Wolves déviant le ballon dans son propre filet sur un tir de Harvey Elliott, envoyant les supporters extérieurs dans le délire.

« J’ai trouvé la performance en seconde période impressionnante et nous avons eu ce que nous méritions », a déclaré Robertson.

« Nous pouvons trouver des excuses pour la première mi-temps, comme la trêve internationale et les voyages, mais nous avons commis des erreurs que nous n’avons pas l’habitude de commettre. »

Le résultat place Liverpool en tête du classement pour l’instant avec 13 points après cinq matchs, avec Manchester City à un point derrière eux et jouant plus tard samedi à West Ham United.

Les loups sont 15èmes avec trois points.

Le lent démarrage de Liverpool samedi était dû en partie à l’absence des fidèles défenseurs Virgil van Dijk et Trent Alexander-Arnold, respectivement suspendus et blessés.

De retour de son service international pour l’Argentine, le milieu de terrain Alexis Mac Allister semblait mal en point, égarant inhabituellement ses passes et perdant la possession.

Mais l’arrivée de Luis Díaz et Darwin Núñez, également de retour des éliminatoires de la Coupe du monde en Amérique du Sud, a donné à Liverpool la vitesse et la ruse qu’ils recherchaient pour une attaque en seconde période.

« En première mi-temps, nous avons eu quelques problèmes physiquement, nous n’étions pas précis, nous n’étions pas bien. Nous avons essayé de savoir qui était prêt. [after the international break] et ce n’était pas un choix parfait », a déclaré le manager Jurgen Klopp.

« C’est pourquoi nous avons à peu près tout changé en seconde période, tactiquement et physiquement. En deuxième mi-temps, nous avons tout contrôlé et c’était un très bon match à ce moment-là. Nous méritions de gagner au final, c’est clair. »

Les loups ont dû regretter les occasions manquées, notamment lorsque Neto a de nouveau battu son homme pour centrer Matheus Cunha qui a inexplicablement envoyé le ballon au lieu de se baisser pour rentrer chez lui à bout portant et prolonger l’avance de son équipe.

« Cela ressemble à une victoire confortable pour Liverpool, mais cela n’a pas été confortable pendant la majeure partie de l’après-midi », a déclaré le manager des Wolves Gary O’Neil. « Quand nous étions en tête, nous aurions probablement pu en prendre un ou deux de plus… Pousser Liverpool si près était un grand effort. »