Wolters Kluwer ajoute une capacité d’IA générative à la plateforme CDS UpToDate

Entreprise mondiale de technologie clinique Wolters Kluwer Health a annoncé avoir ajouté des capacités d’IA générative pour faciliter la collaboration pour sa solution d’aide à la décision clinique (CDS) UpToDate.

La plateforme, conçue pour offrir des CDS fondés sur des données probantes, est consultée 1,7 million de fois par jour par les équipes de soins du monde entier afin de contribuer à fournir de meilleurs soins, a déclaré Greg Samios, président et directeur général de l’efficacité clinique chez Wolters Kluwer Health. MobiHealthNews dans un e-mail.

« L’utilisation de l’IA générative pour rechercher et récupérer les informations médicales les plus pertinentes et les plus actuelles peut permettre aux cliniciens d’être beaucoup plus efficaces et efficients dans la recherche des preuves critiques de l’état de leur patient », a déclaré Samios.

Il ajoute que cela est particulièrement important à l’heure où les prestataires cherchent des moyens de réduire leur charge administrative et cognitive.

« Nous construisons AI Labs sur le même contenu UpToDate auquel la communauté mondiale des soins de santé fait confiance depuis plus de 30 ans », explique Samios. « Cela offre à nos clients un espace sûr pour expérimenter l’application de l’IA générative à ce contenu et évaluer son potentiel d’utilisation dans les soins cliniques. »

Il a déclaré qu’il pensait que le moment était venu d’aider les cliniciens à naviguer dans les complexités des soins de santé en créant des réponses et des recommandations à l’aide de ces nouvelles technologies fiables et efficaces.

La conception, le développement et le déploiement de cette fonctionnalité par la société basée à Waltham, dans le Massachusetts, ont été facilités par ses principes d’IA, qui se concentrent sur la confidentialité et la sécurité des données, la gouvernance et la responsabilité, ainsi que la transparence et l’explicabilité.

LA PLUS GRANDE TENDANCE

L’intérêt pour L’IA dans la santé a été stimulée par l’émergence des technologies d’IA générative, qui ont le potentiel de rationaliser les opérations des professionnels de la santé dans plusieurs applications.

Le géant de la technologie Microsoft a récemment a annoncé un partenariat à long terme avec le système de santé multi-états Mercy, qui utilisera son service Azure OpenAI pour fournir des ressources de communication génératives assistées par l’IA aux patients et aux employés de Mercy.

Komodo Santé a lancé MapLab, basé sur l’IA, qui fournit des informations sur les parcours de traitement, les tendances des maladies et les populations de patients pour les entreprises des sciences de la vie et de la santé.

Pendant ce temps, GE HealthCare a reçu 44 millions de dollars de la Fondation Bill et Melinda Gates pour développer une technologie d’échographie basée sur l’IA pour les soins maternels et la santé pulmonaire pédiatrique dans les pays à revenu faible ou intermédiaire.