Miki Kuusi, PDG et co-fondateur de Wolt.

Il a ajouté: « Nous sommes convaincus que la prochaine vague de commerce électronique passera de la livraison la même semaine et le jour même à la livraison dans les 30 prochaines minutes environ. C’est ce que nous cherchons à construire dans tous nos marchés, à commencer par le restaurant. »

Miki Kuusi, qui a fondé Wolt en 2014 à Helsinki, a déclaré à CNBC: «Notre mission est de permettre aux restaurants locaux et aux autres opérateurs physiques d’avoir les outils à leur disposition pour offrir une meilleure expérience de commerce électronique à leurs clients locaux que ce que leur les concurrents étrangers massifs sont capables de faire aujourd’hui. «

Le cycle de financement de la société de six ans a été dirigé par ICONIQ Capital, qui a également investi dans Airbnb, Uber, Alibaba et Zoom. Cela porte l’investissement total dans l’entreprise à 856 millions de dollars. Wolt, qui n’a pas divulgué sa dernière évaluation, a déclaré qu’il utilisera cet argent pour « continuer à s’étendre au-delà des restaurants ».

Wolt, une application de livraison de nourriture étendue à l’épicerie et au commerce de détail, a levé 530 millions de dollars alors qu’elle tente de s’attaquer à Amazon.

Lorsque Wolt a été lancé à Helsinki en 2015, il ne disposait que de 10 restaurants sur sa plate-forme et d’une petite poignée de téléchargements. En 2016, Wolt comptait environ 100 000 utilisateurs d’applications et 450 restaurants.

Aujourd’hui, Wolt compte plus de 10 millions d’utilisateurs dans 129 villes de 23 pays. Elle prétend avoir 27 000 partenaires de restauration et de vente au détail, 50 000 coursiers et 2 000 employés.

Alors qu’Amazon est énorme aux États-Unis et dans de nombreux autres pays, il n’est pas aussi bien implanté dans certains coins de l’Europe et dans de grandes parties de l’Asie. En fait, le géant de la technologie ne dispose que de boutiques en ligne dédiées à environ 17 pays dans le monde.