Robyn Goodfellowe (doublé par Honor Kneafsey) dans Wolfwalkers. | Cartoon Saloon / Apple TV +

Le nouveau film magnifiquement animé des créateurs de The Secret of Kells met en garde contre ceux qui rejettent la magie pour un régime autoritaire.

L’attrait d’un mythe ou d’un conte de fées n’est pas uniquement dans son histoire; c’est dans une plus grande vérité véhiculée par le sentiment et la forme. Les légendes sont vraies dans un sens profond, même si les événements qu’elles décrivent ne se sont jamais produits.

Ces vérités profondes et les images qui les véhiculent sont ce qui fait Wolfwalkers tellement envoûtant. Un récit animé d’une légende sur des créatures mi-humaines, mi-loups, Wolfwalkers vient de Cartoon Saloon, le studio d’animation irlandais acclamé derrière des films tels que le nominé aux Oscars Le secret de Kells (2009) et Chant de la mer (2014). Les productions du studio sont faciles à repérer, car si le style varie légèrement d’un film à l’autre, il y a une qualité incarnée dans l’œuvre d’art. Vous pouvez sentir l’artiste derrière. Rien ne semble avoir été généré par une machine.



Cartoon Saloon / Apple TV + WolfwalkersChaque image est magnifique.

Cartoon Saloon a son siège à Kilkenny, et pour Wolfwalkers il est resté près de chez nous. L’histoire se déroule en 1650, lorsque (comme le veut la légende) la ville fut occupée par les Anglais, dirigés par un homme pieux et cruel que tout le monde appelle le Seigneur Protecteur.

Ce n’est jamais dit purement et simplement, mais compte tenu de l’histoire irlandaise, il est clair que le Lord Protector est Oliver Cromwell, qui a assiégé Kilkenny, l’a forcé à genoux et a pris ses fonctions de dirigeant en 1650. Cromwell, un puritain, était réputé pour sa tolérance envers divers groupes religieux – tant qu’ils étaient des sectes protestantes. Les Irlandais étaient catholiques et cette tension du christianisme, combinée au riche héritage de magie et de culture ancienne de l’Irlande, représentait une menace pour l’ordre social anglais.

Wolfwalkers joue avec cette histoire, tout en racontant une histoire qui la transcende. Réalisé par Tomm Moore et Ross Stewart, c’est l’histoire de Robyn Goodfellowe (exprimée par Honor Kneafsey), une jeune anglaise venue à Kilkenny avec son père Bill (Sean Bean), un chasseur de loups. Le Lord Protector (Simon McBurney) insiste sur le fait que les loups qui vivent dans les bois près des murs de la ville doivent être pourchassés et détruits, afin que la forêt puisse être défrichée pour la préparer à l’agriculture par les habitants de la ville.

Robyn vénère son père, un homme aux larges épaules et au bon cœur qui croit qu’il faut obéir aux ordres et assurer la sécurité de sa fille sans mère. Mais elle est également curieuse de savoir ce qui se trouve au-delà des portes de la ville et le supplie de l’emmener à la chasse au loup. Il refuse. Mais un jour, Robyn s’éclipse et rencontre une petite fille aux cheveux roux ardents nommée Mebh (Eva Whittaker). Ou est Mebh une fille?



Cartoon Saloon / Apple TV + Mebh et Robyn dans les bois.

Non – il s’avère que Mebh est un marcheur-loup, un être mythique qui est humain quand elle est éveillée, mais qui se transforme en loup lorsque son corps humain s’endort et qui est libre de parcourir la forêt. La mère de Mebh est également une marcheur-loup, mais sa forme humaine dort depuis des siècles dans leur tanière, où vit toute la meute. Mebh ne sait pas trop où est passé l’esprit loup de sa mère ni pourquoi elle ne reviendra pas. Robyn promet d’aider Mebh. Mais ce qu’elle découvre menace de bouleverser entièrement l’ordre social.

Regarder Wolfwalkers c’est plonger dans la splendeur visuelle. Pour la plupart, les personnages sont rendus dans des formes géométriques, toutes des courbes lisses et des lignes droites, avec des caractéristiques exagérées du type que vous pourriez trouver gravées dans un mur de grotte. De même, la perspective est parfois déformée, de sorte que nous pouvons voir tous les éléments posés sur une table même si nous la regardons de côté. Lorsque nous regardons la ville de Kilkenny d’une vue aérienne, ce ne sont que des rangées de toits, ponctués de grandes églises et de châteaux qui sont tournés ou déplacés pour que nous puissions voir leurs façades.

Ce genre d’aplatissement dimensionnel est utile; cela rend toute l’histoire plus ancienne, comme des gens du passé l’ont dessinée pour que nous la trouvions plus tard. Mais ce style se confond avec d’autres dans le film – des éclairs effrayants de dents dénudées, des plans recadrés qui mettent en valeur les yeux effrayés, des triptyques qui nous montrent de multiples vues de ce qui se passe dans toute une place de la ville en un coup d’œil, et un feu qui semble dessiné avec des pastels et du charbon de bois. . Parfois, le premier plan est posé sur des arrière-plans qui ne semblent pas tout à fait remplis ou finis, avec les marques de brouillon encore visibles, comme si les artistes souhaitaient nous rappeler les racines narratives de ces contes populaires.



Cartoon Saloon / Apple TV + Un loup saute au-dessus des toits de Kilkenny.

Et l’histoire qu’ils ont à raconter est importante. Le Seigneur Protecteur, nous sommes censés comprendre, parle toujours du «Seigneur», mais c’est un jeu de mots sournois; visuellement, nous commençons à voir qu’il se voit comme l’arbitre de ce que veut le Seigneur. Il dit que le peuple irlandais n’aura rien à craindre s’il «fait confiance à la volonté du Seigneur». Lorsqu’il prie, il ne demande pas quelle est la volonté du Seigneur – il dit au Seigneur: «c’est ta volonté». Il regarde son propre reflet dans son épée et déclare: «Seigneur Dieu tout-puissant, protège-moi». Dans son esprit, il a créé un dieu à sa propre image pour remplacer toute vraie divinité ou force qui pourrait avoir un plan différent de celui du Seigneur Protecteur.

La façon dont il exécute ce plan consiste à restreindre sévèrement le mouvement du peuple, à éradiquer sa religion et à débarrasser les loups – qui représentent des puissances démoniaques ou grossières de l’au-delà – afin que la ville puisse être mise au travail pour les fins du Seigneur Protecteur. Bill Goodfellowe, en essayant de faire le bien par sa fille, fait involontairement partie de la fin de partie étouffante du Lord Protector, éradiquant la culture du peuple que les Anglais ont vaincu.

Donc l’histoire de Wolfwalkers Il s’agit d’une part des puissants qui perdent leur emprise aux mains des personnes les plus improbables – dans ce cas, une petite fille et son ami demi-loup. C’est aussi une histoire de ce que la peur fait aux gens: cela les incite à être complices du mal, tout en se convaincant qu’ils font bien. La seule chose qui peut vaincre la peur est l’amour, et Wolfwalkers aime ses personnages, leur monde et la beauté stupéfiante de la vie humaine. Mais surtout, il aime la vérité qui est enfouie dans le mythe.

Wolfwalkers premières sur Apple TV + le 11 décembre.