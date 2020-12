Wolfsburg a atteint les 16 derniers de la Coupe d’Allemagne avec une équipe de skeleton lors d’une victoire 4-0 contre Sandhausen de deuxième rang mercredi après la coronavirus et les blessures ont exclu 11 joueurs.

Quatre joueurs de Wolfsburg ont raté après positif coronavirus des tests. Trois autres étaient isolés en raison de contacts étroits avec leurs coéquipiers infectés. L’entraîneur Oliver Glasner a nommé trois gardiens de réserve parmi ses sept remplaçants, avec deux des gardiens habillés comme des joueurs de champ.

Ces remplacements d’urgence n’étaient pas nécessaires alors que Wolfsburg se dirigeait vers une victoire simple avec deux buts de Wout Weghorst.

Stuttgart a battu Fribourg 1-0 dans le seul match de première division de la journée après avoir conservé la tête après le but de Sasa Kalajdzic à la 15e minute pour les hôtes. Le résultat met fin à une année 2020 réussie pour Stuttgart, qui a remporté une promotion en Bundesliga et est septième du classement.

Mayence se bat contre la relégation de la Bundesliga et n’a eu aucun répit dans une défaite 3-0 aux tirs au but contre Bochum de deuxième rang après la prolongation terminée 2-2. Mayence a concédé un égaliseur à la 90e minute et n’a pas pu marquer dans le temps supplémentaire même après que Bochum eut expulsé le gardien Manuel Riemann. Face au remplaçant Patrick Drewes lors de la fusillade, Mayence a frappé son premier penalty contre le poteau, le deuxième contre la barre transversale et a vu le troisième arrêté.

L’attaquant américain Josh Sargent a marqué alors que le Werder Brême entrait dans les 16 derniers matchs avec une victoire 3-0 sur Hanovre. Rot-Weiss Essen, quatrième rang, a gagné 3-1 dans une surprise contre Fortuna Dsseldorf, qui joue deux divisions plus haut. Jahn Regensburg a subi une séance de tirs au but 4-2 après un match nul et vierge avec Wehen Wiesbaden.

C’était le dernier jour de matchs en Allemagne avant une pause hivernale raccourcie. La Bundesliga revient le 2 janvier.