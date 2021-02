Wolfsberger vs Tottenham Hotspur – Rapport de match de football – 18 février 2021

Gareth Bale a marqué un but et en a créé un autre alors que Tottenham Hotspur a remporté une victoire 4-1 lors du match aller de leur match aller de la Ligue Europa contre Wolfsberger jeudi.

Le Gallois, dont les départs se sont principalement limités à la Ligue Europa depuis son retour aux Spurs prêté par le Real Madrid en octobre, a mis en place Son Heung-Min pour l’ouverture de son équipe.

Bale a marqué un deuxième but élégant à la 28e minute, portant son total de la saison à cinq, avant que Lucas Moura ne fasse 3-0 avec un effort en solo avant la mi-temps.

Wolfsberger, l’équipe locale bien qu’elle ait dû jouer dans la Puskas Arena de Budapest en raison des restrictions de voyage autrichiennes COVID-19, a fait un match après la pause avec Michael Liendl retirant un but du point de penalty.

Son Heung-Min, Lucas Moura et Gareth Bale ont tous marqué pour les Spurs. ATTILA KISBENEDEK / AFP via Getty Images

Chris Wernitznig a failli marquer à nouveau pour les hôtes lorsque son tir a frappé le dessous de la barre transversale et est resté à l’écart avant que le remplaçant de Tottenham, Carlos Vinicius, qui avait remplacé Son à la mi-temps, ne touche la quatrième place de son équipe tardivement.

C’était la première victoire de Tottenham à l’extérieur en huitièmes de finale de la Ligue Europa depuis 2008 et Jose Mourinho, vainqueur de la compétition avec Manchester United, le prend clairement au sérieux.

Les Spurs ont perdu quatre de leurs cinq derniers matchs en Premier League et espèrent que la victoire relancera.

« Gagner des matchs engendre la confiance et j’espère que maintenant cela peut être le début d’une bonne course », a déclaré Bale.

Bale a eu un départ rare, tout comme Dele Alli, et tous deux ont impressionné dans une première mi-temps dominante pour Tottenham. Harry Kane ne s’est pas rendu à Budapest.

Le centre bas de Bale a été accueilli par une tête baissée instinctive de Son et quand il a été de nouveau joué à droite par Matt Doherty, il a intelligemment fait reculer le ballon avant de tourner et de tirer un tir du pied gauche devant Alexander Kofler.

Le gardien de Tottenham, Hugo Lloris, a fait un excellent arrêt pour faire basculer la tête de Dario Vizinger sur les boiseries avant que Moura ne mette les Spurs aux commandes alors qu’il coupait par la gauche et traversait la défense de Wolfsberg avant de battre Koflet d’un tir bas.

L’intensité de Tottenham a chuté après la pause et ils ont été punis lorsque Moussa Sissoko a coupé Wernitznig dans la surface à la 55e minute et que Liendl a inscrit le penalty.

Si l’effort de Wernitznig avait été légèrement inférieur, Tottenham aurait pu être mal à l’aise, mais Vinicius s’est assuré de prendre une avance confortable pour le match retour de la semaine prochaine dans le nord de Londres.

Mourinho était satisfait de l’effort de ses joueurs, appelant Bale et Alli.

« Nous avons eu un résultat et nous avons eu une performance d’équipe. Je pense qu’ils étaient positifs comme l’équipe », a déclaré Mourinho. « J’ai enlevé Gareth. Je sais que dans ce processus ce n’était pas si facile de jouer les 90 minutes. Dele a travaillé dur. Il a obtenu un carton jaune et avec l’arbitre qui nous a donné des cartons jaunes si facilement que je ne voulais pas le risquer. . «

En l’absence de Kane, Mourinho a déclaré: « Son sentiment était que jouer à ce match pouvait être un risque avec l’accumulation de minutes et l’accumulation de minutes après le [ankle] blessure qu’il avait.

« Bien sûr, moi-même et le service médical, nous étions d’accord avec lui pour lui donner cette opportunité de prendre soin de son état, mais je crois que dimanche il sera OK et prêt. [against West Ham]. «