Wolfs peut-il prouver que George Clooney et Brad Pitt sont toujours des stars de cinéma ?

George Clooney et Brad Pitt sont de retour ensemble sur grand écran, cette fois dans un film AppleTV+ intitulé Loups.

Loups trouve le duo hollywoodien jouant deux « réparateurs » qui doivent faire équipe pour résoudre le problème qui se présente à eux et faire face aux défis qui les attendent alors que leur nuit devient incontrôlable.

Aujourd’hui sur Agitationles critiques Rachel Ho, Kathryn VanArendonk et Jackson Weaver se joignent à l’animatrice Elamin Abdelmahmoud pour discuter de la question de savoir si le film deviendra un incontournable dans la filmographie commune de Clooney et Pitt.

Nous avons inclus quelques faits saillants ci-dessous, modifiés pour plus de longueur et de clarté. Pour la discussion complète, y compris les réflexions du panel sur la mégalopole de Francis Ford Coppola et la façon dont ils se souviennent de Dame Maggie Smith, écoutez et suivez Commotion avec Elamin Abdelmahmoud sur votre lecteur podcast préféré.

REGARDER | L’épisode d’aujourd’hui sur YouTube :

Élamine: Kathryn, à bien des égards [Wolfs] est l’anti-Mégalopole…. Que devons-nous savoir sur Loups?

Catherine: Donc la prémisse de Loups c’est que George Clooney et Brad Pitt jouent deux gars réparateurs et nettoyeurs. Vous vous retrouvez dans une mauvaise situation, d’une manière ou d’une autre, il y a un cadavre, vous devez appeler un gars pour tout nettoyer. Mais d’une manière ou d’une autre, deux gars apparaissent, l’un d’eux est George Clooney et l’autre est Brad Pitt. Et malheureusement – ​​ou heureusement, car nous comprenons tous comment cela va se passer – ils doivent travailler ensemble pour remédier à cette situation délicate. Ils vont finir par courir après un mec presque nu dans la rue. Vont-ils finir par crier après quelqu’un alors qu’en réalité ils travaillent tous ensemble avec cette personne ? Vont-ils se fâcher ? Brad Pitt va-t-il manger de la nourriture ? Oui.

Le présentant comme l’anti-Mégalopole est tout à fait correct parce que c’est un film dans lequel vous savez ce que ça va être, et ensuite il livre, d’une manière ou d’une autre, exactement cela, sauf un peu moins. Parce qu’une partie de ce que vous recherchiez était que cela dépasse cette attente, et ce n’est tout simplement pas le cas.

Élamine: Rachel, ce film semble avoir tous les ingrédients sur papier pour être un gigantesque succès. Vous avez deux des plus grandes stars du moment. Vous disposez d’un budget assez gigantesque, une prémisse qui semble amusante si vous la décrivez à un ami. Que pensez-vous de ce film en exécution ?

Rachel: Ouais, c’est le sept sur 10. C’est parfaitement bien si tu veux l’enfiler un samedi paresseux, tu n’as rien à faire, mais le lundi tu l’as complètement oublié…. C’est donc ce genre de film indifférent. C’est amusant par moments. Clooney et Pitt sont aussi charmants que nous les connaissons tout le temps, mais c’est très fade à sa manière. Je suis d’accord avec Kathryn, c’est moins que ce à quoi on s’attend.

Mais si tu pouvais comparer ça Mégalopole, Mégalopole tu vas t’en souvenir. Celui-là, tu vas dire : « Oh ouais, j’avais oublié qu’ils avaient fait un autre film ensemble, et ce n’est pas le cas ». L’océan et ce n’est pas Brûler après la lecture« .

Élamine: Tout d’abord, prise de vue chaude : c’est ce que je veux vivre dans les films, vous savez ? Je regarde un film et je dis : « J’ai passé un moment agréable », sans y penser deux jours plus tard. Par exemple, parfois, il y a des films dans lesquels je me dis, oh, c’est un moment, et c’est du grand art, et ils devraient livrer ce qu’ils avaient besoin de livrer. Il y a des moments où j’ai juste envie de regarder un film et de partir, ce n’est pas m’engager dans un quelconque discours. En fait, c’est juste une expérience qui va durer 90 minutes, deux heures s’il le faut, et ensuite je m’en vais.

Jackson, nous devrions dire qu’AppleTV+ a donné le feu vert à une suite de Loups avant même sa première, mais ils ont ensuite abandonné les projets de diffusion du film à plus grande échelle, car il n’était en salles que pendant une semaine et il est maintenant disponible en streaming. Selon vous, quelle est la leçon à retenir pour les dirigeants de l’industrie cinématographique qui disent : « Donnez-moi George Clooney et Brad Pitt », vous savez ?

Jackson: Je veux dire, nous avons eu ce prétendu affront de Quentin Tarantino à George Clooney, disant qu’il n’était plus une star de cinéma parce qu’il ne pouvait pas porter de films. Et George Clooney a en quelque sorte tiré un coup de feu dans son arc en disant que ce n’était pas vrai, je suis une immense star de cinéma. Mais il pourrait être prouvé ici, s’il disait vraiment cela, parce que je ne pense pas que cette reconnaissance du nom de la star sera suffisante pour pousser ce film à franchir la ligne d’arrivée.

Cela pourrait être une confirmation de ce que Matt Damon, je pense, a dit il y a toujours : que le A-lister – le nom qui va vendre un film – n’existe plus vraiment. Maintenant, c’est plus un personnage. Par exemple, Captain America va vendre un film, pas ce que Chris lui joue au hasard maintenant. Cela pourrait donc être une preuve.

Vous pouvez écouter l’intégralité de la discussion de l’émission d’aujourd’hui sur CBC Écoutez ou sur notre podcast, Commotion avec Elamin Abdelmahmoud, disponible partout où vous obtenez vos podcasts .

Panel réalisé par Jean Kim.