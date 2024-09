Wolfs : Le véhicule Clooney-Pitt est bien mais oubliable

Du vin et du fromage. Du beurre de cacahuète et de la confiture. Des chaussettes et des Crocs. Et, bien sûr, Brad Pitt et George Clooney.

Parmi toutes les aléas de l’univers, certains couples ont du sens : ils se complètent par un heureux hasard, mais sont si parfaitement compatibles qu’on dirait qu’ils ont été conçus de cette façon. Donc, vu la façon dont ils fonctionnent bien ensemble, on pourrait penser que Clooney et Pitt en tête d’affiche Les loups Ce serait une évidence, un moyen facile d’encaisser le charisme sans limite de deux des stars de cinéma les plus rentables d’Hollywood.

Mais sans être un flop, le film de Jon Watts, scénariste et réalisateur, n’est pas non plus un blockbuster. Au lieu de cela, la première réédition sérieuse du duo en salle depuis plus d’une décennie fait juste assez pour vous tenir en haleine, mais manque de l’esprit énergique et pince-sans-rire de leur film. Onze océans chimie.

Ce n’est pas faute d’avoir essayé, car Les loups avait clairement cette dynamique de Soderburgh à l’esprit. Nous suivons d’abord le « nettoyeur » anonyme de Clooney — le type de solutionneur de problèmes criminels rendu célèbre par Pulp FictionC’est M. Wolf. Mais alors qu’il travaille pour un procureur de district de haut rang qui doit s’occuper d’une jeune femme d’une vingtaine d’années sans vie qui saigne sur le tapis de sa chambre d’hôtel, il est malheureusement associé à un autre réparateur, le nettoyeur tout aussi louche de Pitt – également anonyme – quelqu’un employé par l’hôtel pour éviter que des situations comme celle-ci ne leur donnent une mauvaise réputation.

Le reste de l’histoire se déroule plus ou moins comme on pourrait s’y attendre : Heure de pointe, Arme mortelle-esque formule les envoie dans une chasse à l’oie à travers New York, deux « loups solitaires » forcés de travailler vers le même but tout en se heurtant à l’égo de l’autre. Mais pour être juste, Les loups » Un thème de vacances maladroitement intégré et des blagues parfois en conserve peuvent le rapprocher de Jingle tout le chemin.

REGARDER | Bande-annonce de Wolfs :

Ce cadrage mène à l’une des Les loups problèmes les plus évidents : bien qu’il soit agréable de voir une histoire quelque peu originale et autonome (en ignorant peut-être le film suite commandée prématurément ), une partie considérable du temps est consacrée à une exposition maladroite décrivant les enjeux et les règles de leurs carrières underground hyper spécifiques.

Et contrairement à la récente Tueur à gagela stratégie de ‘s consistant à reconnaître le ridicule de son sujet dans l’intrigue, Les loups redouble d’efforts pour façonner le mythe de son archétype, au mieux, semi-réel.

Cela donne lieu à des enjeux artificiels et alambiqués alors que le public est guidé à travers la création d’un tout nouveau trope cinématographique. Or, le monde des fixeurs n’a pas les contraintes culturellement reconnues des pirates ou des vampires. Ainsi, bien que tout aussi ridicule, se faire dire qu’un vampire ne peut absolument pas sortir au soleil semble moins maladroit que d’expliquer exactement pourquoi il est si important que deux collecteurs de fonds ne puissent absolument pas être perçus comme des amis lors d’un mariage à venir.

Mais le plus gros défaut est de ne pas réussir à faire de Pitt et Clooney la chose la plus intéressante de la pièce. Leur présence n’est pas totalement absente – l’indifférence comique désinvolte dont ils ont fait preuve dans Les océans est toujours apparent dans ces personnages de gars cool, subtilement conscients d’eux-mêmes.

Clooney, à gauche, et Pitt arrivent à la première de Wolfs le 18 septembre au TCL Chinese Theatre à Los Angeles. (Jordan Strauss/Invision/Associated Press)

Mais Les loups il manque la touche Soderburg — une énergie battante jouée par des coupes rapides, un cadrage décalé et une compréhension de ce qui rend le combo Pitt/Clooney drôle en premier lieu.

Le Les océans La franchise s’est emparée du ridicule inhérent au fait de réunir deux des parangons les plus ultra-magnifiques du grand public hollywoodien et de saper leurs compétences et leurs capacités à chaque tournant – tout en gardant son montage suffisamment serré pour qu’il semble toujours vivant.

Ces itérations du couple étrange d’Adonis ont du mal à être à la hauteur de la perfection télégraphiée par leurs joues ciselées, mais l’absurdité juxtaposée qu’ils ont atteinte dans d’autres productions fait défaut ici. Onze océansnous avons vu l’ironie de la comédie dans le fait de voir deux des parangons les plus inaccessibles et compétents de la culture populaire américaine s’acquitter de tâches comme des personnes éminemment ordinaires et sans succès. Ici, nous regardons simplement deux mannequins masculins débiter des blagues quelque peu préparées dans un film avec un problème de rythme.

Bien qu’il y ait de la comédie, la chimie est réduite ici, et cela fait traîner le ton de la marque au lieu de le faire ressortir. M. et Mme Smith remake, mais au lieu de la version originale de Pitt, c’est le remake beaucoup plus discret de Donald Glover – un ton qui a peut-être fonctionné pour lui mais qui ne correspond pas à ce que Pitt et Clooney apportent à la table.

Et quand l’humour arrive, c’est surtout quand les deux hommes ont affaire à un tiers – la star de cette série pourrait bien être le personnage d’Austin Abrams qui raconte une histoire sur le fait qu’il n’a pas « le jus ».

Du cinéma au streaming

C’est un regrettable échec pour l’événement céleste de réunir les acteurs dans une production – une opportunité suffisamment appétissante pour inciter Apple à planifier une large sortie en salle, avant récemment retour à une stratégie de streaming en premier .

On ne peut pas vraiment reprocher au studio de tergiverser : alors que Pitt a quelques succès récents dans sa poche arrière, la dernière décennie de sorties en salles de Clooney va, au mieux, du succès mitigé de Monstre d’argentau grand échec de Le pays de demainC’est un bilan assez difficile pour que, selon Clooney Quentin Tarantino a récemment déclaré que l’acteur n’était plus une star de cinéma capable de porter un blockbuster.

C’est une observation particulièrement pertinente ici. Cela vaut la peine d’être vu mais c’est complètement oubliable, Les loups c’est le genre de film qui, dans les années précédentes, aurait été destiné à une poignée de recommandations mitigées, puis aux bacs à bonnes affaires des DVD.

Vous pouvez désormais le regarder en streaming.