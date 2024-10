« Wolfs » de George Clooney et Brad Pitt est le film le plus regardé sur Apple TV+

EXCLUSIF: Ajoutez celui-ci au push-pull en cours entre le streaming et le cinéma. Loupsle film scénarisé et réalisé par Jon Watts avec George Clooney et Brad Pitt, est devenu le film le plus regardé de l’histoire d’Apple TV+.

Apple ne donne pas de détails, mais on m’a dit que le film avait augmenté l’audience de près de 30 % d’une semaine à l’autre sur le service. Il a été créé sur Apple TV+ le 27 septembre, dans plus de 100 pays. Le film a généré les plus fortes hausses d’audience aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada, en Australie, en Italie, au Mexique, au Brésil et en Allemagne.

Loups met en vedette Clooney et Pitt dans le rôle de « réparateurs », des types sombres qui résolvent des problèmes épineux pour les riches. Ces deux-là doivent changer leurs habitudes de loup solitaire et travailler ensemble. L’accord initial prévoyait un plan de distribution qui devait commencer par une large sortie en salles avant d’atterrir sur le service de streaming. Cela a été remplacé par une version limitée d’une semaine avant le grand arc du streaming. Watts, Clooney et Pitt ont présenté le film en avant-première au Festival du Film de Venise.

Les sorties en salles sont devenues des situations coûteuses, mais les résultats du streaming mettent Loups dans la colonne des victoires pour Apple, qui a signé Watts pour écrire un scénario pour réaliser une suite. Le film a dépassé les chiffres tournés sur un autre film de câpres récent et directement diffusé en streaming, le film réalisé par Doug Liman. Les instigateurs avec Matt Damon et Casey Affleck à la tête d’un solide casting.

(De gauche à droite) Brad Pitt et George Clooney à Venise Apple TV+

Les dirigeants d’Apple sont enthousiasmés par les résultats.

« Quand George, Brad et Jon nous ont approchés avec l’idée de Loupsc’était une décision facile : un film crépitant et amusant mettant en vedette deux lauréats d’un Oscar dont tout le monde sait qu’ils sont emblématiques ensemble », a déclaré Matt Dentler, responsable des longs métrages d’Apple Original Films. « Maintenant, le public a choisi en masse de faire Loups une partie de leur week-end, faisant du film un blockbuster mondial. Nous considérons toujours qu’Apple TV+ est le lieu où les artistes les plus talentueux du monde peuvent créer et livrer leurs meilleures œuvres, et c’est passionnant de voir le public adopter cela de manière aussi massive.

Pic est produit par Grant Heslov, Clooney et Dianne McGunigle, avec Michael Beuggn, Austin Abrams, Poorna Jagannathan, Richard Kind et Zlatko Burić. Apple a produit avec Clooney’s Smokehouse Pictures et Pitt’s Plan B Entertainment. Sont également producteurs Watts, Pitt, Dede Gardner et Jeremy Kleiner. Michael Beugg était producteur exécutif.

La prochaine étape pour Apple est le film du réalisateur oscarisé Steve McQueen. Blitzdevrait sortir dans certaines salles le 1er novembre avant d’être diffusé dans le monde entier sur Apple TV+ le 22 novembre. Apple accorde une large place en salles au drame de course automobile de Formule 1. F1. Avec Pitt, le film est réalisé par Joseph Kosinski et produit par Jerry Bruckheimer, et sort en salles le 25 juin 2025.