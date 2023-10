Wolfpack remporte une « victoire décisive » contre Salamanque | Actualités, Sports, Emplois

CLYMER — Une défaite 9-3 contre Portville en octobre dernier a laissé un goût amer dans la bouche des joueurs de football de Clymer/Sherman/Panama.

C’est arrivé au retour de la meute de loups.

John Watson a veillé à ce que cela ne se reproduise pas cette année.

Le secondeur senior a réalisé 11 plaqués, dont l’un des neuf défaites de Clymer/Sherman/Panama, et a mené un effort défensif fougueux alors que le Wolfpack battait Salamanque 37-6, hors championnat, samedi après-midi. « Pâturage de la douleur ».

«C’était super compétitif à l’entraînement cette semaine. L’année dernière, lors du retour à la maison, nous nous sommes un peu embarrassés. » a déclaré l’entraîneur-chef de Clymer/Sherman/Panama, Ty Harper. «Nous avons parlé toute la semaine d’une sorte d’expiation pour cela. … Je pensais que nous avions fait beaucoup de bonnes choses aujourd’hui. C’était certainement une victoire de déclaration.

Clymer/Sherman/Panama (6-0, 3-0 Classe D) ont limité les Warriors (4-2, 4-0 Classe C Sud) à seulement 112 yards offensifs et les ont forcés à cinq revirements alors qu’ils restaient invaincus avec une paire. des matchs de championnat restant à son calendrier.

« C’est difficile de regarder le tableau d’affichage. C’est une sacrée équipe, cela ne fait aucun doute. » a déclaré l’entraîneur-chef de Salamanque, Chad Bartoszek. « En tant qu’entraîneur d’une équipe que je trouve également assez talentueuse, je n’ai pas l’impression que nous ayons été capables d’exécuter. »

Watson était apparemment au milieu de chaque jeu défensif du Wolfpack au cours d’une première mi-temps au cours de laquelle les Warriors ont retourné le ballon à deux reprises et ont lancé deux interceptions au junior Bryce Hinsdale alors que Clymer/Sherman/Panama prenaient une avance de 24-0. .

« C’est un leader tellement exceptionnel. il fait partie des gars qui ont vraiment donné le ton à l’entraînement cette semaine. … Il s’est assuré que les gars étaient enfermés et préparés aujourd’hui », Harper a dit à propos de Watson. « … Il était en feu à l’entraînement cette semaine, donc je ne suis pas surpris qu’il ait eu une grosse journée aujourd’hui. »

Le quart-arrière junior Tate Catanese a lancé une passe de touché de 24 verges au junior Alex Barmore, puis a couru lui-même pour un score d’un mètre avant que le junior Carter Brink ne surpasse son défenseur à l’arrière de la zone des buts pour un touché de 27 verges de Catanese avec 11. :52 restant au deuxième quart-temps.

« Ils ont fait du bon travail en nous retirant certains de nos écrans, et nous pensions que nous pourrions en profiter avec des gars comme Alex Barmore et Carter Brink », » dit Harper. « … Quand vous avez un groupe de gars qui sont capables de se mobiliser et de jouer, c’est une bénédiction.

« Il a vraiment fait un excellent travail tout au long de la saison et je pense qu’il continue de s’améliorer. » Harper a ajouté de Catanese. «L’année dernière, lors de son retour à la maison, il faisait partie de ces gars dont l’inexpérience et la jeunesse se manifestaient un peu. … Aujourd’hui, je pensais qu’il était éteint.

Après que Hinsdale ait marqué un panier de 27 verges au milieu du deuxième quart, Salamanque a finalement lancé son attaque avec un entraînement de 13 jeux et 65 verges qui s’est terminé par une passe de touché de 2 verges de Maddox Isaac à Carmine Hoag au quatrième essai avec Il reste 3 secondes en première mi-temps.

« Ils sont sortis et nous ont frappés. Ils étaient prêts. » » dit Bartoszek. « C’est ce dont nous avions besoin. Nous avions besoin d’un petit avant-goût de cela.

Mais les Warriors n’ont pas réussi à maintenir leur élan jusqu’à la mi-temps alors que Hinsdale a récupéré un échappé lors du deuxième jeu du troisième quart-temps. Salamanque n’a pas pu s’écarter de son chemin lors de son prochain entraînement alors que trois pénalités ont repoussé les Warriors à un quatrième et 23 de la ligne des 2 mètres et leur botté de dégagement n’a parcouru que 13 mètres. Trois jeux après le match qui a suivi de Clymer/Sherman/Panama, le senior Bryce Posker a marqué sur une course de 2 verges pour porter le score à 30-6.

Junior Collin Ryan a intercepté une passe pour mettre fin au prochain entraînement de Salamanque et est ensuite tombé sur un échappé pour couronner la journée de cinq revirements de la défense du Wolfpack.

« Je pense que c’est un bon jeu de mesure pour savoir où l’on en est », » dit Harper. « Chad Bartoszek est un entraîneur exceptionnel. Chaque fois que vous avez l’opportunité de jouer contre une très bonne équipe avec un excellent entraîneur, c’est une excellente opportunité.

Les Warriors reviendront en championnat vendredi soir prochain contre le premier Southwestern (4-2, 4-0) au Veterans Memorial Park.

«Nous avons parlé de ce jeu comme d’un examen de mi-session. Où en sommes-nous en ce moment ? Nous avons eu un premier match difficile et quelques semaines de succès. » dit Bartoszek. « Nous avions besoin d’un jeu de redémarrage. C’est arrivé au moment idéal. Nous devons être en bonne santé et aborder ces deux prochains matchs avec un esprit de championnat.

Clymer/Sherman/Panama accueilleront Gowanda/Pine Valley (3-2, 1-2) samedi prochain au Panama dans l’espoir d’organiser une confrontation pour la première place avec Franklinville/Ellicottville (6-0, 4-0) lors de la semaine 8. .

« Ils sont bons. Ils ont une bonne chose avec le quart-arrière et le receveur. Harper a parlé de Carter Capozzi et Quentin Centner des Panthers. «Je pensais qu’ils avaient joué très fort contre Franklinville/Ellicottville. … Nous ne tenons rien pour acquis.

REMARQUES : Catanese a terminé 12 sur 18 pour 167 verges et quatre touchés. … Brink a capté quatre passes pour 66 verges, Hinsdale en a capté quatre pour 42 verges et Barmore a capté deux touchés pour 29 verges. … Isaac a complété 8 des 12 passes pour 69 verges. … Ryan a réussi neuf plaqués, Posker sept et le senior Anthony Cipolla six pour le Wolfpack.

Salamanque 0 6 0 0 — 6

Clymer/Sherman/Panama 14 10 6 7 — 37

C/S/P – Passe de Barmore 24 de Catanese (coup de pied de Hinsdale)

C/S/P – Catanese 1 run (coup de pied Hinsdale)

Passe C/S/P – Brink 27 de Catanese (coup de pied de Hinsdale)

C/S/P–Hinsdale 27 FG

Sal – Hoag 2 passe d’Isaac (passe échouée)

Course C/S/P – Posker 2 (coup de pied bloqué)

C/S/P – Passe de Barmore 5 de Catanese (coup de pied de Hinsdale)







