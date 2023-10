Wolfgang Van Halen épouse Andraia Allsop lors d’une cérémonie intime : « Ed aurait été absolument radieux »

Wolfgang Van Halen s’est marié avec sa fiancée Andraia Allsop.

Le couple s’est marié dimanche lors d’une cérémonie intime à leur domicile de Los Angeles après huit ans de vie commune, comme l’a rapporté pour la première fois le People.com.

« Notre objectif était simplement de réunir toute notre famille et nos amis les plus proches », a déclaré Andraia au média. « Les dernières années, non seulement avec le monde, mais aussi avec les tragédies personnelles, n’ont pas été les plus faciles, mais nous voulions créer ce mariage comme une célébration non seulement pour nous, mais aussi pour les gens. nous aimons. »

Les deux hommes ont échangé des « oui » dans leur salon devant 90 invités, suivi d’une réception à l’extérieur, dans leur jardin.

WOLFGANG, LE FILS D’EDDIE VAN HALEN, Pleure son père : « Il est la seule chose qui me permet de continuer »

Le fils de 32 ans d’Eddie Van Halen et Valerie Bertinelli a opté pour un costume trois pièces entièrement noir sur mesure pour son jour spécial, tandis que la mariée portait une robe Eva Lendel avec des manches longues transparentes et des détails en dentelle, selon le point de vente. Wolfgang a marché dans l’allée avec sa mère à ses côtés tandis qu’une chanson que son père avait écrite pour lui jouait en arrière-plan.

« La chanson que mon père avait écrite pour moi, c’est un morceau instrumental appelé ‘316’. Ce sera une belle façon d’inclure mon père », a-t-il déclaré à People. Le guitariste de Van Halen est décédé à l’âge de 65 ans d’un cancer de la gorge en 2020.

Une autre façon pour le couple d’honorer Eddie était de « avoir une chaise vide qui aurait été la sienne lors de la cérémonie », a déclaré Andraia. « L’une des choses que je voulais vraiment, c’était un moyen d’impliquer le père de Wolf », a-t-elle ajouté.

De plus, elle a fabriqué à la main « des petits charms souvenirs avec une photo de Wolfie et de son père dessus » pour que tout le monde puisse « penser à lui tout au long de la journée ». Bertinelli a prêté à Andraia un collier qu’Eddie avait également offert à la star de Food Network.

« Ed aurait été absolument rayonnant et tellement fier de l’homme que Wolfie est devenu et est tellement heureux d’avoir trouvé Andraia, quelqu’un qui comprend vraiment Wolfie, qui il est et qui il veut être et qui le soutient de tout cœur. « , s’est exclamé Bertinelli à People.

Elle a ajouté : « Cela m’apporte un sentiment de paix tellement agréable de savoir que Wolfie et Andraia sont ensemble pour le reste de leur vie. Ils s’entendent vraiment bien. Leur humour est très similaire, ils aiment les choses similaires, ils savent comment donnez-vous de l’espace et ils sont tellement à l’aise ensemble. »

La réception du couple comprenait un menu avec des « notes italiennes » comprenant un dessert tiramisu et un gâteau de mariage composé d’un « glaçage à la crème au beurre et à la vanille avec un gâteau à la vanille à l’intérieur ». Quant à la musique, le duo a embauché un DJ, Wolfgang ayant choisi de ne pas se produire.

» » Je pense que la première impression des gens est du genre : » Oh, tu vas jouer quelque chose ? » Et c’est comme si, non, c’était la dernière chose que je voulais faire. Je pars en tournée dans 11 jours. Je ne veux pas », a-t-il partagé. « La dernière chose à laquelle je veux penser, c’est de jouer quoi que ce soit. »

Bien que le mariage ait duré huit ans, Wolfgang a déclaré au média que lui et Andraia avaient l’impression d’être déjà mariés.

« C’est juste une formalité », a-t-il expliqué au média. « Nous sommes tellement déjà mariés que c’est comme si, autant le rendre officiel, parce que nous le sommes déjà. Ça va être vraiment amusant d’organiser une fête avec tous les gens dans notre vie que nous aimons et que nous sommes capables de faire. Et ce sera cool. La plupart des gens que nous avons jamais eu à la maison. «

En juillet 2022, le musicien a partagé sur les réseaux sociaux que lui et Andraia étaient fiancés. « Elle a dit oui!! » a-t-il écrit à côté d’une image du couple.