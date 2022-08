Wolfgang Petersen, réalisateur derrière Das Boot, The NeverEnding Story, est mort à 81 ans

Wolfgang Petersen, qui a monté son film en langue allemande acclamé Das Boot dans une carrière à la réalisation de superproductions hollywoodiennes telles que Dans la Ligne de Feu, Air Force One, La tempête parfaite et Troie, est mort. Il avait 81 ans.

Petersen est décédé vendredi à son domicile dans le quartier de Brentwood à Los Angeles après une bataille contre le cancer du pancréas, a déclaré la représentante Michelle Bega.

Petersen était peut-être mieux connu pour les années 1981 Das Boot, l’histoire poignante de la vie à bord d’un sous-marin allemand pendant la Seconde Guerre mondiale. Dans ce document, il a accompli l’exploit improbable de faire ressentir au public les hommes ordinaires servant sur le sous-marin, qui étaient tous au moins nominalement au service de la cause nazie.

Das Boot a été nominé pour six Oscars – un nombre énorme pour un film étranger – dont deux pour Petersen, pour le réalisateur et le scénario adapté.

Un “acte d’imagination sans fin”

Mais le réalisateur est parti sur des films très différents. Son premier long métrage à Hollywood fut l’aventure fantastique de 1984 L’histoire sans finqu’il a réalisé et co-scénarisé.

Roger Ebert a déclaré qu’il avait réussi à faire savoir aux enfants “que l’histoire ne se passe pas d’une manière ou d’une autre, que la narration est un acte d’imagination sans fin”, et que le film est très apprécié des cinéphiles depuis sa sortie.

Malgré le succès de Petersen à attirer les enfants, il est rapidement passé aux films destinés aux adultes. Son prochain effort était Mine ennemieà propos d’un astronaute (Dennis Quaid) qui s’écrase sur une planète extraterrestre et fait équipe avec un extraterrestre ressemblant à un lézard (Louis Gossett Jr.) de l’espèce qu’il combattait pour survivre dans un environnement hostile.

Le film n’a pas été bien accueilli par la critique et n’a pas rapporté d’argent, et en effet, Petersen n’a pas fait d’autre film pendant six ans.

Atreyu, joué par Noah Hathaway, aide Artax le cheval à traverser le marais de la tristesse dans le film de Wolfgang Petersen The NeverEnding Story. (Neue Constantin Film)

Un saut créatif

Il revient en 1991 avec le thriller mystère Éclatéavec Tom Berenger, Bob Hoskins et Greta Scacchi, a ensuite fait un saut créatif extraordinaire avec le film acclamé par la critique de Clint Eastwood Dans la Ligne de Feu en 1993.

Utilisant une technologie nouvelle et très innovante à l’époque, l’équipe d’effets a inséré numériquement des images d’Eastwood de films des années 1960 dans des séquences mettant en vedette JFK.

“C’est ma plus belle expérience après Das Boot“, a déclaré Petersen à Variety avant la sortie du film. “Travailler avec Clint a été une expérience formidable.”

Dans la Ligne de Feu a été le premier film de Petersen à marquer un box-office important – 177 millions de dollars américains dans le monde en 1993.

Après des succès ultérieurs avec Épidémie en 1995, Air Force One en 1997, et le George Clooney et Mark Wahlberg dirigé La tempête parfaite en 2000, Petersen a changé de vitesse pour son prochain projet, Troie.

Basé sur l’Iliade d’Homère, il était rempli d’action épique – ainsi que de stars de cinéma telles que Brad Pitt, Eric Bana et Orlando Bloom. Les critiques étaient pour la plupart peu impressionnés. Le New York Magazine l’a qualifié de “photo d’action assez routinière avec un cas avancé de grandeuritis… Les acteurs prennent toujours des poses classiques; ils essaient de commémorer le drame. Mais vous ne pouvez pas forcer ce genre de chose – soit vous êtes mythique ou tu ne l’es pas.”

De gauche à droite, les acteurs Eric Bana, Peter O’Toole et Brad Pitt assistent à la première de Troy le 10 mai 2004 à New York. Troy, l’un des films les plus réussis de Petersen, a rapporté 497 millions de dollars américains dans le monde. (Peter Kramer/Getty Images)

Mais en général, Petersen aidait à lancer le film à l’épreuve des critiques – TroieLe chiffre d’affaires mondial de s’élevait à 497 millions de dollars américains, la plupart provenant de l’étranger. (Ajusté pour l’inflation, Air Force One était le film le plus réussi du réalisateur.)

Petersen roulait haut, mais son prochain film l’a coulé. Poséidon (2006), un remake plombé de L’Aventure de Poséidon, avait un budget de production de 160 millions de dollars américains et n’a généré que 182 millions de dollars américains au box-office mondial, ce qui a entraîné une énorme perte pour Time Warner une fois les coûts promotionnels pris en compte. Ce serait le dernier film hollywoodien de Petersen.

Le réalisateur semblait prendre sa retraite à ce moment-là, mais une décennie plus tard, il tourna un film en Allemagne, Vier gegen die Bank (Four Against the Bank), un remake de son propre téléfilm allemand de 1976 du même nom et basé sur le roman de 1972 Le câlin de la récession de Nixon par Ralph Maloney.

L’original racontait l’histoire de “quatre membres d’un country club exclusif qui décident de braquer une banque pour résoudre leurs problèmes d’argent”. Le nouveau film mettait en vedette Til Schweiger.

Les débuts du cinéma allemand

Né à Emden, en Allemagne, le réalisateur a commencé à faire des téléfilms dans son pays d’origine, obtenant son premier crédit de ce type en 1965 et réalisant régulièrement des téléfilms de 1971 à 1978. Tout en travaillant sur la populaire série télévisée allemande Tatort (Crime Scene), il a d’abord rencontré et travaillé avec l’acteur Jurgen Prochnow – qui apparaîtra dans plusieurs de ses films, notamment en tant que capitaine de sous-marin dans Das Boot.

Le premier long métrage de Petersen était le thriller psychologique de 1974 L’un ou l’autre de nous, avec Prochnow. Vient ensuite le film en noir et blanc de 1977 Die Consequenz, une adaptation du roman autobiographique d’Alexander Ziegler sur l’amour homosexuel. Le film était considéré à l’époque comme si radical que lors de sa première diffusion à la télévision allemande, la chaîne bavaroise refusa de le diffuser.

Petersen était marié à l’acteur allemand Ursula Sieg jusqu’à leur divorce en 1978.

Il laisse dans le deuil sa deuxième épouse Maria-Antoinette Borgel, une scénariste et assistante réalisatrice allemande qu’il a épousée en 1978, et un fils de Sieg, le scénariste-réalisateur Daniel Petersen.