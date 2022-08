Wolfgang Petersen, réalisateur de “In The Line Of Fire”, “Das Boot” et “Air Force One”, est mort à 81 ans

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Wolfgang Petersen, le réalisateur nominé aux Oscars de “In The Line Of Fire”, “Air Force One” et “The Perfect Storm”, est décédé des suites d’un cancer du pancréas, a confirmé son représentant à Fox News Digital. Il avait 81 ans.

Le cinéaste allemand est décédé paisiblement vendredi à son domicile de Brentwood, en Californie, dans les bras de sa femme de 50 ans, Maria Antoinette.

En 1981, Petersen a fait sa percée avec le film en langue allemande sur la Seconde Guerre mondiale “Das Boot”, qu’il a écrit et réalisé. L’épopée sous-marine a reçu six nominations aux Oscars, avec Petersen marquant la tête pour le meilleur réalisateur et le scénario le mieux adapté.

Le succès de “Das Boot” a lancé Petersen à la renommée internationale et a ouvert la voie à la réalisation de superproductions hollywoodiennes. Son premier projet en anglais était le film fantastique de 1984 “The NeverEnding Story”, qu’il a suivi avec le drame d’action de science-fiction de 1985 “Enemy Mine”.

Le film de 1993 de Petersen “In The Line Of Fire” a fait ses débuts avec les éloges de la critique et est devenu un succès au box-office. Avec Clint Eastwood, John Malkovich et Rene Russo, le thriller d’action politique a été nominé pour trois Oscars.

Il a ensuite trouvé le succès commercial avec le thriller d’action “Outbreak” de 1995, dirigé par Dustin Hoffman, Rene Russo, Morgan Freeman, Donald Sutherland, Cuba Gooding Jr., Kevin Spacey et Patrick Dempsey.

En 1997, Petersen a réalisé le thriller d’action politique à succès “Air Force One”, avec Harrison Ford, Gary Oldman et Glenn Close, qui est devenu le cinquième film le plus rentable de l’année.

Dans une déclaration obtenue par Fox News Digital après la mort de Petersen, Close a déclaré: “Être dirigé par Wolfgang sur” Air Force One “reste un souvenir spécial. Même si le scénario était passionnant et incroyablement intense, je me souviens de beaucoup de rires, surtout dans les scènes autour de l’immense table de la War Room.”

Elle a poursuivi: “Wolfgang a installé une caméra télécommandée qui pouvait tourner sur place, nous couvrant tous de manière transparente, l’un après l’autre. Vous saviez que la caméra s’arrêterait sur vous par sa direction hilarante lors de la mise en place de la prise de vue.

“Il nous pointait du doigt à son tour et disait : ‘Je joue… je joue… je ne joue pas… je ne joue pas… je joue… je joue !’ Il n’a fait perdre de temps à personne. Mon souvenir est celui d’un homme plein de joie de vivre qui faisait ce qu’il aimait le plus.”

Petersen a ensuite réalisé deux superproductions consécutives, dont le film catastrophe de 2000 “The Perfect Storm” avec George Clooney, Mark Wahlberg, Diane Lane et la pièce d’époque de 2004 “Troy”, qui était titrée par Brad Pitt, Eric Bana, et Orlando Bloom.

Après que son film catastrophe de 2006 “Poséidon” ait mal performé au box-office, Petersen a pris une pause de dix ans. Il est revenu avec la comédie de braquage de 2016 “Vier gegen die Bank”, qui a marqué son premier projet en langue allemande depuis “Das Boot” et qui allait devenir son dernier film.

Outre son épouse Maria Antoinette, Peterson laisse dans le deuil son fils Daniel, sa belle-fille Berit et deux petits-enfants Maja et Julien. Son représentant a confirmé à Fox News Digital que son service funéraire sera privé.

