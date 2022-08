Wolfgang Petersen, directeur de Das Boot et Air Force One, décède à l’âge de 81 ans | Nouvelles américaines

Le réalisateur allemand Wolfgang Petersen, connu pour l’épopée sous-marine de la Seconde Guerre mondiale Das Boot et Air Force One, est décédé à l’âge de 81 ans.

Le cinéaste est décédé vendredi à son domicile du quartier de Brentwood à Los Angeles après une bataille contre le cancer du pancréas, a déclaré la représentante Michelle Bega.

Sa percée en 1982, Das Boot, a relaté l’intense claustrophobie de la vie à bord d’un sous-marin allemand condamné pendant la bataille de l’Atlantique, avec Jurgen Prochnow comme commandant du sous-marin.

Le film de 149 minutes, présenté comme un chef-d’œuvre anti-guerre, a été nominé pour six Oscars et était alors le film le plus cher de l’histoire du cinéma allemand.

Les films de Petersen mettaient en vedette des stars hollywoodiennes telles que Brad Pitt, Dustin Hoffman, Harrison Ford et Rene Russo.

Das Boot a lancé Petersen en tant que cinéaste à Hollywood, où il est devenu l’un des meilleurs réalisateurs de films d’action et d’aventure, dont In The Line Of Fire en 1993 avec Clint Eastwood en tant qu’agent des services secrets chargé de protéger le président. qui a été suivi par l’épidémie inspirée du virus Ebola de 1995 avec Dustin Hoffman, Rene Russo et Morgan Freeman.

Petersen est revenu à la présidence en 1997 avec Air Force One.

Harrison Ford a joué le rôle d’un président contraint de se battre avec des terroristes qui détournent Air Force One. Le film a été un succès avec 315 millions de dollars (260 millions de livres sterling) au box-office mondial.

Image:

Brad Pitt et Petersen en 2004. Photo : AP



Image:

Das Boot



Le film de 2000 de Petersen, The Perfect Storm, basé sur l’histoire vraie d’un bateau de pêche du Massachusetts perdu en mer, mettait en vedette George Clooney, Mark Wahlberg et une vague générée par ordinateur de 100 pieds.

Avec un budget de 120 millions de dollars, le film a rapporté 328,7 millions de dollars.

Pour Peterson, qui a grandi sur la côte nord de l’Allemagne, la mer a longtemps exercé sa fascination.

D’autres films de Petersen incluent The NeverEnding Story et Troy avec Brad Pitt.

Image:

Harrison Ford et Petersen à la première d’Air Force One en 1997. Photo : AP



Né en 1941, le cinéaste se souvient avoir couru le long des navires américains alors qu’il était enfant, alors qu’ils jetaient de la nourriture.

Dans la confusion de l’Allemagne d’après-guerre, Petersen – qui a débuté dans le théâtre avant de fréquenter l’Académie du film et de la télévision de Berlin à la fin des années 1960 – s’est tourné vers les films hollywoodiens avec des affrontements clairs entre le bien et le mal.

Il a d’abord été marié à l’actrice allemande Ursula Sieg. Lorsqu’ils divorcent en 1978, il épouse Maria-Antoinette Borgel, une scénariste et assistante réalisatrice allemande.

Il laisse dans le deuil Borgel, son fils Daniel Petersen et deux petits-enfants.