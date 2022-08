Wolfgang Petersen, directeur de “Das Boot”, est mort à 81 ans

Wolfgang Petersen, l’un des rares réalisateurs étrangers à avoir percé à Hollywood, dont le film de guerre déchirant de 1981, “Das Boot”, a été nominé pour six Oscars et est devenu l’un des films les plus rentables d’Allemagne, est décédé vendredi à son domicile dans le quartier Brentwood de Los Angeles. Il avait 81 ans. La cause était le cancer du pancréas, selon Michelle Bega, publiciste à l’agence Rogers & Cowan PMK à Los Angeles. Son décès a été annoncé mardi. M. Petersen était le membre le plus prospère sur le plan commercial d’une génération de cinéastes actifs en Allemagne de l’Ouest des années 1960 aux années 1980, dont les chefs de file comprenaient Rainer Werner Fassbinder, Wim Wenders et Werner Herzog. Mais il était également connu à Hollywood.

Pendant cinq décennies, M. Petersen a basculé entre son Allemagne natale et les États-Unis, réalisant 29 films, dont beaucoup de succès au box-office comme les thrillers politiques des années 1990 “In the Line of Fire”, avec Clint Eastwood, et “Air Force One, » avec Harrison Ford.

Avec un don pour le cinéma de genre – les films d’action étaient un autre point fort – il a également fait des incursions dans la fantaisie «(The NeverEnding Story»), l’épopée à l’épée et à la sandale («Troy») et la science-fiction – tout en attirant des noms de renom pour jouer. en eux, comme Dustin Hoffman dans “Outbreak”, Brad Pitt dans “Troy” et George Clooney dans “The Perfect Storm”.