WOLF HOFFMANN d’ACCEPT sur « La véritable signification du bonheur »

Dans une nouvelle interview avec Brocarde, ACCEPTER guitariste Wolf Hoffmann On lui a demandé s’il avait atteint le point dans sa carrière où il ne se souciait plus de l’opinion des autres. Il a répondu (comme retranscrit par BLABBERMOUTH.NET): « J’y travaille. Je pense que c’est en fait la vraie signification du bonheur, si vous arrêtez de penser à – si vous vous fichez de certaines choses. Je veux dire, vous êtes censé vous soucier de beaucoup de choses, mais à un moment donné, si vous êtes vraiment sûr de vous-même, alors vous vous dites : « Vous savez quoi ? C’est moi, et faites avec. » »

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait déjà été trollé par des gens sur les réseaux sociaux, Loup a répondu : « Honnêtement, je m’en tiens à l’écart. Je poste des trucs de temps en temps, mais si je devais lire tous les commentaires sur tout ce que nous faisons, je pense que cela peut devenir incontrôlable et vous pouvez vous rendre fou parce qu’il y aura toujours quelqu’un qui dira quelque chose de méchant sur vous à notre époque, c’est sûr. Donc je suppose que vous devez croire en ce que vous faites et simplement faire de votre mieux. Et puis laissez les choses se passer comme elles le doivent. Parce qu’on ne peut pas plaire à tout le monde, c’est un fait. »

Comme indiqué précédemment, ACCEPTER Le groupe fêtera son 50e anniversaire en 2025-2026. Pour marquer cette étape importante, le groupe fêtera son anniversaire d’or avec une tournée anniversaire très unique à la fin de 2025. Un album anniversaire sortira début 2026.

Pour célébrer son 50e anniversaire, ACCEPTER se lance dans une tournée mondiale spectaculaire qui emmènera les fans dans un voyage musical metal à travers le temps. Les fans pourront s’attendre à un spectacle unique sur scène avec des invités surprises, tous les grands classiques de l’histoire du groupe ainsi que des chansons rarement interprétées.

Au printemps 2026, ACCEPTER sortira un album spécial qui couvrira toute l’histoire musicale du groupe. Cet album anniversaire contiendra une sélection soigneusement organisée des meilleurs morceaux ACCEPTER des chansons des cinq dernières décennies, réenregistrées — en partie avec des invités musicaux et collègues surprises bien connus, ainsi qu’avec quelques morceaux rares qui n’ont pas été joués aussi souvent auparavant.

Au cours des cinq dernières décennies, ACCEPTER a vendu des millions d’albums et inspiré d’innombrables musiciens. Leurs performances live énergiques et leurs albums emblématiques tels que « Ballons au mur », « Agité et sauvage » et « Cœur de métal » ont laissé une marque durable sur le genre heavy metal. HoffmannLe style de guitare et la vision musicale de ont fait du groupe l’un des plus respectés de la scène heavy metal.

Après une pause dans la carrière du groupe, Loup a été présenté au chanteur du New Jersey Marc Tornillo en 2009. L’alchimie et la complicité entre eux étaient si remarquables, ACCEPTER s’est réformé et a presque immédiatement connu un succès mondial avec des albums en tête des charts. ACCEPTER continue d’être célébré pour chacun de leurs nouveaux disques avec Marquequi est désormais le leader du groupe ayant régné le plus longtemps ACCEPTERen plaçant le Hoffmann–Tournevis partenariat fermement ancré dans le Metal Hall Of Fame.

Pendant des décennies, ACCEPTER est reconnu comme un gage de haute qualité et chacun de leurs albums a atteint le sommet des charts, délivrant de l’énergie, des mélodies, des riffs mortels et une présence scénique impressionnante depuis 50 ans.

ACCEPTERLe dernier album de « Humanoïde »est sorti le 26 avril via Napalm RecordsLe LP a été une fois de plus produit, enregistré, mixé et masterisé par le producteur de heavy metal acclamé par la critique Andy Sneap.

ACCEPTER et LE PRÊTRE DE KK ont uni leurs forces pour une tournée nord-américaine. La tournée a débuté le 31 août à Los Angeles, en Californie, et s’est arrêtée dans plusieurs grandes villes des États-Unis et du Canada, comme Toronto, Montréal, New York et Nashville, avant de se terminer à San Francisco, en Californie, le 7 octobre.

Tournevis rejoint ACCEPTER en 2009 en remplacement du chanteur principal original du groupe, Udo Dirkscheider. On peut l’entendre sur ACCEPTERLes six derniers albums studio de, « Le sang des nations » (2010),« Stalingrad » (2012),« Colère aveugle » (2014),« La montée du chaos » (2017), 2021 « Trop méchant pour mourir » et 2024 « Humanoïde ».