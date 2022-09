Wolf entame une procédure pour pardonner les condamnations pour pot de niveau inférieur

HARRISBURG, Pennsylvanie (AP) – Les Pennsylvaniens ayant des condamnations pénales mineures et non violentes pour la marijuana pourraient être graciés à partir de jeudi dans une période allant jusqu’à la fin du mois dans le cadre d’un effort conjoint du gouverneur démocrate Tom Wolf et du lieutenant-gouverneur John Fetterman.

L’effort de pardon permettra à toute personne qui a été reconnue coupable de possession de marijuana ou d’une petite quantité d’utilisation personnelle de présenter une demande. Il n’y a pas de limite d’âge pour la condamnation.

Les responsables estiment que des milliers de Pennsylvaniens sont éligibles en raison de condamnations au cours des dernières décennies.

“C’est un bon exemple du gouverneur Wolf et du lieutenant-gouverneur Fetterman faisant tout ce qu’ils peuvent depuis le bureau exécutif sur cette question”, a déclaré Chris Goldstein, organisateur régional de NORML en Pennsylvanie, New Jersey et Delaware. “C’est, autant qu’ils peuvent faire, c’est encore très limité.”

L’année dernière, a-t-il dit, 13 000 personnes arrêtées pour consommation de marijuana pourraient potentiellement bénéficier de cet effort de grâce.

“Cette fenêtre d’un mois, j’espère que cela fonctionnera, mais il pourrait y avoir des centaines de milliers de personnes qui postulent”, a-t-il déclaré.

Dans un communiqué, Wolf a déclaré qu’il avait demandé à l’Assemblée législative contrôlée par les républicains de soutenir la légalisation de la marijuana à usage adulte. Un effort du sénateur républicain Dan Laughlin du comté d’Erie jusqu’à présent n’a pas avancé.

“Jusqu’à ce qu’ils le fassent, je m’engage à faire tout ce qui est en mon pouvoir pour soutenir les Pennsylvaniens qui ont été lésés par une infraction mineure à la marijuana dans leur dossier”, a déclaré Wolf.

