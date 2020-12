Tottenham Hotspur visera à rebondir après des défaites successives lorsqu’ils survoleront pour affronter Wolverhampton Wanderers dimanche soir. Les Spurs ont perdu leurs deux derniers matchs de la ligue contre Liverpool et Leicester City, ce qui les a vus tomber à la sixième position du tableau, tandis que les Wolves occupent actuellement la 11e position.

La forme à l’extérieur de Tottenham a été bonne cette saison, mais ils ont bégayé lors des matchs précédents. Cependant, ils ont remporté quatre de leurs sept matches à l’extérieur et ne sont tombés qu’une seule fois. Ce match leur donnera une grande chance de remporter leur huitième victoire en championnat de la saison dimanche.

Ils ont retrouvé une bonne forme en battant Stoke City 3-1 en milieu de semaine pour se qualifier pour la demi-finale de la Coupe Carabao.

Compte tenu de la forme actuelle, nous pensons que les Wolves échoueront face aux Spurs à Molineux dimanche.

Équipe Dream11 pour Wolverhampton Wanderers vs Tottenham Hotspur

Capitaine: Harry Kane

Vice-capitaine: Son Heung-Min

Gardien de but: Hugo Lloris

Défenseurs: Willy Boly, Conor Coady, Serge Aurier, Toby Alderweireld

Milieux de terrain: Pierre-Emile Hojbjerg, Moussa Sissoko, Joao Moutinho, Ruben Neves, Rayan Ait-Nouri

Attaquants: Harry Kane, Son Heung-Min

Wolverhampton Wanderers probable XI de départ contre Tottenham Hotspur: Rui Patricio; Willy Boly, Conor Coady, Romain Saiss; Nelson Semedo, Joao Moutinho, Ruben Neves, Rayan Ait-Nouri; Adama Traoré, Daniel Podence, Pedro Neto

Tottenham Hotspur onze de départ probable contre Wolverhampton Wanderers: Hugo Lloris; Serge Aurier, Toby Alderweireld, Eric Dier, Sergio Reguilon; Pierre-Emile Hojbjerg, Moussa Sissoko, Tanguy Ndombele; Steven Bergwijn, Harry Kane, Son Heung-Min