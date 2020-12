Dans un cas bizarre de vie imitant l’art, un compte Twitter parodique se moquant du mouvement éveillé a fini par prédire exactement ce que ce mouvement ferait. La ligne entre satire et réalité existe-t-elle même plus?

«Titania McGrath» n’existe pas, et est une création du chroniqueur Spiked Andrew Doyle. Pourtant, son compte Twitter, qui parodie et ridiculise l’obsession de la société moderne pour le politiquement correct, a déjà dupé les ignorants, obtenant même une interdiction de Twitter après un envoi mordant de théorie critique dans laquelle elle affirmait que les médecins étaient «Intimidation et déshumanisation» malades – c’est-à-dire «ceux qui ne se conforment pas à leurs perceptions « ‘bien-être' » – et donc la science médicale devrait être interdite en tant que construction oppressive, cisnormative et patriarcale.

Alors que ses messages satiriques imitaient souvent les déclarations les plus ridicules du réveillé, ils n’ont jamais été destinés à être considérés comme un manuel d’instructions. Pourtant, elle dit maintenant que c’est exactement ce qui s’est passé, se créditant des idées que les organisations progressistes et les médias ont apparemment adoptées bien après ses tweets les décrivant – et cette fois, ce n’est peut-être même pas de la satire.

«Le 22 décembre 2018, j’ai demandé que le sexe biologique soit supprimé des certificats de naissance», McGrath a tweeté vendredi. Jeudi, le New England Journal of Medicine a en fait suggéré de faire de même, amenant certains commentateurs à se demander si la prestigieuse revue médicale avait été victime d’une farce.

PRÉDICTIONS DE TITANIA

(partie 1) Le 22 décembre 2018, j’ai demandé que le sexe biologique soit supprimé des certificats de naissance. Le 17 décembre 2020, le New England Journal of Medicine a donné son accord. pic.twitter.com/m69ArKaRfR – Titania McGrath (@TitaniaMcGrath) 18 décembre 2020

Malheureusement, ce n’était pas le cas, et c’était extrêmement grave. Mais c’était loin d’être le seul exutoire pour « perroquet » Les idées de Titania ont réveillé.

L’année dernière, McGrath a suggéré que les parents blancs qui veulent prouver qu’ils ne sont pas racistes devraient «Envoyez vos filles adolescentes en vacances à pied non accompagnées dans les régions tribales du nord du Pakistan», régions à peine connues pour leur vision éclairée des femmes.

Un peu plus d’une semaine plus tard, Forbes Magazine « D’accord, » publier un article expliquant «Pourquoi le Pakistan devrait figurer sur la liste de toutes les voyageuses seules.»

McGrath a décrit le gratte-ciel en 2019 comme « Un coq géant à l’horizon, f ** roi les cieux. » Un an plus tard, le Guardian a publié un article appelant la ville moderne « sexiste, » Compléter avec «Des bâtiments poussés vers le haut éjaculant dans le ciel.»

PRÉDICTIONS DE TITANIA

(partie 4) Le 7 mars 2019, j’ai publié mon livre WOKE dans lequel je soutenais que les gratte-ciel sont des symboles phalliques oppressifs. Le 6 juillet 2020, le Guardian a approuvé. pic.twitter.com/hAxyCDNyRP – Titania McGrath (@TitaniaMcGrath) 18 décembre 2020

McGrath voulait que les médias sociaux «Mâles blancs muets;» Instagram a suivi avec un « Muets les blancs » autocollant. Elle voulait que les Oscars garantissent «La diversité triomphe du mérite;» l’académie a annoncé de nouveaux plans de diversité et d’inclusion. Elle a appelé le visage couvert de suie de Mary Poppins un exemple de « visage noir; » le New York Times « D’accord, » critiquerla nounou fictive « Flirter honteusement avec blackface. »

Peut-être le plus ridicule, McGrath a choisi Helen Keller pour elle « échelonnement » privilège blanc en 2019. Cette semaine encore, Time Magazine a accepté, écrivant qu’à certains militants noirs, Keller était «Juste une autre personne blanche privilégiée, malgré les handicaps.»

Tout cela soulève la question suivante: les militants et journalistes les plus éveillés et les plus libéraux se tournent-ils vers le récit de McGrath pour s’inspirer?

Il est plus probable qu’au lendemain de chaque bataille majeure pour les droits civiques déjà gagnée, les combats choisis par le réveillé en 2020 franchissent souvent la ligne séparant la satire de la réalité. Et avec cette ligne devenant de plus en plus floue, certains commentateurs sous le fil Twitter de McGrath étaient toujours dupes.

« La satire n’a plus aucune chance contre la réalité, » Le dessinateur américain Jules Feiffer l’a dit en 1959. On se demande ce qu’il fait des goûts de Titania McGrath.

