Wojciech Szczęsny console son fils dans une vidéo touchante après l’élimination de la Pologne en Coupe du Monde de la FIFA

La Pologne a dû dire adieu à sa campagne pour la Coupe du Monde de la FIFA 2022 après avoir perdu face à la France en huitièmes de finale le 4 décembre au stade Al Thumama. Cette équipe polonaise et Wojciech Szczensny ont fait un effort courageux mais la magie de Kylian Mbappe les a fait sortir du tournoi.

Dans une vidéo partagée sur Twitter, on peut voir Szczęsny tout mettre de côté pour consoler son fils de 4 ans, Liam, après leur élimination. Cette vidéo vous fera au moins pleurer les yeux et vous émerveillera devant un beau moment père et fils après un résultat difficile.

🇵🇱 Szczęsny a mis ses émotions de côté pour réconforter son fils âgé de 4 ans, totalement effondré suite à l’élimination de la Pologne. 😢 pic.twitter.com/JUGawUmaOe— Cerfia Foot (@CerfiaFoot) 4 décembre 2022

L’équipe polonaise s’est qualifiée dès la phase de groupes après avoir obtenu la deuxième place du groupe C. Elle a gagné contre l’Arabie saoudite, fait match nul contre le Mexique et a été battue par l’Argentine. Le gardien de but de 32 ans a renforcé son équipe et a sauvé deux pénalités lors des matchs de la phase de groupes.

Il a sauvé des pénalités cruciales contre l’Arabie saoudite ainsi que l’Argentine pour aider son pays à se qualifier pour les huitièmes de finale, mais cette équipe française scintillante était trop dure pour rester à l’écart. Olivier Giroud a ouvert le score à la 44e minute avec une finition composée.

Kylian Mbappe a ensuite doublé la mise à la 74e minute et a obtenu son deuxième de la nuit dans les arrêts de jeu. Juste au moment où tout semblait fait et dépoussiéré, l’équipe polonaise a reçu un penalty dans les dernières minutes du match.

Robert Lewandowski s’est avancé pour tirer le penalty, ratant initialement son tir mais a calmement glissé le ballon devant Hugo Lloris lors de sa deuxième tentative en raison d’une infraction d’un joueur français. Cette équipe de France a l’air mortelle et est de solides prétendants pour défendre son titre malgré plusieurs problèmes de blessures dans son équipe.

Mbappe ressemble à une menace instillant la terreur dans l’esprit des défenseurs du monde entier. Penser qu’il n’a que 23 ans pour le moment est une perspective effrayante pour toutes les équipes adverses qui devront se défendre contre lui à un moment donné dans le futur.

Le football est plus qu’un simple jeu pour beaucoup de gens. Souvent, nous oublions de voir à quel point ce jeu peut avoir un impact sur nos vies ainsi que sur les athlètes qui sont au sommet depuis un certain temps maintenant. Cette vidéo décrit magnifiquement comment nos proches peuvent ressentir nos joies ou nos peines et vivre ces émotions avec nous. Il met également en valeur la pureté du lien entre un père et son jeune fils.

