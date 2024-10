WOHA transforme la maison de transfert de fonds de Singapour en 21 hôtels Carpenter

Le studio d’architecture WOHA a ajouté une extension en aluminium perforé à un bâtiment des années 1930 pour créer un hôtel « très attentif à l’histoire » de Singapour.

Nommé 21 Charpentierl’hôtel est situé en bordure du quartier chinois de Singapour, dans un bâtiment rénové construit en 1936 pour permettre aux ouvriers chinois d’envoyer des lettres et de l’argent à leurs familles.

« C’est l’une des premières maisons de transfert de fonds de Singapour, et les travailleurs chinois venaient ici pour envoyer leur argent chez eux », WOHA » a expliqué le responsable des relations publiques Lin Bolt lors d’une visite du bâtiment.

« La plupart de ces ouvriers étaient analphabètes, ils ne savaient donc ni lire ni écrire », a-t-elle ajouté. « Mais ici, à Chinatown, il y avait beaucoup d’écrivains de lettres qui avaient une formation classique, donc ils disaient aux auteurs de lettres ce qu’ils voulaient dire à leurs familles. »

Chinois maisons de transfert de fonds à Singapour ont été créés à l’origine pour permettre aux travailleurs de la communauté chinoise d’envoyer de l’argent et des lettres chez eux.

Le studio a tenu compte de cette histoire en ajoutant la nouvelle extension au bâtiment, qui mesure 2 750 mètres carrés et abrite désormais le boutique-hôtel de 48 chambres. 21 Charpentier.

WOHA a ajouté un certain nombre de phrases découvertes dans les lettres des ouvriers, telles que « jour et nuit, quand allons-nous nous réunir », sur la nouvelle façade en aluminium.

Ces phrases ont été écrites en chinois et en anglais et cachées parmi le motif abstrait de points et de carrés de la façade, placés verticalement et horizontalement pour représenter la façon dont les alphabets chinois et latin sont écrits.

« Les points rappellent l’écriture cursive anglaise ou latine, et les carrés rappellent davantage les caractères chinois », a expliqué Bolt.

WOHA a également restauré la façade en plâtre de Shanghai du bâtiment d’origine de quatre étages, qui abrite désormais le hall et Kee restaurant ainsi que plusieurs chambres d’hôtes.

À l’intérieur, l’entreprise a réutilisé le bois de la maison de transfert de fonds pour créer certains intérieurs.

« Nous avons essayé d’être très attentifs à l’histoire », a déclaré Bolt. « Lorsque nous avons démonté les choses à l’intérieur et à l’extérieur, nous avons essayé d’économiser le plus possible. »

« Un hôtel dans la nature » à Singapour nommé meilleur bâtiment de grande hauteur au monde

Le bois chengal d’origine, un bois local aujourd’hui menacé, a été utilisé pour les revêtements de sol ainsi que pour certains meubles du 21 Carpenter.

« Tous les planchers de l’aile patrimoniale sont les planchers d’origine que nous avons retirés, remis en état puis remis en place », a ajouté Bolt. « C’est pourquoi, quand vous regardez le sol, il n’a pas l’air parfait. C’est intentionnel. »

Le studio a décidé de ne pas utiliser de mobilier intégré pour l’hôtel, car les formes inhabituelles des pièces du bâtiment patrimonial signifiaient que le mobilier, également conçu par WOHA, devait être mobile.

Il a démoli une extension en béton existante pour créer un hall d’entrée lumineux, doté d’une lucarne partiellement ombragée par le nouveau bâtiment en surplomb.

Selon le studio, cette conception a contribué à réduire le besoin de climatisation dans le bâtiment, qui dispose également de grands ventilateurs dans chaque pièce et dans les espaces communs pour le garder au frais.

« La raison pour laquelle il est en surplomb est que nous avions des contraintes spatiales, mais nous l’avons ensuite utilisé à notre avantage », a déclaré Bolt.

« Chez WOHA, nous aimons créer des espaces semi-extérieurs à Singapour, où vous n’êtes pas complètement exposé aux éléments, mais où vous pouvez toujours être au grand air où c’est plutôt confortable », a-t-elle ajouté.

« La façon dont il est en surplomb signifie que le soleil ne vous frappe pas et que vous n’avez pas besoin de pomper la climatisation dans l’espace pour le rafraîchir à nouveau. »

Dominant le bâtiment historique, l’extension abrite des chambres ainsi qu’un jardin-terrasse et une piscine sur le toit avec vue sur Singapour.

La terrasse du jardin a été plantée d’arbres et d’arbustes indigènes. Bolt a déclaré que cela a amené des insectes et des oiseaux dans la région où se trouvent également un certain nombre d’autres projets verts WOHA, notamment Parkroyal sur Pickering.

« On s’est rendu compte que les animaux vont de projet en projet, donc c’est plutôt sympa », dit-elle.

« Ils vont de Pickering à notre [office] sur le toit, parce que nous avons un toit végétalisé très diversifié avec 150 espèces comestibles là-haut, et puis nous avons cet espace. Vous pouvez voir les oiseaux voler d’un endroit à l’autre. »

En fin de compte, WOHA souhaitait que 21 Carpenter préserve le bâtiment historique existant, tout en maximisant le confort des clients de l’hôtel.

« Dans beaucoup d’hôtels, il y a tellement de choses qui ont été déchirées à plusieurs reprises à l’intérieur et qui ont ensuite créé ces espaces sombres et inconfortables », a déclaré Bolt.

« Nous avons essayé de travailler avec ce que nous avons et de préserver ce que nous avons ; la grille des magasins d’origine a été conservée telle qu’elle était », a-t-elle ajouté. « Nous n’avons pas essayé de maximiser le nombre de pièces, nous avons essayé de maximiser le confort et la lumière. »

Parmi les autres projets WOHA à Singapour figurent le gratte-ciel Pan Pacific Orchard, récemment nommé meilleur bâtiment de grande hauteur au monde, et le bâtiment couvert de plantes Kampung Admiralty pour les personnes âgées.

La photographie est une gracieuseté de WOHA.