Woebot embauche un responsable de la stratégie réglementaire et d’autres embauches dans le domaine de la santé numérique

Woebot Santécréateur d’un chatbot de santé mentale, a récemment nommé le Dr Robbert Zusterzeel au poste de vice-président de la science et de la stratégie réglementaires.

Zusterzeel rejoint Woebot en provenance d’IQVIA, où il a occupé le poste de directeur principal de la science et de la stratégie réglementaires aux États-Unis. Il avait auparavant travaillé à la FDA pendant près de 10 ans.

“Nous croyons en la réglementation et l’avons adoptée dès le départ et avons élargi notre organisation de produits basée sur la science, ce qui en fait le moment idéal pour ajouter une expertise approfondie pour accélérer le processus d’autorisation. Le mélange unique de compétences et de passion cliniques, scientifiques et réglementaires de Robbert car cet espace émergent jouera un rôle déterminant dans la mise sur le marché de nos produits cliniquement prouvés », a déclaré la fondatrice et présidente de Woebot, Alison Darcy, dans un communiqué.

En mars, la startup a ajouté un Investissement de 9,5 millions de dollars de Leaps by Bayer, s’appuyant sur un 90 millions de dollars de série B à partir de juillet 2021. Woebot a également reçu la désignation de dispositif révolutionnaire de la FDA pour son traitement numérique expérimental de la dépression post-partum, WB001, l’année dernière. De plus, il travaille sur un produit pour la dépression chez les adolescents, baptisé WB002.

Démarrage d’essais cliniques décentralisés Curebase a nommé Sean Lynch au poste de vice-président des opérations cliniques.

Lynch a précédemment travaillé en tant que directeur principal de la gestion des projets cliniques dans la société d’essais cliniques axée sur la technologie TrialSpark. Il a également été directeur principal des ventes mondiales et chef de projet principal au sein de l’organisation de recherche clinique Syntactz.

“Sean est un professionnel expérimenté des essais cliniques avec une solide expérience en développement commercial, ce qui le rend idéal pour diriger nos opérations cliniques”, a déclaré le fondateur et PDG de Curebase, Tom Lemberg, dans un communiqué. “Sa capacité à organiser et à motiver des équipes d’essais cliniques et sa formation en gestion de projet stimuleront la croissance de l’entreprise tout en ouvrant des opportunités à davantage de personnes pour participer à la recherche médicale.”

Plus tôt cette année, Curebase a levé 40 millions de dollars en financement de série B.

Ophéliequi propose un traitement virtuel pour les troubles liés à l’utilisation d’opioïdes, a nommé Lon Binder au poste de directeur de la technologie.

Binder était plus récemment CTO chez Cityblock Health, une startup de fournisseur de technologie destinée aux populations Medicaid et Medicare à faible revenu. Il a également occupé le poste de CTO chez Warby Parker, détaillant de produits de soins de la vue et de lunettes.

“Lon est un leader technologique expérimenté avec une rare combinaison de vision, de créativité, de cœur et de dynamisme”, a déclaré Zack Gray, cofondateur et PDG d’Ophelia, dans un communiqué. “Nous n’aurions pas pu trouver une meilleure adéquation pour notre mission, notre culture et notre équipe. Nous sommes extrêmement fiers de travailler avec lui et de construire ensemble la technologie de base qui alimentera l’avenir du traitement de la toxicomanie.”

Ophelia a levé deux tours de table en 2021 : un 15 millions de dollars de série A annoncé en avril et une série B de 50 millions de dollars à partir de décembre.

Sukifabricant d’un assistant de documentation de soins de santé soutenu par l’IA, a annoncé deux nouvelles recrues pour son équipe produit.

Belwadi Srikanth occupera le poste de vice-président du produit et du design. Il a travaillé chez Google pendant plus de 15 ans, où il a occupé le poste de directeur de la gestion des produits.

Anmol Rastogi a été nommé directeur principal de la gestion des produits. Il avait auparavant occupé le poste de vice-président des produits de la société indienne de prêt en ligne Lendingkart et celui de chef de produit indien de la société de services financiers Tala.

“Chez Suki, nous reconnaissons que les produits gagnants proviennent d’équipes composées de grands talents. Nous voulons attirer les meilleurs dans l’industrie car nous visons à redonner de la joie à la médecine en atténuant l’épuisement professionnel des médecins”, a déclaré Punit Soni, fondateur et PDG de Suki, dit dans un communiqué. “Ces deux nouveaux chefs de produit sont des nominations clés qui sont plus que préparées à fournir le leadership qui fera de notre vision du produit une réalité dans les années à venir.”

Suki a récemment annoncé un Tour de table de série C de 55 millions de dollars fin 2021.

Plateforme de soins à domicile et seniors Honor Technology a nommé Andrew Steinberg au poste de directeur financier.

Il a auparavant travaillé pour la banque d’investissement Evercore, où il était directeur général spécialisé dans les fusions et acquisitions et le conseil sur les marchés des capitaux dans les logiciels, l’IA et l’apprentissage automatique, la technologie médicale et la technologie du voyage.

“Je suis ravi d’accueillir Andrew avec ses connaissances approfondies au sein de notre équipe de direction”, a déclaré le PDG et cofondateur de Honor, Seth Sternberg, dans un communiqué. “Son alignement avec la mission d’Honor d’étendre la capacité mondiale de soins nous positionnera pour optimiser les énormes opportunités que nous connaissons sur le marché des soins à domicile et améliorer notre capacité à concrétiser cette vision.”

En octobre, Honor a annoncé qu’il avait a levé 70 millions de dollars lors d’une ronde de série E et 300 millions de dollars en financement par emprunt, ce qui a valu à la société le statut de licorne avec une valorisation de plus de 1,25 milliard de dollars. La société a également récemment acquis le fournisseur de soins à domicile Home Place.