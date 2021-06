WNBA : Sylvia Fowles domine alors que les Lynx du Minnesota effectuent un retour impressionnant contre Atlanta Dream | Nouvelles de la NBA

Sylvia Fowles a récolté 26 points, 19 rebonds et cinq blocs, Damiris Dantas a ajouté 23 points alors que les Lynx du Minnesota ont surmonté un déficit de 18 points en première mi-temps pour battre le Dream d’Atlanta 87-85 mercredi soir.

Fowles a effectué deux lancers francs avec 3:13 à jouer pour donner aux Lynx une avance de 83-81 – leur premier depuis 13-12. Les Lynx ont terminé sur une séquence de 17-6 avec sept points de Kayla McBride et six de Dantas. McBride a réussi un sauteur à la ligne de lancers francs avec 1:10 à jouer pour plafonner le score.

Napheesa Collier a ajouté 12 points pour aider le Minnesota (6-7) à battre Atlanta (5-8) pour la troisième fois cette saison.

















Fowles a récolté 18 points et 10 rebonds en première mi-temps, mais le Minnesota tirait de l’arrière 46-40. Layshia Clarendon a récolté six points et sept passes décisives dans la première mi-temps et a terminé avec huit points et neuf passes décisives.

Courtney Williams a mené Atlanta avec 24 points, marquant 11 de ses 19 placements. Chennedy Carter a ajouté 16 points et Odyssey Sims 13.

Le Dream n’a pas marqué de placement dans les trois dernières minutes.

L’action WNBA se poursuit jeudi soir alors que le New York Liberty accueille le Chicago Sky, les Dallas Wings se dirigent vers l’Indiana pour affronter la Fever et les Washington Mystics affronteront les Los Angeles Sparks.

Les Lynx sont de retour en action vendredi soir, accueillant les Las Vegas Aces, tandis qu’Atlanta jouera ensuite samedi lorsqu’ils accueilleront les Liberty.