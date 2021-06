WNBA : Qui sera sacré MVP ? | Nouvelles de la NBA

Le trophée du joueur le plus utile est une récompense individuelle. Cela peut sembler évident, mais cela mérite d’être mentionné dans la saison WNBA de cette année.

Aucun gagnant ne l’a jamais gagné seul. Vous avez besoin de cinq personnes sur le terrain en tout temps, mais il y a des joueurs qui se démarquent de la foule. Ils aident leur équipe à gagner tout en étant clairement le meilleur joueur, mais contrairement à d’autres ligues, le MVP ne doit pas nécessairement provenir de la meilleure équipe de la WNBA.

En fait, 14 des 24 MVP de l’histoire de la ligue provenaient d’une équipe sans le meilleur record – et sept d’entre eux étaient soit à égalité pour le deuxième meilleur record, soit ont terminé encore plus bas.

Les équipes qui avaient de meilleurs records que le MVP comprenaient les Minnesota Lynx de 2015, qui avaient Seimone Augustus, Maya Moore, Rebekkah Brunson, Sylvia Fowles, Lindsay Whalen, Renee Montgomery, Damiris Dantas, Devereaux Peters, Reshanda Gray et Anna Cruz sur la liste. Cette équipe était empilée.

Elena Delle Donne a remporté le MVP cette saison avec le Chicago Sky. Ils n’étaient pas dépourvus de talent mais n’avaient vraiment que Cappier Pondexter à son apogée pour soutenir Delle Donne. Courtney Vandersloot venait tout juste de prendre la tête, Allie Quigley n’était même pas une partante à temps plein et Betnijah Laney était une recrue.

Il y avait tellement sur les épaules de Delle Donne que terminer en tant que troisième tête de série était un exploit, et ils ont été incapables de le maintenir en séries éliminatoires, tombant face à l’Indiana Fever en demi-finale de conférence.

Elena Delle Donne rassemble ses coéquipiers de Washington Mystics pendant un temps mort



Depuis 2016, chaque MVP vient de l’équipe avec le meilleur bilan, et jusqu’à présent cette saison, il semble que la ligue soit sur une trajectoire similaire. Cette année, cependant, sera confrontée à des interruptions dues aux Jeux olympiques – notamment 5×5 et 3×3 – ainsi qu’à l’EuroBasket, à l’AmeriCup et à d’autres compétitions. Il a également été constaté un début retardé pour certains joueurs en raison de ligues étrangères, et il n’est pas clair si d’autres joueurs viendront – ou reviendront – à la WNBA cette saison après la fin de leurs engagements internationaux plus tard dans l’été.

Mais c’est alors. Pour l’instant, près d’un tiers de la saison WNBA, les cinq meilleurs MVP se décomposent pour être quelque chose comme ce qui suit.

Jonquel Jones

Le centre du Connecticut Sun est de la tête et des épaules au-dessus du reste du peloton 10 matchs dans la saison WNBA.

Le Sun compte également sur Jones pour saisir 10,4 rebonds par match en tête de la ligue, tout en étant actuellement dans le top 10 des blocs. Son talent complet a aidé le Connecticut à décrocher le meilleur record de la WNBA jusqu’à présent. Elle est en tête de la ligue en Win Shares – le nombre estimé de victoires contribuées par un joueur – mais son efficacité est ce qui l’aide à se démarquer.

Jones tire à 56% depuis le sol et 48% depuis les trois – troisièmes meilleurs de la ligue – et elle gère également 81% depuis la ligne des lancers francs, qu’elle atteint quatre fois par match.

Ils n’ont disputé que quatre matchs en Coupe du commissaire, mais le Sun est invaincu en le faisant, et ils n’ont perdu que deux matchs en saison régulière pour le meilleur bilan de la ligue.

Le seul problème? Jones est parti à l’EuroBasket pour jouer pour la Bosnie-Herzégovine et pourrait être absent pour six matchs. Dans une saison courte comme la WNBA, un petit nombre de matchs signifie beaucoup dans la course MVP, en particulier lorsque le reste de la ligue fermera pendant les Jeux olympiques lorsque certains des autres candidats joueront pour leur pays, contrairement à l’EuroBasket.

Jones a construit une bonne avance, mais cela suffira-t-il à repousser ses concurrents MVP ?

Breanna Stewart/Jewell Loyd

Breanna Stewart et Jewell Loyd tapent sur cinq lors de leur match contre les As de Las Vegas



La raison pour laquelle Jonquel Jones est jusqu’à présent le leader du pack MVP est que les autres équipes de la ligue comptent également sur deux joueurs ou plus pour les mettre en position de victoire.

Jewell Loyd et Breanna Stewart étaient les choix de repêchage n ° 1 pour le Seattle Storm au cours des années consécutives, il est donc logique que ce partenariat avant-gardiste soit devenu le coup de poing dominant de la WNBA.

Lorsqu’ils sont sur le terrain ensemble, le Storm marque 70 points par match. Stewart marque 22 et Loyd en ajoute 20, et ils ont chacun été responsables de gagner des matchs cette saison, y compris des batteurs de buzzer.

L’éclat individuel de Stewart est sans doute suffisant pour remporter le trophée MVP, mais son équipe n’a pas tout à fait le meilleur bilan de la ligue, et la présence de Loyd signifie que la charge est beaucoup plus légère par rapport à Jonquel Jones. Ils semblent plus susceptibles de remporter un championnat – et ce serait la première équipe à se retrouver consécutivement depuis les LA Sparks au début des années 2000 – mais jusqu’à présent, la saison régulière a appartenu au Connecticut Sun.

A’ja Wilson/Liz Cambage

Existe-t-il un duo qui s’amuse plus qu’A’ja Wilson et Liz Cambage cette saison ?

Le partenariat avant-centre a le potentiel d’être gênant. Ils aiment tous les deux jouer sur le bloc bas – cependant, Wilson a un penchant pour le poste médian et le poste haut – et ils sont plus dévastateurs lorsqu’un jeu passe entre leurs mains. Mais ils se relaient pour torturer leurs adversaires, et chacun a la capacité de sortir des équipes doubles qui se classent parmi les meilleures de la ligue.

Wilson et Cambage se sont combinés pour seulement 24 et 14 dans une défaite contre l’équipe de Jonquel Jones lors du premier match entre les deux équipes – celui qui a suscité la controverse après que l’entraîneur-chef de Sun, Curt Miller, a fait des commentaires sur le poids de Cambage. La grande australienne a pris sa revanche individuelle en mettant 28 points sur le Connecticut dans le match de rancune, mais ses As ont de nouveau échoué.

Alors que Cambage a une capacité effrayante à afficher de gros chiffres et à ancrer la défense avec 2,2 blocs par match, Wilson est le marqueur et le meneur de jeu le plus fiable. L’attaquant de quatrième année marque 18,6 points par match, avec huit rebonds et trois passes décisives.

En tant que MVP en titre, elle est la candidate la plus probable, mais avoir Cambage dans l’équipe cette saison – ainsi que plusieurs autres qui peuvent porter la charge sur cette liste améliorée – divisera le vote et ni l’un ni l’autre ne sera le favori à moins qu’ils ne clôturent le écart lorsque Jones est absent.

Betinjah Laney/Sabrina Ionescu

Image:

La gardienne de Phoenix Mercury Diana Taurasi est félicitée par le centre Brittney Griner, à gauche, et Skylar Diggins-Smith après avoir marqué un panier



Les New York Liberty se sont considérablement améliorés par rapport à la saison dernière, lorsqu’ils n’avaient réussi à gagner que deux matchs dans le « wubble » de Floride. Ils ont ajouté un certain nombre de vétérans à la liste, leur choix de repêchage n ° 1 est en pleine santé, mais il y a aussi une nouvelle star en ville.

Mais les Liberty de New York jouent au basket-ball gagnant, et la principale raison en est sans doute l’arrivée de Betnijah Laney.

Maintenant dans sa septième année en tant que professionnelle et sa sixième saison dans la WNBA, Laney a rebondi dans la ligue à la recherche de la bonne personne. Elle l’a trouvé la saison dernière avec l’Atlanta Dream, qui lui a permis d’être une meneuse de jeu et une buteuse de référence alors que l’équipe était en transition d’un noyau à un autre.

Après avoir obtenu une moyenne de 3,6 points lors de ses quatre premières saisons en WNBA, Laney a explosé pour marquer 17 points par match avec Atlanta, et elle a fait un autre bond jusqu’à 20 points à chaque match cette année.

La star de New York Liberty Betnijah Laney a marqué plus de 20 points dans ses huit matchs cette saison. Les autres joueurs de l’histoire de la WNBA à avoir marqué plus de 20 points lors des huit premiers matchs de la saison : -Cynthia Cooper

– Lauren Jackson

– Sheryl Swoops C’est ça^ 🔥🔥 @BetnijahLaney pic.twitter.com/H91u6da6cK – L’Invaincu (@TheUndefeated) 4 juin 2021

Le duo est en train de déterminer la structure de l’équipe cette année – la chose la plus importante pour eux est de jouer au basket gagnant. On ne sait pas qui est le joueur le plus important quatre semaines après le début de la saison, mais pour le moment, cela n’a pas d’importance. S’ils peuvent se concentrer sur la poursuite de leur progression, cette équipe pourrait être un concurrent dans les saisons à venir.

Brittney Griner/Skylar Diggins Smith

Pendant des années, Griner n’a pas répondu aux attentes. À 6 pieds 9 pouces, elle a généralement été un rebondeur faible pour sa taille, mais cette saison, elle atteint en moyenne un sommet en carrière de 9,6 à 1,5 de mieux que ses meilleurs totaux en WNBA.

Son énergie est une cloche météorologique pour le Mercury, c’est pourquoi elle a un nez devant son coéquipier Skylar Diggins-Smith en termes de mérite MVP, mais la garde intensifie également sa deuxième année avec Phoenix. Ses 19 points et cinq mentions d’aide mènent l’équipe et lui ont permis d’obtenir une fiche gagnante alors que nous approchons des 10 matchs de la saison régulière.

Aucun des joueurs de Mercury ne gagnerait le MVP si tout se terminait aujourd’hui, mais avec plus des deux tiers de la saison à jouer, beaucoup de choses pourraient changer – et si Phoenix finissait comme l’un des meilleurs records de la WNBA, l’un d’eux pourrait être dans la conversation.