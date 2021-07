WNBA : Los Angeles Sparks en infériorité numérique ne fait pas le poids face à Jackie Young, A’ja Wilson et Las Vegas Aces | Nouvelles de la NBA

Jackie Young avait 18 points et A’ja Wilson a marqué 17 points avec 10 rebonds alors que les Aces de Las Vegas ont utilisé une attaque équilibrée tout en se battant pour une victoire de 99-75 sur l’hôte Los Angeles Sparks mercredi soir.

Faits saillants du match de saison régulière entre les Aces de Las Vegas et les Sparks de Los Angeles



Riquna Williams a marqué 14 points avec huit rebonds pour Las Vegas, tandis que Liz Cambage avait 13 points avec 11 rebonds.

Les Aces (12-4) ont gagné pour la septième fois lors de leurs huit derniers matchs et ont suivi une victoire en prolongation contre le champion Seattle Storm dimanche en dominant les Sparks lors du premier des deux matchs à Los Angeles.

Les As se sont améliorés à 2-0 contre les Sparks avec la finale de la série de la saison vendredi.

Amanda Zahui B. a marqué 22 points avec neuf rebonds pour les Sparks en désavantage numérique, qui ont perdu pour la quatrième fois lors de leurs cinq derniers matchs et ont maintenant perdu six des huit. Les Sparks étaient à nouveau sans sœurs Nneka Ogwumike et Chiney Ogwumike, qui sont blessées au genou.

Jeux de la nuit WNBA : 30 juin



Faits saillants du match de saison régulière entre le Chicago Sky et les Dallas Wings



Kahleah Copper a marqué 17 points et Candace Parker a ajouté 10 points et 10 rebonds alors que le Chicago Sky en visite a battu les Dallas Wings 91-81 à Arlington, au Texas, lors du premier d’une série de deux matchs en trois jours entre les équipes.

Le Sky a pris une avance de 30 points au début du deuxième quart, mais n’avait qu’une avance de 71-64 après qu’Allisha Gray ait inscrit un 3 points pour Dallas moins d’une minute après le début de la quatrième période. Chicago (10-8) ne laisserait pas les Wings se rapprocher, s’éloignant pour gagner pour la huitième fois en neuf matchs.

Azura Stevens a versé 13 points sur le banc pour le Sky, avec Courtney Vandersloot ajoutant 10 points et 12 passes décisives, et Stefanie Dolson, Allie Quigley, Diamond DeShields et marquant 10 points chacun pour Chicago.

Isabelle Harrison a mené Dallas (8-9) en égalant son sommet en carrière avec 23 points ainsi que huit rebonds et quatre interceptions. Arike Ogunbowale a ajouté 22 pour les Wings, qui ont mis fin à une séquence de deux victoires consécutives, tandis que Gray en a marqué 16.

Faits saillants du match de saison régulière entre les Lynx du Minnesota et les Phoenix Mercury



Kayla McBride a marqué 26 points alors que les Lynx du Minnesota en visite ont battu les Phoenix Mercury 82-76 mercredi soir.

Napheesa Collier a ajouté 19 points et 11 rebonds, Sylvia Fowles a obtenu 15 points et 11 rebonds et Layshia Clarendon a marqué 12 pour les Lynx (8-7).

Brittney Griner a marqué 28 points, mais seulement cinq en deuxième mi-temps, Skylar Diggins-Smith en a ajouté 16 et Diana Taurasi en a 10 pour le Mercury (7-8).

La série de saison est même à une victoire chacune alors que les équipes se préparent à se rencontrer à nouveau samedi à Phoenix.

Griner, qui n’a pas marqué et a raté ses deux tentatives de placement au troisième quart, a marqué trois points pour ramener le Mercury à 71-66 au début du quatrième quart.

Phoenix s’est rapproché de quatre points à deux reprises avant que le panier de Clarendon ne donne au Minnesota une avance de 80-74 avec 26,5 secondes à jouer.